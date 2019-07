Učíme Čechy objevovat Německo

Je to sice co by kamenem dohodil, spousta Čechů toho ale o Německu pořád moc neví. A žádný zázrak to není ani v oblasti cestovního ruchu. Mise šéfa Německé turistické centrály Jana Pohaněla je jasná, dostat Čechy k našim západním sousedům na pořádnou dovolenou.

Letos na podzim to budou dva roky, co Jan Pohaněl působí v čele Německé turistické centrály. Zájem Čechů o cesty k našim západním sousedům sice výrazně roste; ve srovnání s ostatními státy, které obklopují naše hranice, je však Německo „až“ na třetím místě. Konkurovat Slovensku a Rakousku není jednoduché, potenciál je prý ale velký. „Češi patří v porovnání s ostatními zahraničními turisty k těm mladším. Průměrný věk českého turisty v Německu je kolem třiceti osmi let,“ říká v úvodu našeho povídání.

Jak moc je dnes Německo lákavé pro české turisty?

Když se podíváme na čísla, tak stále rosteme. V podstatě už deset let v řadě, což je velmi pozitivní. Naším úkolem je, aby tento trend pokračoval. Podle statistických úřadů se v Německu za loňský rok ubytovalo v zařízeních nad deset lůžek celkem 620 tisíc českých hostů, což je meziroční růst o 11,4 procenta. Celkově za loňský rok evidujeme přes 1,3 milionu přenocování. Ale na rovinu musím říct, že tato statistika nerozlišuje služební cesty a dovolené. Každopádně Německo je pro Čechy stále atraktivnější.

Čím si to vysvětlujete?

Řekl bych, že v loňském roce šlo o symbiózu rostoucí ekonomiky, větší kupní síly Čechů a hezkého počasí. Spousta našinců tam navíc stále jezdí objevovat nová místa. Přibývá lidí, kteří se do Německa vydávají na pořádnou dovolenou poprvé v životě a vrací se příjemně překvapeni, co všechno měli dlouhá léta doslova na dosah ruky.

Jan Pohaněl Vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze, poté získal další magisterský titul v oboru Mediální studia na Univerzitě Karlově. Pracovní zkušenosti sbíral mimo jiné jako koordinátor akcí českého předsednictví v Radě EU při ministerstvu vnitra, a také jako trainee Generálního ředitelství Evropské komise pro dopravu. V rámci další kariéry vedl regionální kancelář Česko-německé obchodní a průmyslové komory v Ostravě a ve společnostech GZ Media a Logik budoval obchodní vztahy s německými zákazníky. Od září 2017 vede Německou turistickou centrálu v ČR.

Přesto, ostatní sousední země jsou pro vás tvrdá konkurence…

Máte pravdu. Na prvním místě je mezi našimi sousedy Slovensko, v závěsu Rakousko, trojka je Německo. Pro zajímavost – Češi nejčastěji jezdí do Chorvatska a Itálie. Následuje právě Slovensko a Rakousko, takže o motivaci máme postaráno.

Jak chcete přesvědčit Čechy, aby si místo dovolené na Slovensku nebo v Rakousku vybrali radši Německo?

Německo je v Česku hodně spojováno s byznysem. Lidi se na něj dívají jako na bohatou zemi s kvalitními výrobky, spousta mladých tam chce studovat a pracovat. Cestovní ruch je ale pořád ještě taková Popelka. Proto se snažíme realizovat imageové kampaně, ve kterých Německo představujeme nejenom jako byznysovou velmoc, ale taky jako pohlednou dovolenkovou destinaci, turistickou zemi s mnoha zajímavými cíli.

Nekomplikují vám život levné letenky, se kterými není problém odcestovat z Prahy kamkoli do Evropy nebo i do řady exotických destinací?

