Naše fintechy mají tah na branku. Jen nesmí sedět za pecí

Fintech je relativně mladý obor. Jak byste tu zhruba desetiletou českou fintechovou scénu zhodnotil?

Česká republika disponuje robustní základnou finančních profesionálů, což je patrné z vysoké stability, kvality poskytovaných služeb a ziskovosti. Tento úspěch je částečně připisován dynamickému rozvoji místních startupů. Příkladem je společnost Home Credit, která vznikla prakticky z ničeho – a dnes se řadí mezi světovou špičku v oblasti spotřebitelského financování. Ta vychovala celou generaci českých manažerů, kteří si udržují vedoucí pozice ve svém oboru.

Je něco, v čem opravdu vynikáme?

Rozhodně je to úroveň digitálního bankovnictví a to, jak Češi vzali za své elektronické platby. V oblasti mobilního a bezkontaktního placení patříme mezi světové lídry.

Jakou roli v tom hrají tradiční banky? Spolupracují s fintechovými společnostmi, nebo jsou to spíš konkurenti?

Banky a fintechové společnosti se navzájem doplňují. Jejich spolupráce je často založena na kombinaci síly tradičních bankovních institucí a inovativních technologií fintechů. Příkladem je třeba spolupráce mezi Komerční bankou a Platební institucí Roger nebo fintechem Upvest. Fintechy pomáhají bance tam, kde klienty sama neuměla obsloužit, a naopak fintechy díky bance rostou rychleji a mají přístup k velkému množství klientů.

Vždycky to tak ale nebylo…

Ne, dřív byly banky vůči fintech společnostem spíš skeptické. Trend se obrátil až v posledních letech. Banky si totiž v průběhu času uvědomily, že taková partnerství mají své výhody. Zjistily, že spolupráce s fintechy může přinést inovace a zlepšení jejich nabídky a služeb. To je třeba případ Air Bank, která integruje fintech investice od Portu do své aplikace, a dřív už spolupracovala s interním fintechem Zonky. Tímto způsobem může Air Bank nabízet svým klientům širokou škálu investičních možností bez nutnosti vyvíjet vlastní investiční produkty.

Jakými způsoby probíhá spolupráce fintechů a bank nejčastěji?

Často jde o formu, kdy banky můžou navázat partnerství s fintech společnostmi prostřednictvím smluvních dohod a podílet se na určitých projektech nebo službách. Například banka může spolupracovat s fintechem na vývoji a provozování mobilních platebních aplikací nebo na zlepšení uživatelského rozhraní a digitálních služeb.

Dalším způsobem jsou akvizice a investice, kdy banky do fintechových společností přímo investují. Tak banky získávají přístup k technologiím, know-how a inovativním řešením, která fintechy nabízejí.

V některých případech banky spolupracují s fintechy prostřednictvím otevřeného bankovnictví. To umožňuje fintechům přístup ke klientovým bankovním údajům prostřednictvím bankovních rozhraní (API). Díky tomu mohou fintechy poskytovat nové a inovativní finanční služby, které jsou integrovány s bankovními účty a transakcemi.

Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?

Jedním z nejúspěšnějších fintechů, který má založený business na spolupráci s bankami, je fintech Dateio a jeho výkonný card-linked marketingový nástroj. Fintech spolupracuje s bankami ze skupiny Erste, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Air Bank, ale i s neobankami, jako je Revolut nebo Bunq. Další na ráně je fintech Wultra, který vyvíjí bezpečnostní řešení pro internetové a mobilní bankovnictví třeba pro Raiffeisenbank nebo Vista bank.

Které banky jsou v Česku k takové spolupráci nejvíc nakloněny?

Mezi progresivní banky se v našem odvětví řadí Česká spořitelna, Komerční banka a Raiffeisen, které patří i mezi členy naší asociace. Dál bych zmínil Air Bank, J&T Bank nebo ČSOB. Spolupráce není ovšem jen na bankovním poli, rád se dívám také na e-commerce, která je v Česku svou úrovni silným partnerem fintechu. Zde se ukazují vynikající white-label řešení jako Alza Invoice Financing od Platební instituce Roger, chytré financování e-shopů od Flowpay nebo přijímání kryptotransakcí za zboží od Co0889,nfirma.

