Spoření pro dítě počká. Co ještě řekl finanční poradce Lady Dee

Svobodná máma, bývalá hvězda filmů pro dospělé, influencerka, OSVČ se slušným příjmem. Tak by se dala shrnout výchozí situace Drahomíry Jůzové alias Lady Dee, jedné z protagonistek filmu Zlatý plán.

Na natáčení dokumentu o finanční gramotnosti přistoupila se záměrem nechat si poradit, jak zabezpečit dceru. „Když jsem vyrůstala, neměli jsme peněz nazbyt. Jakmile jsem pak vydělávala, chtěla jsem si to vynahradit a zbytečně utrácela. To mě nakonec přešlo a začala jsem šetřit – dnes už i pro dceru. Proto mi dávalo smysl zapojit se do přípravy finančního dokumentu a pobavit se o svých možnostech s odborníkem,“ vypráví Lady Dee.

V době natáčení vydělávala jako OSVČ přibližně sto tisíc korun měsíčně, z toho osmdesát tisíc šlo na pravidelné výdaje a dvacet tisíc korun odkládala pro dceru. Do té chvíle jí našetřila 700 tisíc korun, které postupně ukládala na běžný účet. Jiné rezervy neměla.

„Lady Dee jsem vysvětlil, že pro OSVČ a současně svobodnou maminku je v první řadě nejdůležitější zajistit sebe samu. Její aktivní příjem totiž souvisí s tím, že musí někam fyzicky docházet. A pokud nemáte pasivní příjmy, které se vyrovnají pravidelným výdajům, nebo extrémní úspory, je potřeba co nejdřív založit životní pojištění. Například kvůli riziku dlouhodobého výpadku příjmu z důvodu pracovní neschopnosti. Ačkoliv 700 tisíc korun je krásná rezerva pro tříleté dítě, pokud by se rodiči něco stalo, je to nízká částka,“ vysvětluje finanční poradce Lukáš Bakrlík z Partners.

Všem samoživitelům a OSVČ finanční poradce radí myslet nejdřív na sebe a úspory pro děti odložit, případně nebudovat, pokud scházejí prostředky, což ale nebyl případ Lady Dee. „Chápu, že většina rodičů chce dětem usnadnit vstup do života, ale když nebude postaráno o rodiče, tak to nedává smysl. Pokud se vám něco přihodí, nebudete mít uzavřenou životní pojistku a dítěti bude třeba devět let, tak je to průšvih. Je nutné uvědomit si priority. A životní pojištění je u OSVČ a svobodných rodičů alfa a omega finančního plánu. Neznamená to ale, že vás bude stát majlant. Pro lidi s nižším příjmem postačuje nutná životní pojistka, která není drahá. Jednoduše je potřeba postupovat krok po kroku: životní pojištění a ochrana majetku, krátkodobá rezerva, střednědobé či dlouhodobé investice, peníze pro děti,“ vysvětluje Lukaš Bakrlík.

Zlatý plán Zdroj: Partners Peníze. Každý o nich přemýšlí, každý je potřebuje, ale málokdo s nimi umí opravdu zacházet. Dokument Zlatý plán otevírá téma, které se často přehlíží: finanční (ne)gramotnost. Jak si zajistit budoucnost? Jak se vyhnout dluhové pasti? A jak si plnit sny, aniž se člověk topil v problémech? Dokument Zlatý plán není jen o číslech a rozpočtech. Je o lidech, jejich snech, obavách a naději. Protože důsledkem finanční gramotnosti nejsou jen peníze – ale svoboda.

Nová kapitola

V erotickém průmyslu Lady Dee pracovala od roku 2007, kdy začala natáčet filmy pro dospělé. Předtím Drahomíra Jůzová vyrůstala v menší vesnici jen s matkou, jejími nestabilními partnery, bratrem a babičkou. Dětství bez otce bylo těžké, rodinné zázemí fungovalo složitě, a tak se na prahu dospělosti rozhodla odstěhovat do hlavního města. S sebou si sbalila jen občanku, kartičku pojišťovny a peníze na vlak. „Doma jsem to psychicky nezvládala, potřebovala jsem se osamostatnit. Nebavilo mě žít s partnerem mé mámy, která mu věřila naprosto vše, co jí řekl. Občas došlo i k fyzickému napadání. To nechce zažívat nikdo,“ popisuje svou tehdejší situaci.