Nemyslím, že to pro nás je přímá konkurence. Spíš se doplňujeme. V cestovním ruchu tu panuje dlouhodobý trend, že lidé létají jednou ročně na dva až tři týdny na exotičtější dovolenou a potom ještě absolvují dvě nebo tři kratší dovolené nebo výlety.

Jak se v posledních letech mění pohled Čechů na dovolenou v Německu?

Německo je sice stále považováno za dražší destinaci, stále víc Čechů se ale zamýšlí nad poměrem cena/kvalita. A to ve všech kategoriích. Mladé rodiny jezdí třeba do kempů, solventnější turisté na druhé straně cenového spektra zase do pětihvězdičkových hotelů – v obou případech zaplatí víc než v Česku, Slovensku nebo Polsku, ale kvalita je nesrovnatelná. Tohle si uvědomuje stále víc tuzemských turistů.

Paradoxní je také to, že Češi v oblasti rekreace Německo stále ještě objevují. Ať už se to týká přírody, památek, zábavy ve městech, nakupování nebo sportu. Rodiny s dětmi samozřejmě jezdí do Legolandu nebo Tropical Islands u Berlína, což jsou pro ně aktuálně největší magnety, ale málokdo například ví, že v Německu je fantastická infrastruktura cyklostezek. V Česku je přitom možná víc fanoušků cyklistiky a inline bruslení než v Německu. A když si vyjedete kousek za Drážďany do oblasti Lužických jezer, jsou tam desítky kilometrů perfektního asfaltu, kde se můžete dokonale vyřádit.

Mění se i pohled Němců na české turisty?

Češi jsou rozhodně vnímáni pozitivně. Nedívají se tam na nás jako na levnou pracovní sílu, což se třeba děje Polákům nebo Rumunům. Na mladých českých turistech se jim líbí, že nemají problém cestovat a poznávat, ale také že přemýšlí ekologicky, v čemž je Německo obecně podstatně dál než my. Se staršími ročníky se zase Němci dávají rádi do řeči a povídají si o tom, co se změnilo od jejich dětství, zkrátka nostalgicky vzpomínají. Samozřejmě víc je to patrné v bývalém NDR, kde je mentalita lidí podobná. Ale Češi jsou oblíbení i v Bavorsku, kam v absolutních číslech míří nejvíc českých turistů. Většinou za přírodními krásami.

Jak dnes vlastně vypadá typický český turista, který míří do Německa?

Na tohle téma jsme si nechávali zpracovávat studie, abychom s danými skupinami co nejefektněji komunikovali. V podstatě jde o čtyři klíčové segmenty turistů. Mladé rodiny s dětmi, které do Německa jezdí na kratší dovolenou. Často vyhledávají zábavní a zvířecí parky, zoologické zahrady. Jezdí i do alpských oblastí a k jezerům, kolem kterých se dá projít s kočárkem. Zajímají se o návštěvy hradů a zámků. Třeba v Sasku natrefíte na pěkný zámek doslova na každém kroku. Asi nejznámější je Moritzburg, který je spojený s filmem Tři oříšky pro Popelku.

Další silnou skupinou jsou pak mladé bezdětné páry, které láká zážitková turistika, sport a gastronomie. Často do Německa míří i singles. Ty zajímá spíš městská kultura, jsou solventnější, takže vyhledávají luxusnější hotely a restaurace. Síť michelinských restaurací je v Německu velmi rozsáhlá. No a počítat musíme také se shopaholiky, kteří cestují za nákupy, ať už jde o Drážďany nebo mnohá outletová centra po celém Německu. Jmenovat můžu třeba Metzingen kousíček od Stuttgartu, kde má základnu značka Hugo Boss.

Zmiňoval jste, že Češi nejčastěji cestují za přírodou do Bavorska, jaké další spolkové země a jaká města jsou u Čechů nejoblíbenější?

