Američani vystupují velmi sebevědomě, Asiaté slíbí cokoliv na světě

Váš byznys stojí na dovozu jak z Asie, tak třeba Severní Ameriky. Jak se v takových celkem odlišných kulturách navazují obchodní vztahy?

Navazování vztahů v zásadě není to nejtěžší. Složitější je poznat a rozvinout ty perspektivní. Ve všech případech je nutné probrat se spoustou balastu, než narazíte na potenciál. Rozdíl je ve stylu komunikace. Americké společnosti vystupují velmi sebevědomě, i kdyby šlo o dvoučlenný vratký startup. Asiaté slíbí cokoliv na světě, ačkoliv mnohdy ani nerozumí, na co se ptáte. V Číně je také velmi těžké dostat se až k výrobci. Drtivá většina těch, co jsou vidět, jsou pouze agenti, kteří zprostředkují všechno všem.

Hodně lidí si myslí, že je snadné cokoliv z Číny dovážet levně, nebo že se to stejně vyrábí v jedné fabrice. Pravda je však taková, že kvalitu a dlouhodobé vztahy si musíme pohlídat a zaplatit. Spojujeme se tam pouze s firmami, které mají pro nás důležité certifikace, což samo o sobě výrazně filtruje naše možnosti. Není lehké nalézt originální výrobce s potenciálem.

Jaké zboží konkrétně dovážíte?

Vozíme jak hotové výrobky, tak komponenty, které se u nás finalizují. Jedná se například o screen protektory, příslušenství do aut, kabely, obaly na elektroniku. Speciální kategorii pak tvoří patentovaný systém řezaček ochranných fólií na mobilní zařízení od společnosti ZAGG. To prodejcům umožňuje vyrobit ochrannou fólii zákazníkovi na míru přímo v prodejně a pak poskytnout službu instalace. Jelikož se zaměřujeme i na udržitelnost, mnohé výrobky se u nás finalizují do FSC balení nebo CO2 neutral balení.

Proč jste se před patnácti lety rozhodli zrovna pro tento typ podnikání?

Nacházeli jsme se na jakési životní křižovatce, kdy už nás stávající aktivity nenaplňovaly. Viděli jsme nepokrytý potenciál v oblasti expandujícího trhu s mobilním zařízením. V té době jsme se setkali se zmíněnou firmou ZAGG a nadchly nás její vize a směrování. Tehdy šlo o unikátní přístup – něco mezi bláznovstvím a genialitou.

Hana Lindušková Zdroj: Creed Resources Je spolumajitelkou společnosti Creed Resources, kde se stará o vztahy a nastavuje strukturu jednotlivých týmů a pracovních postupů. Rodinná firma Creed zajišťuje výrobu, dodávky zboží a plnou administrativu především pro distribuční síť skupiny ERTEA. Napřímo se také stará o Alzu nebo polský Cortland. Je exkluzivní partner americké společnosti ZAGG Inc. Za fiskální rok 2022 dosáhl obrat firmy 89 milionů korun.

Dnes už za sebou máte bohaté zkušenosti, podle čeho se rozhodujete, s kým navážete spolupráci?

To je naše oblíbené téma. Partneři musí splňovat několik zásadních kritérií. Jako první je samozřejmě kvalitní produkt, který na trh přináší něco navíc. Naši produktoví a obchodní specialisté každý výrobek testují a vše prochází náročnými zátěžovými testy. Pokud se osvědčí, zvažujeme další faktory. Musí jít o solidní společnost, záleží nám na dlouhodobých vztazích tak, abychom pro naše zákazníky byli schopni vyjednávat optimální podmínky. Zjednodušeně řečeno je nezbytné, aby bylo komu reklamovat a s kým řešit případné problémy. V neposlední řadě nás zajímá, zda se potenciální partner chová slušně ke svým zaměstnancům. Toho s levným čínským dovozem nedocílíte. Stále věříme, že kvalitu zákazník pozná a ocení. Abychom kvalitu jen nedeklarovali, spolupracujeme s výrobci, kteří si své produkty nechávají certifikovat, testovat třetími stranami, pouští je do srovnávacích testů, případně mají patentovou ochranu pro svá řešení.

Promítá se do vašich obchodních vztahů i válka na Ukrajině? Respektive postoj Česka vůči konfliktu v kontextu vztahu Ruska s Čínou?

