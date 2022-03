Služba Twisto prodlužuje splatnost odložených plateb na třicet dnů z dosavadních čtrnácti. Změna se týká neregistrovaných uživatelů, tedy nákupů v e-shopech přes tlačítko. U registrovaných uživatelů s Twisto účtem zůstává splatnost až 45 dnů.

„Novinka jde ruku v ruce s možností vrácení zboží, kterou mnoho z našich obchodníků prodlužuje nad zákonem stanovených 14 dní. Zákazníci nyní mohou bez starostí nakupovat a využít delší dobu pro vrácení, aniž musejí během této doby dát peníze z vlastní kapsy,“ říká Jan Hanzlík, country manager Twista pro Českou republiku.

Neregistrovaní uživatelé mohou platit na partnerských e-shopech přes platební tlačítko, vyrovnat dluh (bez poplatků a úroků) jim nově stačí do 30 dnů. Kdo se zaregistruje, tedy ověří totožnost a nechá Twisto nahlédnout do úvěrového registru, dostane virtuální kartu se splatností až 45 dnů – v praxi jde o obdobu kreditní karty, dluh lze zaplatit do 15. dne následujícího kalendářního měsíce bez navýšení.

Základní varianta účtu je zdarma. Bez poplatku je i rozložení do tří měsíčních splátek. Za další odklady se platí, například měsíční posun splátky dluhu 15 000 Kč vyjde na 495 korun. Připlatit si lze za lepší tarify, které obsahují například cestovní pojištění, fyzickou kartu, mobilní platby nebo službu „nejlepší zahraniční kurz“.

Konkurenční služba Mallpay má splatnost odložených plateb bez registrace do 14 dnů, s registrací až do 50 dnů (do 20. kalendářního dne v měsíci).

Odložené platby jsou pro e-shopy i spotřebitele alternativou k dobírce. Lidé mohou zaplatit až poté, co jim zboží přijde a vyzkoušejí si ho. E-shop zároveň dostává peníze hned, nečeká na ně jako u dobírky. Pro e-shop vychází odložená platba podobně jako platba kartou, obchodník tedy hradí transakční poplatek (provizi).

„Splatnost 30 dní jsme si už několikrát vyzkoušeli v rámci vánočních kampaní, od zákazníků a obchodníků se nám dostalo pozitivní zpětné vazby. Delší dobu splatnosti Twisto nabízí také v Polsku, kde původně činila 21 dní; od roku 2021 jsme ji prodloužili na 30 dní,“ připomíná Hanzlík.

Původem česká služba Twisto funguje od poloviny roku 2013, v roce 2018 vstoupila do Polska. V roce 2021 ji koupila australská společnost Zip – vzhledem k jejímu působení na burze zatím Twisto nezveřejnilo podrobnější čísla za loňský rok o počtu uživatelů nebo objemu plateb.

Petr Kučera

