Pár dobrých rad dTestu: Nejčastější omyly při reklamacích

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Výpověď internetového připojení

Poradna > Spotřebitelská poradna

Otázka: Dobrý den, již několik let jsem měla smlouvu u jednoho poskytovatele internetu. Z důvodu stěhování jsem chtěla smlouvu vypovědět a tak jsem na společnost zavolala, abych se dozvěděla, co je pro to třeba... více

Spotřebitelská poradna

Obchodní právo

Občanské právo

Finanční právo

Pracovní právo