Ruská agrese a její dopady se jednoznačně projevují ve všech aspektech našeho podnikání. Dostupnost a změny cen směrem nahoru jsou neoddiskutovatelným důsledkem. Spolu s dalšími faktory, které mají na našich trzích vliv na zákaznické chování, se vše propisuje i do vztahů s dodavateli. Pokud se ptáte konkrétně na Číňany, od nich zásadně žádné informace nedostáváme. Velmi pečlivě si hlídají, aby jim neuniklo nic, co by se mohlo jejich režimu nelíbit. Tak tomu bylo i v době covidu. S dodavateli z Evropy a z Ameriky se velmi často o celosvětové situaci bavíme a vždy srovnáváme, co se kde děje. Poslední dobou patří k našim každotýdenním hovorům také porovnávání výše inflace.

Válka „navazující“ na covid zpomalily výrobu, měnily podmínky smluv, zhoršily logistiku. Už se situace stabilizovala?

Některé oblasti se již usadily, jinde je jasné, že se na dobu předcovidovou nikdy nevrátíme. U našich evropských a amerických partnerů došlo v důsledku celosvětových změn k některým strukturálním změnám, které vedou k větší opatrnosti a úsporám na jejich straně. Pro nás to znamená horší vyjednávací pozici, protože prostě není, kam nám ustupovat. Současně vnímám jistý posun v pohledu na trh a tyto změny do určité míry vítám a rozhodně jim rozumím. Je také zřejmý větší důraz na udržitelnost ve všech aspektech produkce. Zde má covid a energetická situace rovněž svůj podíl. Toto širší a opatrnější smýšlení je patrné hlavně v Americe a bohatších částech Evropy. V Číně je spíš vidět výrazné zdražení letecké dopravy a některých typů výrobků. Ohledy na životní prostředí a udržitelnost tam příliš nerezonují, maximálně jako odpověď na požadavky evropských a amerických zákazníků.

Partner článku Partnerem seriálu je Platební instituce Roger, která zkracuje splatnost faktur na tři dny a pomáhá tak podnikatelům s optimalizací provozních financí. Roger funguje na principu P2P financování –⁠ propojuje nezávislé investory a podnikatele bojující s dlouhou splatností faktur. Díky tomu není výrazně závislý na zvyšování sazeb ČNB a úroková sazba u něj roste pomalejším tempem. Podnikatelé sami rozhodují o tom, které faktury profinancují, nemusí se zavazovat k profinancování nějakého jejich objemu. Průměrná cena za financování je 1,93 % z hodnoty faktury.

V minulém roce jste přesto navýšili tržby o 20 %. Jak se vám to podařilo?

Pro upřesnění šlo o fiskální rok 9/2021–8/2022. Po covidové šlamastyce to pro nás byl velký úspěch. Ovšem i letos se zřejmě přiblížíme k navýšení 20 %. Daří se nám proto, že stavíme na kvalitě produktu a dobrých vztazích jak uvnitř firmy, tak směrem k zákazníkům a obchodním partnerům. Snažíme se o otevřenou a slušnou komunikaci na všech úrovních. Dodavatelé chápou naše potřeby a podle nich nám tvoří podmínky, které pak můžeme dát zákazníkům. Uvnitř firmy jsme vytvořili fungující kulturu, v jejímž rámci se kolegové mohou cítit spokojení a oceňovaní. Vše je pokryté stoprocentním servisem, pro naše zákazníky jsme k dispozici 24/7.

Firma sice roste, ale na druhou stranu dodáváte zboží do velkých e-shopů, které mají dlouhé splatnosti. Stejně tak za materiál z Číny platíte předem. Jak si to můžete dovolit?

Tohle je skutečně ta náročnější část a na bedrech ji nese manžel. Bohužel z různých důvodů není možné dosahovat splatností, jaké jsou běžné třeba u potravin. Musíme si vypomáhat provozními úvěry, nicméně pro obchodní firmu jako jsme my, je program Národní rozvojové banky (NRB) takřka nevyužitelný. Jsme tedy vděčným zákazníkem Rogera a věřím, že i my jsme pro ně dobrým a solidním partnerem. Chválíme si propojení mezi elektronickou komunikací EDI a úvěrováním pohledávek, služba je pro nás rychlá a bezpečná. Je samozřejmé, že se nám daří mnohem lépe, když máme 75 % pohledávky za tři dny na účtu.