V Praze neměla dopředu zajištěné zaměstnání a domluvené bydlení u kamaráda nakonec nevyšlo. Drahomíra proto zavolala známému, jestli by nevěděl o nějaké práci. „Zeptal se, jestli bych nechtěla točit filmy pro dospělé. Byla jsem bez prostředků, s nedodělanou školu, neměla kde bydlet. Současně jsem věděla, že si tím rychle a dobře vydělám. Šla jsem do toho a začala vystupovat jako Lady Dee. Na chvíli jsem se přestěhovala ke známému z produkce, a jakmile jsem dostala první peníze, pronajala jsem si pokoj v hostelu a později byt,“ vypráví.

Rodina byla v šoku, především matka, která se s dcerou kvůli novému povolání dlouho nebavila. „Věděla jsem, že moje profese není standardní a že mě mnoho lidí soudí, ale bylo mi jasné, že mě budou soudit, i když skončím. Rozhodla jsem se v branži zůstat a vydělat si dost peněz,“ konstatuje.

Jednoho večera jí pak zavolala policie, že má u sebe jejího sedmnáctiletého bratra, kterého se matka zřekla. Když dojela na místo, sociální pracovnice ji informovala, že bratra umístí do Klokánku, což pro ni bylo nemyslitelné. „Nakonec tam zůstal jen několik týdnů, než jsem si všechno zařídila a vzala ho k sobě. Hned jsem mu ale vysvětlila, že si musí dodělat školu a pomáhat mi, aby se v budoucnu dokázal bez potíží osamostatnit, což se podařilo. Jsem na něj pyšná.“

Svobodná máma

Práce v pornoprůmyslu ji zpočátku bavila, ale když s tehdejším přítelem otěhotněla, s natáčením skončila. „Ačkoliv nám to nakonec nevyšlo, máme dobré vztahy. Malá je ve střídavé péči, navzájem si s ex-partnerem pomáháme a dělíme se i o větší náklady. Být svobodná maminka je samozřejmě náročné, zvlášť v dnešní době, kdy je všechno drahé, ale tak to pociťuje téměř každý,“ uvědomuje si.

Finanční poradce Lady Dee poradil, aby dvacet tisíc, které pravidelně odkládá, diverzifikovala. Navrhl, aby část využila na své životní pojištění, část na tvorbu krátkodobých – půlročních až ročních – rezerv, které by posílala do repofondů nebo na spořicí účet, něco aby vložila do podílových fondů a zbytek investovala pro dceru – taky v podílových fondech. „Zároveň jsem ji upozornil, že ukládat peníze na běžný účet je zcela nevhodné, protože tam dlouhodobě ztrácí na hodnotě kvůli inflaci. Naspořenou částku 700 tisíc korun jsem doporučil rozdělit, část nechat na nenadálé události, krátkodobou rezervu a zbytek jednorázově zainvestovat pro dcerku,“ přibližuje.

Finanční poradce také upozorňuje, že je důležité s portfoliem v čase pracovat a přizpůsobovat ho své situaci a plánům, které se v čase mění. Někde se například přidá na akciích, ubere na dluhopisech, přestanou se budovat krátkodobé rezervy, když dosáhnou dostatečné výše, a člověk se zaměří spíš na dlouhodobé investice a podobně.

Je to o životě

Dnes Lady Dee podniká. I do budoucna chce zůstat v erotice, má vybudované jméno a vidí pro sebe v této oblasti spoustu příležitostí, jak sebe a dceru uživit, aniž by se musela vrátit k natáčení. Zpětně ničeho nelituje. Dobře si ale uvědomuje, že až jednou dcera povyroste a bude jí muset všechno vysvětlit, nebude to úplně snadné.

Ačkoliv Lady Dee s finančním poradcem dále nespolupracuje, jeho rady jí přišly užitečné a snaží se jimi řídit. „Pan Barklík byl fajn, doporučil mi, jak s uspořenými penězi pracovat, jaké produkty se hodí pro dceru i pro budování rezerv pro různé časové období. Asi nejdůležitější informace ovšem byla, že na prvním místě je nutné zajistit sebe samu.“

Peníze BrandInsight: Partnerem článku je Partners Více o spolupráci

Lucie Weissová Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem