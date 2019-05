Nová nákupní centra. Podívejte se, kde vyrostou

Fotogalerie: Co konkrétně se v Česku chystá a jak to má vypadat?

V Česku by do roku 2023 mohlo vzniknout deset nových nebo rozšířených obchodních center. Vyplývá to z nejnovějšího přehledu společnosti Cushman & Wakefield. Letos by se mělo otevřít jediné – OC Letná v Praze.

V příštím roce se rozroste brněnský Avion Shopping Park – vedle obchodů slibuje také největší multikino v republice. Na pražském Václavském náměstí pak má přivítat první návštěvníky areál VN47. Další projekty jsou zatím ve fázi plánů, s dokončením počítají v letech 2020 až 2023.

Nová centra už zdaleka nepřibývají tak rychle jako dřív, jejich majitelé se víc zaměřují na modernizaci a oživení. „Trendem poslední doby jsou především revitalizace stávajících center,“ říká Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor ve společnosti Cushman & Wakefield.

„V Česku se nedávno otevřelo zrevitalizované Nákupní centrum Fénix v Praze, OD Prior ve Zlíně nebo OC Galerie Butovice, kde se otevřela i nová Kika,“ dodává Kotrbáček. Loni na podzim přibylo i velké outletové centrum – ostravská Outlet Arena Moravia.

Co konkrétně se v Česku chystá a jak to má vypadat? Projděte si naší fotogalerii.