V Česku máme přes 130 fintechů, který z nich je nejúspěšnější a co se vlastně počítá za úspěch?

Mezi úspěšné fintechy bych zařadil například brněnský Tatum, který loni udělal další krok k zisku nálepky jednorožce, tedy firmy s hodnotou přes jednu miliardu dolarů. Startup, který firmám i jednotlivcům po celém světě umožňuje rychlou a snadnou tvorbu blockchainových aplikací, si v dalším investičním kole došel pro rekordních 41,5 milionu dolarů, v přepočtu víc než miliardu korun.

Co se týče úspěšnosti fintechů, je důležité si uvědomit, že tento sektor je obecně známý svou rychlou a dynamickou povahou. To znamená, že úspěch společnosti může být měřen různými faktory. Klasickými ukazateli úspěchu jsou například růst uživatelské základny, objem transakcí, získání investic od renomovaných investorů, získání ocenění v odvětví nebo pozitivní návratnost investice.

V jakých oblastech nejčastěji půosbí české fintechy?

Tady bych určitě doporučil fintechovou mapu, kterou tvoříme s kolegy z FinTech Cowboys, Fintree a ministerstva financí a která rozděluje jednotlivé společnosti podle oblastí, v nichž působí.

Zdroj: Česká fintechová asociace

Jak velký význam mají tyto společnosti pro českou ekonomiku?

Fintech hraje klíčovou roli v budoucím rozvoji české ekonomiky a využívá naše talentované finanční profesionály a stabilní finanční základy. Prokazujeme vysokou stabilitu, kvalitu služeb a ziskovost finančních služeb, které předčí výsledky našich sousedů. Je ale důležité, aby Česko nebylo jen místem pro zřízení pobočky zahraničních společností, ale aby nám tu vznikaly místní firmy s cílem expandovat, které budou těžit z předností silného finančního sektoru.

A daří se nám expandovat?

Ano, ale ne všechny fintechy se o to snaží. Některé chtějí zůstat pouze lokální. To je ale velká škoda, protože mají obrovský potenciál překonat hranice našeho domácího trhu. Proto se to i v rámci asociace našim fintechům snažíme ulehčit a pomáháme jim hledat partnery pro expanzi. Například v letošním roce jsme pořádali Česko-irské fintech fórum nebo budeme mít stánky na Money20/20 v Amsterdamu. Věřím, že tento mindset změníme.

Je ještě něco dalšího, v čem máme rezervy?

Jednou z oblastí, kde nám ujíždí vlak a která je v globálním fintechovém prostředí populární, je nabídka akcií zaměstnancům, známá také jako ESOP (Employee Stock Option Plan). V Česku neexistuje žádná speciální zákonná úprava pro zaměstnanecké akcie, a proto se dá říci, že z hlediska oficiální podpory je situace nijaká. České firmy často musí řešit zaměstnanecké akcie pokoutně a individuálně. Většina vyspělých zemí, jako je Francie, Velká Británie a Spojené státy americké, naopak aktivně podporuje a reguluje zaměstnanecké akcie prostřednictvím specifických právních předpisů a daňových výhod. U nás namísto podpory a stimulace podnikání často dochází k situaci, kdy se firmy „motivují” k domicilaci v zahraničí, což není žádoucí trend.

Proč jsou ESOP tak důležité?

Zaměstnanecké akcie poskytují několik výhod jak pro zaměstnance, tak pro firmy. Přidělení akcií zaměstnancům je silným motivátorem, zvyšuje jejich zapojení a zájem na úspěchu firmy. Tím vytváří větší loajalitu, liéd se víc se identifikují se společností, pro kterou pracují, a zůstávají v dlouhodobém zaměstnání. Zaměstnanecké akcie podporují společný cíl mezi zaměstnanci a firmou, což vede ke spolupráci, sdílení nápadů a inovacím. Navíc, v některých jurisdikcích mohou být zaměstnanecké akcie zdaňovány výhodněji než jiné formy odměny. Nabídka zaměstnaneckých akcií také přitahuje a udržuje talenty, které jsou motivovány dlouhodobým růstem a úspěchem společnosti. Čeští podnikatele tak zbytečně přicházejí o kvalitní zaměstnance.

