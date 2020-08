Soud potvrdil trest pro manažery Key Investments

Pražský městský soud odsoudil bývalé manažery investiční společnosti Key Investments. Daniel Brzkovský má jít do vězení na pět let, dostal také desetiletý zákaz působit ve vedení firem. Kláru Fensterovou poslal do vězení na čtyři roky plus zákaz na šest let.

Podle dnešního rozsudku, o němž informuje agentura ČTK, způsobila dvojice klientům škodu ve výši 849,2 milionu korun, kterou jim částečně musí nahradit.

Rozsudek zatím není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Případem by se pak opět zabýval pražský vrchní soud, který ho před dvěma lety vrátil k doplnění dokazování.

Předseda senátu pražského městského soudu Petr Hovorka teď uložil manažerům stejné tresty, jako když o kauze rozhodoval poprvé v roce 2016. Naopak třetí obžalovanou manažerku Alenu Šťastnou tentokrát zprostil viny.