Technologie člověka jen tak nenahradí, říká šéf největší pojišťovny

Sloučením pojišťovny Generali a České pojišťovny, ke kterému oficiálně došlo na konci loňského roku, získal tuzemský pojistný trh novou jedničku. Ta bude fungovat pod názvem Generali Česká pojišťovna. Za kormidlem vzniklého kolosu stojí devětačtyřicetiletý Roman Juráš. Jeho úkoly jsou jasné: Maximálně zefektivnit chod „nové“ pojišťovny a zároveň udržet na uzdě další těžké váhy i malé dravce, kteří se snaží co nejvíc ukousnout z koláče.

Roman Juráš Narodil se v roce 1970 v Prostějově, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Ve skupině Generali pracuje od roku 1996, kdy byl zodpovědný za start dceřiné společnosti Generali na Slovensku. V roce 2007 se stal generálním ředitelem pojišťovny Generali tamtéž. Později byl šéfem bankopojištění v Generali Versicherung ve Vídni a opět top managerem slovenské Generali. Od září 2019 vedl Českou pojišťovnu. Po jejím sloučení s pojišťovnou Generali se stal generálním ředitelem nástupnické společnosti Generali Česká pojišťovna.

V čem se liší tuzemský pojistný trh ve srovnání se západní Evropou?

Na Západě mají pojišťovny rozsáhlejší sítě vlastních agentů, kteří pracují s jejich produkty. V Česku si naopak vybudovaly silnou pozici externí finančněporadenské firmy, které tvoří velkou část byznysu. Od toho se pak odvíjejí i určitá lokální specifika.

Zásadní rozdíl je pak samozřejmě i v celkové penetraci pojištění jako takového. V Česku máme pořád ještě velký potenciál růstu, zatímco na Západě je zabezpečení životním i neživotním pojištěním mnohem běžnější.

Často se říká, že si Češi radši pojistí plechy u auta než vlastní zdraví. Čím to je?

V západní Evropě mají životní pojistky dlouhou tradici, lidé považují za samozřejmost, že svou rodinu zajistí pro případný dlouhodobý výpadek příjmu. Je to dané historickým vývojem, u nás se zkrátka desítky let přistupovalo k financím jinak. Za minulého režimu to bohužel ani jinak nešlo. Životní pojištění – zvlášť pokud je kombinované s investiční složkou – je komplexní produkt, takže trvá, než si na něj lidé zvyknou, naučí se a pochopí, v čem všem jim může pomoci.

Právě investiční životní pojištění tu ale nemá příliš dobrou pověst. Dá se to ještě vůbec zvrátit?

Podle mě má ten produkt na trhu své místo. Před pár lety došlo k legislativní úpravě, která změnila způsob rozložení provizí pro prodejce, což samozřejmě kvitujeme, protože životní pojistka má správně běžet dvacet a víc let. I proto je zcela klíčové, aby klient dostal kvalitní servis a pochopil, že je nesmysl, aby se každých pět let zakládala nová smlouva. Zároveň je dnes patrný mnohem větší důraz na krytí vážných rizik. Je vidět, že se tuzemský trh řadu let postupně kultivuje a přibližuje západním trendům.

Anketa Máte životní pojistku? Několik V kombinaci s investováním Bez investování, čisté pojištění na rizika Už nepotřebuju Ne, nevěřím tomu Ne, nerozumím tomu

V pojišťovnictví působíte přes dvacet let. Jak moc se za tu dobu vaše branže proměnila?

Hrozně moc. Stačí, když se podívám jen deset let zpátky a porovnám to s dneškem – jde o gigantickou proměnu, zejména technologickou. Zároveň je teď na trhu mnohem větší konkurence. A konkurenti nám rostou i v digitálních firmách. Ať už jde o telekomunikační společnosti, nebo malé fintechy a startupy. Lidé jsou dnes zvyklí řešit skoro všechno přes mobil. Rychlá a přívětivá komunikace s finanční institucí hraje hlavní roli. A v tom jsou pojišťovny jako zástupkyně konzervativního odvětví ještě trochu pozadu. Možná i kvůli tomu, že s klienty nejsou v denním kontaktu. Plně si to ale uvědomujeme a na inovace a nasazení technologických novinek klademe velký důraz.

Koneckonců i díky moderním technologiím budeme schopni lépe naplnit klíčový strategický cíl: stát se spolehlivým partnerem pro život našich klientů. V praxi to znamená poskytovat klientům oporu, aby se na nás mohli kdykoliv obrátit. Chceme, aby byla komunikace s pojišťovnou pro klienty jednoduchá, srozumitelná a abychom nabízeli produkty, které jsou relevantní pro jejich životní situaci.

Takže pojišťovnictví čeká velký technologický boom?

Ano i ne. Technologie se budou dál posouvat mílovými kroky a pojišťovny si to nenechají ujít. Nedávno jsem byl na pracovní cestě v Singapuru, kde se řešila právě technologická budoucnost pojišťovnictví. A musím říct, že inovace, které se na trhu v dohledné době chystají, jsou vážně převratné.

