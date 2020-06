Bakšiš, Vojtík, Rýmula. Zkroťte virus líp než oni!

Zvládli byste ukočírovat pandemii koronaviru? Zkuste to v satirické online hře Korona česká.

7. 6. 2020

I v těžkých časech je dobré umět vydechnout a situaci odlehčit. O to se snaží vývojářská firma TopMonks s hrou nazvanou Korona česká.

„Byla to pro nás určitá forma reflexe aktuálních událostí. Stejně jako většinu nás nový koronavirus zaskočil a následné kroky vlády a soukromého sektoru nás zaskočily ještě víc, a to jak v pozitivním, tak i negativním smyslu. Abychom si to nějak srovnali v hlavě, napsali jsme si satirickou minihru, která události připomíná a svým způsobem i komentuje,“ vysvětluje Josef Tětek, analytik společnosti TopMonks a jeden z tvůrců hry, který je zároveň spolupracovníkem redakce webu a časopisu Finmag.

Kroky vlády v boji s koronavirem byly podle tvůrců hry hodně rozpačité. „Na jednu stranu jsem byl překvapen rychlostí některých opatření a obecně tím, že se covid-19 začal brát ve vyšších kruzích vážně. V jiných zemích (například v USA či Británii) to trvalo déle, nechali si epidemii rozjet ve velkém a s následky se asi budou ještě dlouho potýkat. Pozitivně hodnotím také důraz na roušky a varování obyvatelstva namísto zlehčování hrozícího nebezpečí. Na druhou stranu vláda učinila spoustu přešlapů a chaotických rozhodnutí. Jedním z nejhorších byla likvidace trhu s respirátory či lpění na formalitách jako jsou povolení pro výrobu dezinfekcí. Zkrátka se projevila typická státní byrokracie a samozřejmě i nějaká ta malá domů,“ říká Josef Tětek.

Chaos v opatřeních vlády a dopady rozhodnutí do různých oblastí života byly prý důvodem, proč TopMonks do hry zakomponovali čtyři ukazatele, které musí hráč zvládnout: epidemii, zdraví občanů, stav ekonomiky a úroveň důvěry. Některá opatření můžou sice být racionální vzhledem k zabránění šíření epidemie, ale mají i svou stinnou stránku v podobě podlomení obecného zdraví či likvidace ekonomiky.

„Hra není simulátor epidemie, je to satira. Jelikož hráč dostává kartičky v náhodném pořadí, občas nejde dohrát, je nepředvídatelná, frustrující, ale vtipná svou absurditou, stejně jako byla situace u nás v březnu a dubnu,“ dodává Tětek, kterému v časopisu Finmag v posledních letech vycházel seriál Nepřátelé státu.