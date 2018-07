Úsporný život: sbírejte na zimu léto do zásoby

I když vám nasušené byliny z divočiny neušetří majlant, pár korun to bude. Místo ovocných čajů v sáčku si připravte vlastní. Trhejte bobule, listy i květy. Zavařte si pyré z padanek, co je potkáte cestou. Nebo si z bylin vyrobte vlastní vonnou tyčinku pro hygge zimní večery.

Jak na to

Jak na to





Zajít si v zimě do vlastní spíže místo do supermarketu vyjde levněji. Práci nepočítejte. Odměňte se pobytem v přírodě, která právě teď září barvami. O několik týdnů dřív než jiné roky dozrávají bobule. Na některých místech už jsou připravené ostružiny. Rybíz na zahradách má nejlepší dobu pomalu za sebou, zachraňte, co se dá. Bezové plody chytají typicky černou barvu, letos budou dřív. Rozhlédněte se kolem sebe a trhejte, dokud můžete. Včely totiž prý už končí se snůškou, zima se blíží mílovými kroky, i když je venku zatím pařák.

Do přírody bez svačiny

Léto má dlouhý jídelní lístek. Stále kvetou byliny, například divoký heřmánek nebo hluchavka. Pořád můžete sbírat jitrocel a připravit si z něho domácí sirup na kašel. Sušte kontryhel, místy ještě najdete třezalku, ve vlhkých místech narazíte na divokou mátu. Téměř všude potkáte kopřivu.

Letní procházku teď zvládnete i bez svačiny. Polní cesty lemují křoviska a ovocné stromy, na nichž právě dozrávají například špendlíky. Když s sebou máte košík, natrhejte si je na zavařeninu nebo kompot. V lesích najdete ještě lesní jahody. Do košíku vyskládejte hřiby nebo alespoň babky. Nezapomeňte nádoby na ostružiny.

Když se rozhodnete tábořit, nanoste k ohni kromě dřeva také kopřivy. Připravit si z nich můžete zdravé chipsy. Stonek s listy přetáhněte nad ohněm, stačí jen lehce. Kopřivové listy budou jemné a křupavé. Kopřivy pořád ještě můžete sušit na čaj. Vybírejte si mladé rostliny, které ještě nevykvetly.

Hrsti sušených bylin

Na každém kroku narazíte na řebříček, jenž bývá považovaný za jednu z ženských bylinek. „Kvete až do října. Ustřihněte 15 až 20 centimetrů vysoké stvoly s květem, svažte je a sušte ve svazcích. Nejléčivější by měl být růžový řebříček. Bylinu používejte na čaje nebo sedací koupele při nemocech močového měchýře,“ doporučuje Michaela Makulová, šéfredaktorka magazínu KouzloVůní.cz.

Při troše štěstí narazíte v přírodě i na divokou mateřídoušku. Sbírejte nať, podle starých bylinkářských knih ideálně mezi polednem a druhou hodinou. Mateřídouška roste na suchých, hlavně podhorských loukách.

Domácí měsíčkový olej Z oranžových květů měsíčku si můžete připravit i domácí pleťový olej. Květy nechte lehce zavadnout, napěchujte je do čisté sklenice, zalijte meruňkovým nebo mandlovým olejem a nechejte stát na slunci, například na parapetu. Ideálně jednou za den promíchejte. Po třech týdnech sceďte. Spotřebujte do šesti měsíců.

Na zahradách stále kvete měsíček lékařský, který se sám vysemeňuje, a proto je oblíbený jako permakulturní rostlina. Květy, nejlépe ty sytě oranžové, se sbírají za slunečních dnů. „V čaji je velmi chutný a nemá kontraindikace. Můžou ho pít i malé děti. Harmonizuje játra a žlučník, používá se při astmatu a kašli,“ dodává Michaela Makulová.

Bobulky a bobule

Černý bez už odkvetl, ale příroda kvapně spěje k tomu, aby nabídla jeho drobné černé plody. Nejezte je jen tak, v syrovém stavu jsou ve větším množství jedovaté a i po pár bobulích můžete dostat běhavku. Z bobulek černého bezu můžete vyrobit likér, marmelády nebo šťávy.

I v divočině narazíte na stromy, pod nimiž se budou válet letničky, spadaná drobná jablka, která se hodí třeba na štrúdl. Posbírejte je do košíků a uvařte si jablečné pyré, je výborné na palačinky nebo do jogurtů.

Jablečné pyré Prvním jablkům se říká kraj od kraje jinak a mají názvů nespočet. Podle období – letňáky, letňáče nebo letničky, případně skoráky či skoráče, že dozrávají skoro, tedy brzy; podle polních prací a toho, co na polích zrovna dozrálo – žňovky či žnůvky nebo strnišťata, žitničky, žitavky, ječnišťata, režničky; podle chuti či jiných senzorických vlastností – kyseláče, papíráče, skleněné. Oficiální název nejranější odrůdy je průsvitné letní. V parném dni vám jejich navinulá chuť jistě přinese stejné osvěžení jako někdejším sekáčům při žních, mají ale jednu nevýhodu: nevydrží. Pokud jich ale můžete sesbírat víc, než sníte, nezoufejte nad ztrátami a připravte si do zásoby pyré. Letničky oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na menší kousky. Podlijte trochou vody s citronem a přiveďte k varu. Občas promíchejte. Až se jablka rozvaří, přidejte podle chuti cukr. Znovu povařte, dokud se voda neodpaří. Přidat můžete i koření, například hřebíček nebo skořici. Pyré plňte do vymytých sklenic, zavíčkujte a na chvíli postavte dnem vzhůru.

Pokud vyrážíte do horských oblastí, zapátrejte po brusinkách. Místy ještě najdete borůvky. Drobné bobule můžete nasušit a umíchat si z nich vlastní ovocný čaj. Nasušte i slupky z jablek. Smíchejte je se sušenými bylinkami, například s mátou, a máte výborný čaj.

Domácí vykuřování

Bylinky sbírejte i jako ochranu proti hmyzu. Do oken zavěšte svazečky čerstvých bylin, například šalvěje, tymiánu, máty a rozmarýnu. Nebo mix bylin rovnou vysaďte do truhlíků. Pokud si budete chtít v zimě vytvořit hygge atmosféru, měli byste mít po ruce nasušené bylinky.

Připravte si z nich vlastní svazeček na vykuřování, který provoní byt lépe než drahé a často chemické vůně. „Z bylinek doporučuju šalvěj, rozmarýn, tymián, řebříček nebo pelyněk. Přidat můžete třezalku, meduňku, levanduli, mátu, bazalku nebo myrtu,“ vyjmenovává bylinkářka Kateřina Polívková.

Na umotání vlastního vykuřovadla budete potřebovat 10 až 20 centimetrů dlouhé stonky nebo samotné listy byliny. „Svazeček můžete udělat menší i větší. Vysychat bude asi 2 až 3 týdny. Je dobré ho při svazování pořádně utahovat, aby držel pohromadě i po usušení. Při zapálení pod ním držte talířek, na nějž budou odpadávat uhořelé kousky. Nebo doutnající svazek položte rovnou na nehořlavý tácek. Nezapomeňte po vykouření místnosti vyvětrat,“ radí Kateřina Polívková.