Nové triky „finančních poradců“: Investice, ale i stavebko

Podvodníci v rouše poradcově využívají nízké finanční gramotnosti. Často cílí na penzisty, jejich obětí se ale může stát kdokoli. Umí si získat důvěru klientů – a tu pak zneužít. Postupně vyvinuli řadu postupů, jak přečerpat klientovy peníze na svůj účet.

K podvodům nejčastěji využívali investiční životní pojištění (IŽP). To pomalu ustupuje, falešní poradci ho nahrazují podílovými fondy. Nevyhýbají se však ani stavebnímu spoření.

Všechny tyto produkty mohou být užitečné a mají v rodinných financích své místo. Pokud vám ohledně způsobu jejich využití neradí podvodník.

IŽP, nejrychlejší cesta k penězům klienta

Nejčastěji využívaným nástrojem k odčerpání klientových peněz bylo investiční životní pojištění. Umožňovaly to vysoké zálohové provize, za které finanční zprostředkovatel ručil dva roky.

Základní podvodná technika spočívala v uzavření investiční pojistky s minimalizací pojištění rizik (některým dokonce pojistná ochrana chyběla úplně) a následná změna pojistky po uplynutí takzvané storno lhůty – nejčastěji dvou let, během nichž by zprostředkovatel musel vracet obdržené provize.

Zástěrkou pro zdůvodnění, proč má klient sjednat novou smlouvu místo dřívější, byl zpravidla „nový a inovovaný produkt“, který nabízí „ještě lepší vlastnosti“. Aby klient neviděl, o kolik peněz přišel, byly drobné zbývající na ukončované pojistce převedeny přímo na novou smlouvu. To bylo zásadní, neboť z peněz – po uhrazení provizí a dalších nákladů pojišťovny – nezbylo skoro nic.

Někteří podvodníci techniku vysávání prostředků klientů ještě vypilovali. Aby se nestalo, že klient po pár měsících smlouvu zruší ještě ve storno lhůtě a zprostředkovatel by musel vracet provize, nechali klienta předplatit pojistné na celé dva roky.

Odtud byl jen krůček k naprosté dokonalosti. Investiční životní pojištění začali někteří podvodníci nazývat různými názvy a vydávat za spořicí plán či investiční produkt. Je to přeci pojištění, tudíž to musí být pojištěné, ne? A tak je to zcela bezpečná investice. (Ne, není.) Pod touto pohádkou byli schopni klientovi doporučit přesunout na IŽP velkou část úspor jako jednorázovou investici. Ve skutečnosti se ale jednalo o smlouvu na 30 let a za veškeré úspory klienta se předplatilo pojistné na dva roky.

Příklad? Klient měl 480 tisíc korun a aniž by to tušil, uzavřel životní pojistku na 30 let (za takové smlouvy byla zpravidla nejvyšší provize) s měsíčním pojistným 20 tisíc korun, které měl na dva roky předplacené. Výsledkem bylo, že podvodník získal na provizích většinu klientových peněz, zatímco klientovi – který přišel o úspory – se navíc po dvou letech ozvala pojišťovna, že jí dluží na pojistném. A hrozila mu soudem a exekucí.

Aby toho nebylo málo, v některých případech takoví podvodníci nechávali klienta i zrušit stavební spoření (bez ohledu na to, zda uplynula vázací doba, kdy klient získal nárok na státní příspěvek) a peníze převést na životní pojištění.

Kvůli podvodům s investičním životním pojištěním nakonec politici zpřísnili pravidla. Když novela zákona prodloužila storno lhůtu pro vrácení provizí na pět let, přestal být produkt pro takové šmejdy zajímavý.

Předplacené poplatky investic jako nové IŽP

Náhradu si ale našli poměrně rychle. Přeorientovali se na investice do podílových fondů. I u nich lze uzavřít smlouvu o pravidelné investici na desítky let a nechat si přitom předplatit provizi. Je sice přibližně poloviční oproti té za životní pojištění, ale zase nemá žádné období ručení a finanční zprostředkovatel se nemusí obávat, že ji bude muset vracet (kromě extrémních případů).

Být podvedený prostřednictvím předplacených poplatků podílových fondů je pro klienta milosrdnější. Uzavřením smlouvy a předplacením poplatků se nezavazuje k investici – pouze získá možnost investovat. Předplacené poplatky jsou spojeny se slevou na poplatcích, proto mohou být v některých případech pro klienta i výhodné. Přinejmenším se mu nestane, že po několika letech přistane v klientově poštovní schránce žaloba pro neplacení, ani mu na dveře nezabuší exekutor.

Princip podvodů s předplacenými poplatky je stejný jako u životního pojištění: Klient uzavře investici u některé investiční společnosti, předplatí poplatky na 30 let a po několika (zpravidla dvou až třech) letech mu podvodník doporučí jiný podílový fond u jiné investiční společnosti – a nechá ho znovu předplatit poplatky na 30 let investic.

