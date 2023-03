Ne peníze, ale péči ve stáří. Chystá se pojištění nového typu

S pojišťovnou Simplea jste před čtyřmi lety vstupovali na trh s cílem pořádně ho rozhýbat. Vybudili jste k reakci zavedené pojišťovny?

Pojišťovny reagují, když někdo přijde s nějakou novinkou v produktu. Navzájem si přizpůsobují parametry produktu nebo pojistné podmínky. To hlavní, garanci pojistného plnění, od nás ale nepřebraly. Beru to jako konkurenční výhodu. Pro velké korporace může být problematické s něčím obdobným přijít, není to levná záležitost. Možná si spočítaly, že by jim to nepřineslo tolik nového byznysu, aby se do toho pustily. Navíc jsou k tomu potřeba velké lidské zdroje. Každý případ posuzuje škodní komise a detailní prošetření dané události tak, aby o ni mohla komise s nejlepším vědomím a svědomím rozhodnout, zabere hodně času.

Budete tu garanci držet dlouhodobě? Neskončíte s ní, až dosáhnete určitého tržního podílu?

Rozhodně neskončíme. Na garanci je postavená filozofie pojišťovny. A nemáme důvod to měnit, byznysplán s ní počítá. Každá zamítnutá pojistná událost jde na supervizi. Řada příběhů nezapadá do standardních vzorců, snažíme se na ně nedívat jen přes paragrafy, posuzujeme, co se skutečně děje. Jestli si případ nezaslouží individuální posouzení. Někdy jdeme i za to, co v garanci slibujeme. U pracovních neschopností jsou výluky na duševní nemoci, typicky syndrom vyhoření. Pojišťovny v těchto případech obvykle neplní. Jenže někdy vidíme, že je za takovou pracovní neschopností těžký lidský příběh, úmrtí nebo těžká nemoc v rodině, a plnění vyplatíme. Pro nás je to v celkovém rozpočtu nepatrná částka, ale pro klienta to můžou být klíčové peníze.

Kolik takových případů na hraně máte?

To nejsou případy na hraně. Pro garanci pojistného plnění jsou jasně daná pravidla, kdy případ předat k prošetření škodní komisi. Zatím jsme díky garanci vyplatili peníze 75 lidem, zamítly se pouze dva případy. Těch 75 případů představuje zhruba deset procent celkového objemu vyplaceného pojistného plnění. Přibližně 15 milionů korun. Je mezi nimi například klient, kterému odhalili rakovinu měsíc po sjednání smlouvy. Ve standardní pojišťovně by nic nevypláceli, protože neuplynula čekací doba. Ale my jsme věc důkladně prověřili a ověřili jsme, že ten člověk před podpisem smlouvy neměl žádné příznaky, a peníze mu vyplatili. Přitom jsme to mohli lusknutím prstu zamítnout.

Martin Švec Zdroj: Simplea Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor finanční a pojistná matematika. V pojišťovnictví se pohybuje patnáct let. Prošel několika pojišťovnami, v pojišťovně MetLife pracoval jako produktový ředitel. Do skupiny Partners přišel v roce 2017 s úkolem vybudovat novou pojišťovnu. Pod názvem Simplea ji spustil v roce 2019, od roku 2021 rozjel penzijní společnost Rentea. Obě firmy vede.

Nemáte obavy, že takový přístup přiláká větší počet podvodníků?

Pojišťovnictví láká podvodníky od začátku. Ale my jich máme relativně málo, protože nemáme pojištění denního odškodného. Snaha o podvod nemusí souviset s garancí pojistného plnění, často jde o standardní případy. Stává se, že klienti o sobě ve zdravotním dotazníku neuvedou všechny informace. A pak na tuhle „zatajovanou“ nemoc nebo následky úrazu uplatňují pojistné plnění. Ale většinou se na to z dalších lékařských zpráv, ze záznamů zdravotních pojišťoven a sdílením údajů mezi pojišťovnami přijde. Vzorce podvodného chování jsou navíc velice podobné, takže už při hlášení pojistné události likvidátor dokáže identifikovat problematické případy.

Jak takovým sporům předcházet?

Snažíme se klienta správně ocenit už při podpisu smlouvy. Až se někdy může zdát, že jsme přísní. Jenže my se chceme dopátrat, jak na tom klient opravdu je. U každého druhého klienta se stane, že po získání výpisu od praktického lékaře přijdeme na něco, co nebylo uvedeno ve zdravotním dotazníku. Potom si třeba vyžádáme další lékařské zprávy. Často najdeme věci, které mají vliv na ocenění pojistného. Ale pořád je lepší zjistit všechny informace předem, než kdybychom na to přišli až během likvidace pojistných událostí. Kdybychom měli digitalizovanější zdravotnictví, bylo by všechno mnohem jednodušší.

Jste tedy přísnější než jiné pojišťovny?

Neřekl bych, že jsme přísnější. Jsme důslednější. A pro mě je to žádoucí stav. Chcete si platit třicet let tisícovku měsíčně a nakonec zjistit, že nic nedostanete, protože se pojišťovna něco nedozvěděla předem? Často jsou to závažné věci, žádné drobnosti. Klient žije v mylné představě, že je pojištěný. A přitom není. Když se na to přijde až při likvidaci, už je pozdě. Možná víc šťouráme, ale chceme zabránit problémům někdy v budoucnu.

Změnil se nějak přístup k pojištění kvůli covidu?

