Koronavirus a životní pojištění: Co kryje a kdy máte smůlu

Kryje životní pojištění následky koronaviru? Pokud klient na koronavirus zemře nebo mu způsobí invaliditu, bude pojišťovna platit?

Smrt nebo invaliditu způsobenou koronavirem kryjí skoro všechny pojišťovny podle standardních podmínek, tedy stejně jako u jiných příčin.

„Pojistné plnění z připojištění smrti bychom poskytli. To samé se týká i připojištění invalidity, protože u životního pojištění plníme za invaliditu způsobenou nejenom úrazem, ale i nemocí,“ říká například Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Výjimkou je ČSOB Pojišťovna, která má pandemii či epidemii mezi takzvanými výlukami – tedy případy, na něž se pojištění nevztahuje.

„Žádný takový případ dosud neevidujeme a pokud se objeví, budeme ho posuzovat citlivě a klientsky vstřícně,“ ujišťuje mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Omezení hrozí u Allianz, jestliže by následky epidemie narostly do extrémního rozsahu. Podle pojistných podmínek totiž vyplatí každému klientovi maximálně dva miliony korun, pokud by její celkové výdaje na krytí následků epidemie přesáhly půl miliardy korun. Stejnou hranici má Allianz také u terorismu, jaderné katastrofy nebo „pasivní účasti“ ve válce nebo na nepokojích.

Jiná situace je u připojištění závažných onemocnění a podobně nazvaných produktů. V podmínkách mají vždycky vyjmenované konkrétní nemoci, takže s novým koronavirem – nemocí Covid-19 – nemohly dopředu počítat. Současnou epidemii tedy nekryjí.

Jak je to u hospitalizace, jestliže je na ni člověk pojištěn a byl hospitalizován kvůli koronaviru?

I hospitalizaci, tedy pobyt v nemocnici, většina pojišťoven v souladu s pojistnými podmínkami uhradí, pokud má klient takové připojištění jednané.

„Budou-li klienti v souvislosti s onemocněním Covid-19 hospitalizováni, vyplatíme pojistné plnění již od prvního dne hospitalizace, a to časově neomezeně,“ říká například Ivana Buriánková, mluvčí Generali České pojišťovny.

Výjimkou je opět ČSOB Pojišťovna, která má pandemii a epidemii mezi výlukami. Platit tedy nemusí. Pojišťovna slibuje individuální posouzení každé situace.

Dodejme, že bez ohledu na životní pojištění mají zaměstnanci při dočasné pracovní neschopnosti nárok na „nemocenskou“. Podnikatelé mají šanci až od 15. dne, pokud si dobrovolně platili státní nemocenské pojištění. A kdo si sjednal komerční nemocenské pojištění, záleží na konkrétních podmínkách.

Uznávají pojišťovny nařízenou karanténu jako pracovní neschopnost bez ohledu na to, že šlo jenom o prevenci bez samotného onemocnění? Zaplatí tedy karanténu klientovi vždycky, když má sjednané pojištění pracovní neschopnosti?

Bohužel, většina pojišťoven ne. „Naprostá většina pojišťoven nařízenou karanténu bez potvrzené diagnózy nepovažuje za pracovní neschopnost dle pojistných podmínek, tedy by neplnila,“ říká Věra Švecová, specialistka produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„Plnění se vyplácí pouze za pracovní neschopnost v důsledku onemocnění, tedy jen skutečným „pacientům“, případně za období „podezření na onemocnění“, které se později potvrdí. Toto je třeba doložit potvrzením od lékaře nebo hygienické stanice. Doba karantény kryta není,“ potvrzuje například Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa.

Najdou se dvě výjimky: Generali Česká pojišťovna a Kooperativa. Za pracovní neschopnost (v rámci jejího připojištění) mimořádně uznají právě i karanténu. Jenže: Karanténa nejčastěji trvá 14 dnů, ale pojišťovna proplácí pracovní neschopnost nejdříve od 15. dne.

Samozřejmě nemůže jít o situaci, kdy klient nerespektoval doporučení úřadů. Ani Generali Česká pojišťovna nebo Kooperativa tedy neproplatí karanténu, jestliže k jejímu nařízení došlo na základě pobytu klienta v regionu, kam ministerstvo zahraničních věcí nedoporučilo cestovat a takové varování vydalo ještě před cestou klienta do zahraničí.

Ohledně proplácení karantény ze státního systému nemocenského pojištění platí stejná pravidla jako u klasické pracovní neschopnosti.

Co když se teď rozhodnete, že životní pojištění vlastně není zas tak špatný nápad? Tedy když si chcete sjednat novou smlouvu, aby kryla právě i případná rizika koronaviru. Půjde to?

Ano, ale s komplikacemi. Například pobočky Generali České pojišťovny mají nyní otevřeno jen tři hodiny v pondělí a tři hodiny ve středu. A například pobočky ČSOB Pojišťovny jsou zcela zavřené, přitom smlouvu lze sjednat jenom osobně.

Pojišťovna Simplea v této situaci zavedla sjednání na dálku, aby se poradce nemusel s klientem fyzicky potkat. Přes telefon či e-mail lze dočasně uzavřít smlouvu třeba i v České podnikatelské pojišťovně.

Doktoři teď nevydávají lékařské zprávy, které většina pojišťoven ke sjednání životního pojištění vyžaduje. „Sjednáme tedy smlouvy s výhradou dodání lékařské zprávy do konce srpna 2020 a možností následně upravit krytí, výluku či pojistné částky, a samozřejmě pojistné,“ říká Svobodová z Uniqa.

Co když si chcete sjednat pojištění co nejdřív, aby krylo právě (hlavně) koronavir? Když onemocníte třeba hned za 14 dnů nebo za měsíc od sjednání pojistky, bude už pojišťovna platit?

„Každé pojištění má u nemocí takzvanou čekací dobu. A pojišťovna neplní v případě, kdy se nemoc objeví v prvních několika měsících. Takže účelově si sjednávat pojištění na pár měsíců ze strachu z koronaviru nemá v tuto dobu prakticky smysl, protože by většina pojišťoven kvůli čekací době neplnila,“ říká například Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea.

Jestli ale věříte, že tu koronavirus bude déle, pak vám kromě výše zmíněných komplikací ve sjednání pojištění nic nebrání.

Životní pojištění se však uzavírá na dobu určitou, nejčastěji alespoň na pět let. Za jeho předčasné ukončení pojišťovny většinou vybírají sankce.

„Krátkodobé sjednání životního rizikového pojištění z podstaty tohoto produktu není možné. Předčasné zrušení smlouvy je pochopitelně sankcionováno, stejně tak jako porušení jakéhokoli jiného smluvního závazku,“ dodává Ivana Buriánková, mluvčí Generali České pojišťovny.