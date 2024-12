Expert na změny v čele NN: Zdravotnictví zdraží, připravte se

Když jsem v dubnu 2023 zaregistroval, že NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost má v Česku nového generálního ředitele, ta zpráva pro mě měla nádech něčeho speciálního. Pro web Peníze.cz a čtenáře Finmagu jsem totiž předchozích pět let mapoval misi Yoramova předchůdce Mauricka Schellekense. Setkávali jsme se každý rok, a já měl díky tomu možnost sledovat, jak se česká NN proměňuje v moderní finanční instituci orientovanou na potřeby klientů žijících ve světě moderních technologií. Právě proto jsem byl opravdu zvědavý, s jakou vizí přichází do Česka Yoram Schwarz. A když jsem se v jeho životopise dočetl, že je „odborníkem na transformace“, začal jsem se na setkání těšit ještě víc.

Změna technologická i kulturní

„Asi mám štěstí, ale kdykoliv jsem nastoupil do nějaké společnosti, bylo potřeba spojovat, kombinovat, měnit. V roce 2017 jsem se stal ředitelem pro strategii a integrace a hned jsem dostal na starosti propojení nizozemské NN s pojišťovnou Delta Lloyd, kterou NN koupila. V Moviru, firmě zabývající se pojištěním invalidity a vážných úrazů, kterou jsem vedl od roku 2018, jsem zase řídil propojení čtyř různých společností specializovaných na pojištění invalidity, které jsme koupili během čtyř let, do jednoho celku,“ vysvětluje mi Yoram, proč v jeho CV dostávají transformace tak zásadní prostor.

Yoram Schwarz Zdroj: Tomáš Nosil V NN Group pracuje od roku 2005. Zastával několik manažerských pozic v Nationale-Nederlanden a v roce 2015 byl jmenován ředitelem pro strategii a marketing a zaměstnanecké benefity v divizi životního pojištění nizozemské NN. V roce 2017 převzal roli ředitele pro strategii a integraci divize neživotního pojištění NN a po akvizici pojišťovny Delta Lloyd vedl integraci obou neživotních pojišťoven. Od dubna 2023 vede NN životní pojišťovnu a penzijní společnost v Česku.

Kdo někdy integroval jednu firmu do jiné, ví, jaká to může být výzva. A při představě, že mám spojit čtyři různé projekty, každý se svými specifiky, potřebami a problémy, mi vstávají vlasy hrůzou. Od akvizice životní pojišťovny AEGON v roce 2019 ale NN na českém trhu nikoho nekoupila. Zajímá mě proto, proč vyslala do Česka transformátora. Jsou v plánu akvizice?

„Transformace nemusí být nutně spojená s propojováním dvou a víc celků do jednoho. Jsem tu, protože Maurick nastartoval změnu, technologickou, kulturní… A mým úkolem je teď posunout NN v Česku do role uznávaného experta, který umí pomoct s přípravou na dlouhý a spokojený život. Navíc se neuvěřitelně rychle mění svět kolem nás a NN na změnu musí reagovat a být připravená nabídnout klientům plně digitální zážitek. Aby se tahle moje vize stala realitou, musíme si všichni vyhrnout rukávy a začít makat.“

Odvaha a kompetence

Jak na to? „V první řadě je nutné provést klíčová rozhodnutí a se všemi jasně sdílet srozumitelné cíle v jednotlivých oblastech – připravit si mapu, po níž se chceme pohybovat a která nás zdárně dovede až do finiše. Když máte mapu, potřebujete dát lidem kompetence a čas tyto dílčí úkoly řešit. A společně s tím jim taky dodat odvahu přestat řešit věci, které vás k cíli nedovedou. Na tuhle část se často zapomíná, ale pokud ji přeskočíte, proces se zadrhne, protože lidé zkrátka nebudou mít čas řešení hledat,“ vysvětluje.

„Já miluji komplexní problémy, ale tuhle vlastnost rozhodně nemají všichni. Možná to bude znít zvláštně, ale důležitým krokem pro nás bylo rozhodnutí zredukovat počet manažerských pozic o třetinu. Vedoucí tu mezi sebou opravdu diskutovali o tom, co by se mělo změnit, ale měli na to jen omezené kompetence. My jsme jim dali nejen novou odpovědnost, ale hlavně nástroje, jak tuto proměnu provést. A výsledky se dostavily prakticky okamžitě.“

V hlavě se mi okamžitě promítne moje oblíbené přísloví no pain, no gain. A Yoram o tom, že každá změna nevyhnutelně bolí, začne po chvíli mluvit sám. Zároveň ale dodává, že to je v pořádku, za předpokladu, že vaši kolegové chápou, proč to děláte a kam chcete dojít. Za týden, za měsíc, za tři roky. „Chceme být mnohem blíž klientům a jejich potřebám a zároveň chceme být schopní se rychle adaptovat na to, co přijde, to je náš big picture.