Covid rozbil zdraví lidí, zdravotní stav se prudce zhoršil. Je to vidět i na našich číslech. Má na to vliv odkládaná preventivní péče, pozdní diagnóza i léčba. Lidé také ztloustli, mají horší krevní obraz, cholesterol a další. Narostl i počet duševních nemocí. Zvýšený zájem o životní pojištění jsme ale nepozorovali. Řešil se i vliv covidu na různá chronická onemocnění. Reagovalo se zpřísněním vstupních kritérií. Někteří klienti se bohužel kvůli covidu stali nepojistitelnými nebo se můžou pojistit jen s omezením. Už jsme se ale vrátili do normálu a teď jsme i stávajícím klientům, kteří mají výluku kvůli covidu, nabídli možnost jejího přehodnocení.

Kolik má Simplea klientů a jaké máte plány?

V Česku máme zhruba 83 tisíc klientů a na Slovensku kolem 2,5 tisíce. V Česku jde podle počtu klientů asi o dvouprocentní podíl. V předepsaném pojistném jsme měli ke konci roku podíl 1,3 procenta na trhu. Do konce roku chceme pokořit hranici sta tisíc klientů v obou zemích dohromady. V Česku je reálné, abychom se v budoucnu přiblížili tržnímu podílu pěti procent, a to i s přihlédnutím k tomu, že chceme nadále distribuovat produkt výhradně přes Partners. K dalšímu celkovému růstu nám pomůže Slovensko i další země.

Pojišťovna Simplea Životní pojišťovna Simplea patří do finanční skupiny Partners. Funguje od roku 2019.

Její obrat loni stoupl o víc než polovinu na 630 milionů korun, zisk byl 70 milionů korun.

Simplea je zatím jediná pojišťovna v Česku, která nabízí sjednání životní pojistky čistě online.

Pro letošek připravuje expanzi do Polska.

Do jakých zemí se chcete vydat?

Pracujeme na expanzi do Polska, kam chceme vstoupit během letošního roku. Díváme se i do dalších zemí, ve hře je Německo, Rumunsko, Španělsko. K tomu budeme potřebovat rozšířit tým. Slovensko jsme zvládli za tři měsíce, to je ale země s podobnou legislativou. V Polsku se ukazuje, že i harmonizovaná evropská legislativa přináší kvůli rozdílným přístupům regulátora různé překážky vstupu. Ale zas už víme, na co si dávat pozor. Myslím, že je reálné každé dva roky otevřít jednu zemi.

Jdete tam s podobnými propozicemi, jaké máte v Česku?

Každá země je odlišná, v každé zemi slyší klienti na něco jiného. I v Polsku se bude produkt významně lišit. Pochopitelně vždycky chceme, aby přinesl nějakou konkurenční výhodu nebo odlišný přístup. Ale je to specifické, proto potřebujeme místní lidi, abychom věděli, co ten trh potřebuje a jestli tam dokážeme přinést něco nového. Pojišťovnu chceme v každé zemi budovat od nuly, ne prostřednictvím akvizic.

A co chystáte v Česku?

Připravujeme pojištění dlouhodobé péče, které představuje další vývojový stupeň rizikového životního pojištění. Přistupujeme k tomu inovativně. Pojistným plněním nebudou peníze, takové produkty jsou už na trhu dostupné, ale služba. Klientům, respektive jejich rodičům, chceme garantovat kapacity pro pobyt v zařízeních pro seniory. Teď ladíme přesné podmínky. Obecně vycházíme z toho, že v této oblasti je nedostatek prostředků, podpora od státu z veřejných peněz je malá a nedokáže přilákat nové investory. A proto je problematické dostat se do nějakého podobného zařízení, v pořadníku se čeká několik let. Vidíme v tom obrovskou příležitost nejen pro nás, ale i v pomoci státu.

Jak takové pojištění bude fungovat?

Spolupracujeme se společností, která v Česku provozuje pobytová lůžková zařízení. Klient už na začátku bude vědět, kde a v jaké vzdálenosti se daná zařízení nacházejí a jaký je časový rámec, ve kterém to garantujeme. Chceme se podílet i na investicích do infrastruktury, abychom dokázali kapacitu podobných zařízení postupně zvyšovat.

Jaký čekáte zájem?

Počítáme, že to budeme moci nabídnout 10 až 15 tisícům lidí, zpočátku jen svým klientům pro jejich rodiče. A nebojím se, že bychom tuto nabídku rychle nevyčerpali. Produkt nebude zvlášť drahý. Lidé čím dál víc vnímají, že podobné služby jsou nedostupné. A děti vědí, že se vzhledem k pracovnímu vytížení nemůžou o své rodiče plnohodnotně starat. Pokud se nám podaří budovat novou infrastrukturu, tak přibereme další klienty.

Součástí finanční skupiny Partners je i vydavatelství NextPage Media, provozovatel webu Peníze.cz.

Výhodnější životní pojištění? Jde to! Srovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a najdeme vám výhodnější podmínky. Chci zkontrolovat pojistku

Petra Nová Copywriterka, externí spolupracovnice NextPage Media. Kromě hrátek s písmenky se jako absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zajímá i o historii. Ráda se toulá po světě i vlastní domovině a má blízko i k fotografii. Další články autora.

Kalkulačka ceny nemovitosti Zjistěte ZDARMA, on-line a bez vkládání kontaktních údajů tržní cenu i výši nájmu vaší nemovitosti kdekoliv v ČR. Bezplatný výpočet ceny / nájmu

Sdílejte článek, než ho smažem