Krize je příležitost, vzkazuje Kellner s novou fotkou od táboráku

Každá krize je současně příležitost a problémy jsou od toho, abychom je řešili a překonávali, píše Petr Kellner v úvodním slově k výroční zprávě skupiny PPF. Ta bývá jedním z mála způsobů, jak se nejbohatší Čech vyjadřuje ke společenskému i ekonomickému dění.

Výroční zpráva – tu nejčerstvější zveřejnila PPF právě dnes – je také skoro jedinou možností, jak vidět novou oficiální fotografii Petra Kellnera. Firma ji zakazuje přebírat i médiím, dostupná je nicméně přímo ve výroční zprávě.

„Pandemie všem bez rozdílu ukázala relativitu věcí, které jsme považovali za zásadní a neměnné. Díky tomu teď všichni víc přemýšlíme o tom, co je v životě skutečně důležité. Rodina, děti, zdraví, svoboda. Nezapomínáme na to, odkud jsme vzešli a co jsme prožili. I proto jsou letošní fotografie ve výroční zprávě inspirovány místy a hodnotami, které nás v mládí nejvíce formovaly,“ píše Kellner.

Petr Kellner na fotce sedí v tričku a džínách u táboráku, Ladislav Bartoníček v kožené bundě u jezu na Berounce a Jean-Pascal Duvieusart u srubu. Kellner má v PPF podíl 98,93 procenta, Bartoníček a Duvieusart shodně 0,535 procenta.

Právě jsme vydali Výroční zprávu za rok 2019. Je v ní více našich lidí a více informací než v předchozích letech ➡️ https://t.co/8JUx6LzT6L#jsmePPF pic.twitter.com/obaqMTz76a — Skupina PPF (@SkupinaPPF) July 31, 2020

Skupina PPF loni skončila se ziskem po zdanění ve výši zhruba jedné miliardy eur. „Za dobu existence PPF ještě nikdy nebyl tak velký rozdíl mezi světem, který naše výroční zpráva popisuje, a světem, v němž se nachází. V roce 2019 se světu ještě dařilo,“ zdůrazňuje Kellner.

PPF podniká v mnoha oborech v Evropě, Asii i USA. Jde především o finance (Home Credit, Air bank, Zonky, PPF banka), telekomunikace (O2, CETIN, Telenor), strojírenství (Škoda Transportation), retail (Mall.cz, Heureka), biotechnologie (Sotio) a nově provoz mýtného systému (CzechToll) či média (Nova).

