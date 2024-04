Elektřina v příštích letech: jak se bude vyvíjet její cena?

Krátkodobá predikce

Klesající cena by mohla vydržet ještě přinejmenším pár měsíců, samozřejmě za předpokladu, že nedojde k neočekávaným okolnostem, které by mohly cenu zásadně ovlivnit. Snižování ceny elektřiny za kWh však už nelze čekat nijak dramatické. Smlouvy, které jsou uzavírány v současné době, se cenově pohybují kolem 3000 korun bez DPH za MWh, je však nutno dodat, že většina domácností pořád platí víc a tento nepoměr se podle všeho srovná přibližně za rok až rok a půl. Nyní je tedy na místě, dovolují-li to podmínky, zvážit novou smlouvu s roční až dvouletou fixací.

Dlouhodobá predikce

Bohužel rozhodně nelze tvrdit, že vývoj cen elektřiny bude i v těch následujících letech nějak zvlášť příznivý. Samozřejmě je složité v dnešním kontextu a zejména s neznalostí toho, co se bude v budoucnu dít, odhadovat trendy v horizontu příštích deseti let, ale lze očekávat, že cena elektřiny, ale i cena plynu spíše porostou.

Do růstu cen bude patrně mluvit i očekávaný nárůst ekonomiky, který zpravidla vede k vyšší spotřebě. S tou potom ruku v ruce přichází přirozeně i zdražování. Podstatné budou i domácí a mezinárodní politické trendy, a to zejména proto, že Poslanecká sněmovna, Senát i Evropský parlament budou mít vliv na přístup Evropy k Rusku a jeho plynu nebo k obecně velmi kontroverznímu dokumentu Green Deal.

Cenu ovlivní i konec uhelných elektráren

Není pochyb, že na cenu elektřiny bude mít zásadní vliv také ukončení provozu uhelných elektráren, což je trend z hlediska ekologie velmi žádoucí. Zhruba do šesti let by se měl začít jejich provoz omezovat na minimum a od roku 2033 by měl úplně skončit. To znamená, že tento zdroj bude třeba nahradit. A dnes to nejde jinak než plynem, což povede ke zvýšení jeho spotřeby a tím zároveň k vyšponování jeho ceny. Otázkou zůstává jen to, kdy to začne, první provozovatelé uhelných elektráren již o jejich uzavírání otevřeně mluví.

Stát se může cokoliv

Je důležité zmínit, že cena čehokoliv se neodhaduje zrovna jednoduše, protože podobně jako covid nebo válka na Ukrajině byly události maximálně nepředpokládané, zrovna tak může v budoucnu nastat další podobná událost, popř. mohou tyto a jiné nastalé události eskalovat, což v krátkodobém i střednědobém měřítku může vést k extrémnímu navyšování (ale potenciálně taky snižování) cen, ať už elektřiny, nebo plynu.

Jak ušetřit na energiích?

Řešení vysokých cen může ale být ve finále jednodušší, než se zdá. I pokud ceny energií porostou, můžete možná ušetřit pouhou změnou dodavatele. Rozdíly v cenách jsou totiž někdy doslova propastné. Pokud i vy máte dojem, že byste rozhodně mohli platit méně, můžete si jednoduše porovnat ceny a zjistit, kolik byste mohli už teď ušetřit.