Právě proto se v produktové rovině dnes hodně zaměřujeme na pojištění dlouhodobé péče. Je to produkt, který má nejen v Česku, ale v celé Evropě, která se potýká s nevyhnutelným stárnutím populace a krizí státního důchodového systému, obrovský potenciál. Český zdravotní i penzijní systém je funkční a dobře nastavený, ale v budoucnu bude pod obrovským tlakem.

Ceny zdravotních služeb za poslední roky vyletěly o desítky procent a porostou i nadále, navíc je bude konzumovat stále vyšší procento populace. Je proto nevyhnutelné, že část nákladů bude stát postupně přenášet na jednotlivce. Navíc se mi líbí, že se podle našeho mezinárodního průzkumu 61 procent Čechů chce osobně starat o své blízké ve stáří, což je výrazně nad průměrem ostatních zemí Evropy. A pojištění dlouhodobé péče je tu právě proto, aby vám pomohlo vykrýt nevyhnutelný pokles příjmů v době, kdy už nebudete moci pracovat, ale také aby pomohlo zbytku rodiny zvládnout domácí péči a zároveň nepřestat normálně žít.“

Nečekejte na krizi

Pojištění dlouhodobé péče je logicky dražší, čím víc se blíží penze. Proto se ptám Yorama, kdy by mi ho doporučil sjednat. „Když je vám čtyřicet, budete za něj platit pár stokorun měsíčně. Myslím, že tenhle věk je ideální. Samozřejmě ale můžete začít i později. Jen musíte počítat s tím, že zaplatíte víc,“ odpovídá. Není ale lepší peníze raději investovat a nechat jejich hodnotu růst v čase? „Správné řešení je podle mého mít jak pojištění, tak investice. Samozřejmě pokud si to můžete dovolit. Pojištění je tu proto, aby vám pokrylo nenadálé problémy, s nimiž nepočítáte. Je to ochrana. Investované peníze vám pak umožní užívat si života v obdobích, kdy naštěstí žádné problémy nemusíte řešit.“

O tom, že o produkt je zájem, mluví i čísla. V Česku si už pojištění dlouhodobé péče u NN sjednalo víc než pět tisíc klientů. Potenciál je ale podle Yorama mnohem vyšší. Důležité je, aby se o budoucích problémech víc mluvilo. Když krize přijde, ať už to bude vaše osobní, nebo ta socio-demografická, už bude pozdě. V Nizozemsku, kde Yoram před příchodem do Čech dlouhé roky žil, je pojištění dlouhodobé péče nedílnou součástí komplexního zajištění na stáří. Třeba se toho někdy dočkáme i v Česku. Zatím se musíme spokojit s tím, že stát začal letos podporovat tento typ pojištění alespoň pomocí daňového zvýhodnění společně s penzijním spořením, investičním životním pojištěním a DIPem. Pro všechny platí společný limit 48 000 Kč ročně ze strany klienta a 50 000 Kč ročně ze strany zaměstnavatele..

Mladá generace vs. tradiční poradci

O přírůstek nových klientů se zatím rovnoměrně dělí interní distribuční síť NN a externí partneři. Proto mě zajímá, jak si NN stojí v online světě. „I když o tom, že by si pojištění měli sjednávat lidé z vlastního popudu na internetu, mluvíme všichni, realita je jinde. Znáte někoho, kdo by se ráno vzbudil a řekl by si: Dneska mám chuť si sjednat životní pojištění nebo pojištění dlouhodobé péče? Já ne. A to je vedle přílišné složitosti sjednávacího formuláře pro jakékoliv životní pojištění zásadní kámen úrazu. Na druhou stranu nám tu ale právě dospívá generace lidí, kteří jsou zvyklí online řešit úplně všechno.

To před nás klade nové výzvy, s nimiž si budeme muset poradit, jinak nám ujede vlak a ztratíme šanci mladou generaci lidí oslovit. Čeká nás spousta programování, zjednodušování a testování. Přes Instagram si ale životní pojištění stejně nesjednáte. Úloha finančního nebo pojišťovacího poradce pořád zůstane velmi důležitá. I když se s ním třeba propojíte přes mobilní aplikaci nebo web. Pro klíčová životní rozhodnutí je vždycky dobré mít někoho, kdo vás jimi provede a vysvětlí vám, proč je důležité se správně rozhodnout a dopředu si zajistit své budoucí potřeby.“

Čas ukáže, jaký bude Yoramův odkaz ve vedení NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti. Po našem prvním setkání už se ale těším, až se potkáme za rok a uvidím v praxi, kam se společnost posouvá. A třeba se dočkáme i nějaké akvizice nebo dalšího partnerství v oblasti distribuce a služeb, která třetí největší životní pojišťovnu na českém trhu posune zase o kus dál. Yoram zatím koupi žádné společnosti, kterou by mohl přidat pod křídla NN, neplánuje. „Samozřejmě jsme ale ve střehu, a pokud by se nějaká šance objevila, začneme počítat,“ dodává ale.

