Operátora změníte snadněji. Hraje se o ceny dat a čtvrtého operátora

Premiér Andrej Babiš posílá do Sněmovny novelu zákona o elektronických komunikacích, která zkrátí dobu přestupu na dva dny a zruší sankce spojené s předčasnou výpovědí.

Rychlá rekapitualce, jak k tomu došlo: dTest v polovině února zveřejnil srovnání, které potvrdilo, že Češi platí za mobilní služby a speciálně za data víc, než je v Evropě běžné. V Česku ceníkové nabídky tří největších operátorů nejdou u neomezeného volání s alespoň 3 GB dat pod 749 korun. Například slovenský T-Mobile nabízí tarif za 773 korun, k tomu ale přidá oproti T-Mobilu českému až 6 GB dat navíc.

V Polsku lze podle dat dTestu za 241 korun pořídit u společnosti Orange tarif s neomezeným voláním a objemem dat 5 GB. Operátor Plus nabízí tarif s 2 GB, neomezeným voláním, SMS a MMS za 181 korun. Ano, jsou i země, které jsou na tom podobně jako my, třeba Německo, nebo i výrazně hůř, jako Řecko. Je jich ale výrazně míň než těch, kde je spotřebitelům lehčeji.

V pořadu České televize 168 hodin na to reagovala ministryně průmyslu Marta Nováková dnes už legendárně. Podle ní si Češi za vysoké ceny dat můžou sami, protože používají moc často wi-fi, a nedají tedy operátorům vydělat. Premiér Babiš se od jejích výroků záhy distancoval. A za dalších pár dní přišel s plánem, který má dát na slova Novákové zapomenout a zároveň potvrdit, že boj za levnější data je jednou z vládních priorit.

Na jedné vlně s Piráty

„Návrh změny zákona o elektronických komunikacích zákazníkovi přinese zjednodušení, a hlavně zlevnění přechodu od jednoho operátora k druhému. Tím se lidem otevře cesta k výhodnějším podmínkám a k možnosti platit méně za předražené služby,“ uvedla vládní mluvčí Vanesa Šandová.

Babiš svou novelu představil jen krátce poté, co se stejným návrhem přišli Piráti. Kdo koho kopíroval můžeme na tomto místě nechat stranou, důležité je, že návrh bude mít ve Sněmovně podporu nejen od vládních stran. Dá se tedy předpokládat, že by měl hladce projít.

Vláda i Piráti se shodují, že by měl projít co nejdřív. V druhé polovině letošního roku totiž odstartuje aukce kmitočtů pro nové sítě 5G, na jejímž konci bude v ideálním případě Česko mít čtvrtého velkého operátora. Snazší přestup lidí od konkurence má být pro nového hráče jedním z lákadel. „Tlačíme na to, aby se nová úprava stihla již před vyhlášením aukce na čtvrtého operátora a možní zájemci mohli s těmito změnami počítat ve svých kalkulacích,“ říká pirátský poslanec Martin Jiránek.

Skutečně nás naši mobilní operátoři ždímají tolik, jak se říká? Co je donutí srazit cenu dat? Ptáme se odborníků.

„Pro Českou republiku je chystaná aukce na dlouhou dobu jedna z posledních příležitostí, jak zvýšit skokově konkurenci na trhu. Jako regulátor pro to děláme maximum, věříme, že se podaří nového zájemce přilákat, přičemž nový telekomunikační hráč je strategická investice s mnohem větším dopadem, než když se lákal Amazon do České republiky,“ říká Martin Drtina, mluvčí Českého telekomunikačního úřadu, který na činnost mobilních operátorů dohlíží a má na starosti i blížící se aukci.

Přestup za dva dny

Vládní návrh počítá s tím, že dojde ke zkrácení doby přenesení čísla z dnešních deseti dní na dobu dvou dnů. Ta začíná běžet od okamžiku, kdy zákazník vypoví smlouvu a podá u operátora žádost o přenesení telefonního čísla. Změnit operátora má být navíc možné, aniž byste kontaktovali toho stávajícího. Přestoupit má v blízké budoucnosti jít tak, jak to dnes umějí banky nebo dodavatelé energií: za klienta by všechno mohl vyřídit nový operátor.

Vláda chce také téměř zrušit sankci za ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou. Dnes se platí pětina zbývajících paušálů, nově to má být po třech měsících trvání smlouvy bez sankce. Nové podmínky mají navíc platit nejen pro spotřebitele, ale i pro živnostníky.

Pirátský návrh se liší v tom, že sankce za předčasné ukončení smlouvy by klesla z dvaceti na pět procent. Poslanci teď budou hledat kompromis. Mluvčí Českého telekomunikačního úřadu upozorňuje, že ke zrušení sankcí stejně brzy dojde kvůli zavádění evropských předpisů. „Do dvou let tato úprava bude po implementaci Kodexu pro elektronické komunikace v celé EU,“ říká Drtina.

Operátoři: Už zase?

Český telekomunikační úřad návrhy na zjednodušení přestupu mezi operátory podporuje. „Vítáme všechny změny zákona, které vedou k podpoře hospodářské soutěže mezi mobilními operátory, jako je například snížení/odstranění smluvní pokuty v případě smluv na dobu určitou. Je nutné neustále odstraňovat možné bariéry pro soutěž a rozhýbat operátory,“ říká Drtina.

Naopak zástupcům operátorů se chystané změny nelíbí. Přicházejí prý příliš rychle za sebou. V roce 2018 začala platit novela, která snížila přenositelnost čísla ze 30 na současných 10 dnů. „Výsledek? Za rok 2018 se přeneslo o 56 tisíc čísel méně než v roce 2017. Aktuální čísla jednoduše dokazují, že čeští zákazníci jsou konzervativní. Politici nám nyní vypráví pohádku, že další zkrácení vše změní. Příčetný člověk se podívá na čísla a může se nad tím tak maximálně pousmát. Investice v telekomunikacích se dělají na sedm let, zatímco u nás se mění zákony rok co rok,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Podle Grunda vláda navíc postupuje tak, že může případného čtvrtého operátora od příchodu do Česka odradit. „Je velmi nestandardní až alarmující, že do vlády přišla novela zákona, kterou dopředu neviděl ani gestor ministerstvo práce a obchodu, ani regulátor ČTÚ. Do světa tím politici ve skutečnosti vysílají jasný signál: regulační prostředí v českých telekomunikacích je nestandardní a nepředvídatelné. Aby nebyli překvapeni, že potenciální investory uvažující o účast v aukci 5G bude kromě podmínek aukce velmi silně zajímat i stabilita regulatorního prostředí,“ říká Grund.

Vláda je přesvědčena o opaku. „Tímto návrhem může vláda pomoci nakopnout snižování vysokých cen za mobilní služby a také otevřít prostor pro čtvrtého operátora, který by nastartoval více konkurenční prostředí v České republice,“ říká Šandová.