Za Bavorskem následuje Berlín a Bádensko-Württembersko. Za nimi je v těsném závěsu Sasko. A na pátém místě – pro někoho možná překvapivě – Severní Porýní-Vestfálsko. To je dáno i tím, že je do Düsseldorfu přímé letecké spojení, navíc tam má pobočky řada českých firem. Za poslední roky si v žebříčku návštěvnosti hodně polepšilo i Braniborsko, které teď Čechy hodně táhne. Největší atrakcí je asi biosférická rezervace Spreewald, kde je spousta kilometrů vodních kanálů, po kterých se můžete sami projíždět v kajaku. A mentalita Braniborů je navíc podobná nám Čechům.

A jaké místo byste sám doporučil?

Moc rád to mám na pomezí Bavorska a Bádenska-Württemberska. Můj zamilovaný region je Allgäu, které se rozkládá v podhůří Alp. Máte tam výhled na hory, krásné zelené louky, nádherné domečky a pasoucí se krávy. Zkrátka jako z reklamy na čokoládu s fialovou krávou v hlavní roli. V okolí je také spousta lázní, lidé sem jezdí za přírodní vodoléčbou, která tu má svůj původ. Blízko je i Bodamské jezero, kde si člověk připadá jako u moře. Je tam perfektní zázemí pro rodiny s dětmi, můžete jet na výlet třeba na květinový ostrov Mainau, což je nádherné místo.

Máte ještě nějaký tajný tip?

Nevím, jestli úplně tajný. Hodně podceňované je u nás ale třeba severní pobřeží Německa, které je podle statistik návštěvnosti českých turistů spíše na chvostu. Chápu, je to daleko, ale v době veder je to skvělé místo pro toho, kdo nutně nebaží po teplém moři a má rád vodní sporty. Jsou tam nádherné národní parky, bílé útesy. Myslím, že brzy přijde trend znovuobjevování Baltu, kam se jezdilo na dovolenou za socialismu a pořád to má u nás trochu pejorativní nádech.

Jako jedno z turistických lákadel jste zmínil gastronomii. Většina Čechů má přitom Německo spojené jen s pivem, preclíky a bratwurstem…

To je velká chyba. Chápu, že Oktoberfest je pojem a fantastický zážitek, ale Německo toho nabízí mnohem víc. Začít musím jednoznačně Berlínem, protože to je gastronomické nebe. A rozhodně tím nemyslím jen populární currywurst. Berlínské restaurace jsou neuvěřitelně pestré, najdete skvělé podniky se středomořskou i asijskou kuchyní, na nejlepší kebaby se tam stojí desítky minut ve frontě. Na své si přijdou i vegani, kteří mají obrovský výběr.

V tomhle ohledu je Berlín takovým evropským New Yorkem, multikulturním centrem se vším všudy. Město má navíc neuvěřitelného genia loci – spoustu památek a míst, kde se psala evropská historie. Ale kromě Berlína bych rád vyzdvihnul třeba i údolí řeky Mosely, které je nejstarší ze 13 německých vinařských oblastí, kde vinnou révu pěstovali už Římané. Zároveň je to pestrá rekreační oblast, kde si každý přijde na své. Během putování po Moselské vinařské stezce byste se měli zastavit u některého z nespočtu středověkých hradů.

V souvislosti s Berlínem zmiňujete multikulturalismus, to je přitom něco, co spoustu Čechů – alespoň podle komentářů na sociálních sítích – od cesty do největších německých metropolí odrazuje.

Samozřejmě se s tímhle stereotypním pohledem občas setkáváme, zvlášť v diskuzích na Facebooku. Většinou jde ale o lidi, kteří v Německu nikdy nebyli a tuhle problematiku znají jen z bulvárních a dezinformačních médií. Netýká se to navíc jen Německa, ale v podstatě celé rozvinuté Evropy. Německá turistická centrála se k politickým věcem nevyjadřuje, ale turisté se opravdu cest do Německa nemusí vůbec bát. A pokud se někomu nechce konkrétně do Berlína, ať se vypraví třeba do Alp.