Proč zprostředkovatelé ztratili akcie

Jeden z nejčastějších podvodů u investic se týkal zprostředkování obchodů s akciemi. Nešlo o samotnou výši poplatku, ale o přesvědčení klienta k co nejčastějším obchodům. Tato technika se nazývá churning.

Postup byl jednoduchý: Zprostředkovatel přesvědčil klienta, aby koupil nějakou akcii (případně komoditu, měnový pár…), zpravidla „na páku“ a ve vysokém objemu. Z toho klient zaplatil poplatek obvykle od jednoho do dvou procent. Nejpozději po pár dnech ho „poradce“ přesvědčil aktivum prodat – a koupit jiné.

Vždy se našel nějaký příběh, proč dané aktivum koupit. Dnes by to mohl být například koronavirus. Stačí si najít společnost, která se zabývá vývojem antivirotik, ovinout ji pohádkou o blížícím se úspěchu boje proti viru, a doporučit koupit. Je potřeba, aby byl v dohledu několika dnů nějaký zlomový okamžik, například schvalovací proces léčiva, jednání o státní zakázce či cokoli jiného, co může ovlivnit cenu.

Klient se nechá přesvědčit a akcie koupí. Nastane klíčový okamžik, kdy se může zjistit, že:

1. cena vzrostla, protože lék byl schválen/vyvinut, zakázka byla dojednána, nebo

2. cena klesla, a nyní je jedno, zda přestože došlo k úspěchu, nebo se úspěch nedostavil, a nebo

3. cena zůstává (přibližně) stejná.

V každé z uvedených možností zprostředkovatel zavolal klientovi a přesvědčil ho, aby prodal:

1. Gratuluji, investice vydělala, prodejme a realizujme zisk.

2. Bohužel, vyskytly se nepříznivé okolnosti (konkurence, konec paniky nebo neúspěch), prodejme a minimalizujme ztrátu, akcie může ještě dál klesat.

3. Trh nereagoval a zdá se, že se cena dlouho nepohne. Prodejme a uvolněme kapitál pro nové investice.

Klient poslechne. A takhle lze za pár měsíců jeho investiční účet zdevastovat.

Zisk podvodníků byl odvozen od ztráty klienta. Jejich cílem tak nebylo, aby klient vydělával, ale aby poslal a prodělal co nejvíc peněz. Kupodivu i když klient tratil, často ochotně posílal peníze dál a prodělával ještě víc. Jako v kasinu: Moje číslo přeci musí někdy padnout, stačí zvýšit sázky a vydržet.

Jedním z výsledků těchto podvodů je, že investiční zprostředkovatelé už nesmí nabízet svým klientům jednotlivé akcie. Nicméně nelze vyloučit obdobné nabídky ze zahraničí.

Ani stavebko není uchráněno

Podvody se dotýkají i stavebního spoření. Nespočívají jenom ve zmíněném doporučení, aby klient stavebko zrušil a převedl si peníze na jiný produkt – tedy prostřednictvím provizí hlavně do kapsy podvodníka.

Falešní poradci se u stavebního spoření zaměřili hlavně na starší generaci. Ta považuje stavebko za bezpečný produkt (kterým při správném nastavení skutečně je), jehož důvěryhodnost zvyšuje i státní podpora. Podvod spočívá v uzavření stavebního spoření na milionové částky. Z nich klient následně zaplatí poplatek ve výši jednoho procenta (s maximem kolem 10 až 15 tisíc korun), který je použit na výplatu provize. Vysokou cílovou částku přitom podvedený nemá šanci využít.

V některých případech přesvědčil podvodník penzisty k uzavření takového stavebního spoření pod záminkou, že tím mohou spořit vnoučatům. To, že seniorům z důchodu na spoření mnoho nezbývá, byl jenom detail. Vždyť vysokou cílovou částku může vnouče využít i po smrti penzisty, tak proč mu ji nesjednat? A poslední úspory důchodců se přesunuly do kapsy podvodníka.

Kreativita je nekonečná

Podvodníci jsou vždycky o krok před klienty a minimálně o dva kroky před regulátorem. Uvedené příklady se opakují v nejrůznějších variacích. Pokaždé je nutné, aby zájemce byl obezřetný a zjišťoval si dostatek informací.

Proti takovým podvodníkům je jedna účinná zbraň: Skutečný finanční poradce. Má-li klient svého odborníka, který stojí na jeho straně a pomáhá mu dlouhodobě řídit rodinné finance, podvodník nemá moc šancí uspět.

Autor je šéfem obsahu EMA data a šéfredaktorem Poradci-sobě.cz.