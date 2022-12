KB má novou ředitelku privátního bankovnictví

Novou ředitelkou útvaru privátního bankovnictví Komerční banky se od ledna stane Dita Pasquier. Dosavadní ředitel Petr Slabý se rozhodl svoji kariéru v bance po 35 letech ukončit k 31. lednu 2023.

Foto: KB

„Privátní bankovnictví KB je samostatným útvarem banky s celostátní působností a obsluhuje klienty, jejichž finanční aktiva překračují 30 milionů korun. Dita Pasquier a Petr Slabý se na personální výměnu připravovali společně více než rok, aby byla zachována kontinuita, kvalita a výjimečná péče o klienty,“ upřesňuje mluvčí Tomáš Zavoral.

„Mou vizí je přinést do oblasti privátního bankovnictví více digitalizace a podporovat další rozvoj služeb pro naše klienty,“ říká Pasquier.

Dita Pasquier pracuje v Komerční bance téměř 19 let, její kariéra je provázána zejména s korporátním bankovnictvím. Zastupuje ji také ve Francouzsko-české obchodní komoře a je členem dozorčí rady společnosti Upvest, která je součástí skupiny KB. Před příchodem do banky pracovala pět let ve státní agentuře CzechInvest a mimo jiné řídila její pařížskou pobočku.

Foto: KB

Petr Slabý spojil významnou část své kariéry s pobočkovou sítí, kde pracoval 14 let. Následně, v období integrace Komerční banky do Skupiny Société Générale, pracoval čtyři roky v útvaru centrály Marketing a obchod. V roce 2006 byl pověřen vybudováním nové obchodní divize privátního bankovnictví. Rovněž pracoval v dozorčí radě KB Penzijní společnosti a ve správní radě Nadace KB Jistota.

V listopadu 2022 získalo Privátní bankovnictví KB první místo v kategorii „Best Performing Private bank in CEE“ v anketě The Financial Times. O oceněných rozhoduje nezávislá odborná porota, která porovnává kvantitativní i kvalitativní ukazatele. V případě KB ocenila zejména vysokou tržní penetraci, účast na největších M&A transakcích v Česku a spolupráci s klienty z IT sektoru.