Na druhou stranu si ale stojím za tím, že práce pojišťovacích agentů a finančních poradců zůstane nenahraditelná. U složitějších produktů technologické zkratky jen tak nenahradí člověka. Poradci si musí s klientem sednout, projít jeho potřeby a navrhnout co nejlepší řešení. To bez fyzického kontaktu nepůjde.

Opravdu bude ve vašem byznysu přímý kontakt s klientem i nadále nejdůležitější? Měl jsem za to, že komunikace s finančními institucemi bude už brzy probíhat hlavně digitálně.

Povinné ručení, havarijko nebo cestovní pojištění můžete distribuovat přes internet. Ale naše priorita je vytvořit klientům kompletní finanční plán. V rámci skupiny Generali, kam patří i Generali Česká pojišťovna, nemáme jen pojišťovací služby. Máme největší penzijní společnost v zemi, nabízíme investice, spolupracujeme s partnerskými bankami. Klientovi jsme proto schopní poradit a navrhnout řešení od A do Z. K tomu je ale potřeba dialog a značná míra empatie, což za vás žádná internetová platforma neudělá.

Rozhodně to ale neberte tak, že bych technologie zatracoval, právě naopak. Jejich zásadní role je, aby byly v celém procesu pomocníkem, aby ho zrychlovaly a zjednodušovaly práci nám i klientům. Vezměme si třeba řešení pojistné události: stále častěji bude probíhat přes internet, ale klient se přesto nebude chtít vzdát možnosti vzít telefon a poradit se s někým živým v pojišťovně. To samé se týká asistenčních služeb. Tam roboti člověka ještě dlouho nenahradí.

Kromě fintechových startupů vám chtějí klienty přebrat i nové pojišťovny.

Novou konkurenci vítám. Jde o dynamické firmy, které jsou schopné do branže přinést svěží vítr. Každá zajímavá inovace navíc může posunout i tak velkou firmu, jako jsme my. Pro nové hráče to bude každopádně hodně náročné – kapitálové, legislativní i regulatorní požadavky se totiž pořád stupňují. Vláda přichází s nekoncepčním zdaněním technických rezerv. Některé nové pojišťovny si možná ani plně neuvědomují, v jak složitém období vstupují na trh.

Na začátku rozhovoru jsme srovnávali český a západoevropský pojistný trh. Jak se vlastně v tomto ohledu liší Česko a Slovensko?

Obě prostředí vzešla z jednoho společného trhu, takže i po sedmadvaceti letech samostatnosti můžeme najít spoustu podobných rysů. Jedním z nich je třeba velký důraz na pojištění motorových vozidel.

Což ale není oblast, která by teď dělala pojišťovnám radost.

Máte pravdu, v posledních letech jsou pro pojišťovny produkty povinného ručení a havarijního pojištění taková malá černá díra, kde jim mizí spousta peněz. Pojistné není dost vysoké na to, aby to pro nás byl profitabilní byznys. Ze statistik se dozvíte, že náklady na pojistné plnění u autopojištění meziročně vzrostly o osm procent, zatímco vybrané pojistné se zvýšilo jen o čtyři procenta. Práce v servisech zdražuje, auta využívají sofistikovanější technologie a spousta dílů se vyhodí a nahradí novými, protože je příliš nákladné je opravovat. Pojišťovny na to budou muset průběžně reagovat.

Takže nás čeká výraznější zdražování?

Nemyslím si, že dojde ke skokovému zdražení, ale tempo růstu ceny pojištění motorových vozidel bude pravděpodobně zrychlovat.

Jak moc trh pojištění aut ovlivňuje popularita operativních leasingů?

Téhle oblasti se intenzivně věnujeme. Musíme být obezřetní, protože se řidiči chovají jinak, než kdyby jezdili vlastním autem. To musíme zahrnout do výpočtů ceny pojištění.

Navíc bych aktuální nadšení z operativního leasingu trochu mírnil. V minulosti šlo o velmi problematický byznys. Spousta hráčů se do něj vrhla s vidinou zajímavého dodatečného zisku, ale nakonec se ukázalo, že to tak vůbec nemusí být. Zajímavé bude sledovat i to, jak se bude dařit různým carsharingovým projektům. Na ty dnes ještě není většina lidí připravená, takže bude složité to přetavit ve fungující byznysplán.

A jak můžou ovlivnit byznys pojišťoven samořiditelná auta?

Určitě vám teď nepovím, jestli se cena pojištění změní o deset nebo dvacet procent nebo jestli majitelé aut dokonce přestanou pojistné úplně platit, když nebudou řidiči v pravém slova smyslu. Autonomní automobily jsou pro pojišťovny – a nejen pro ně – pořád ještě black box, u kterého se teprve ukáže, co všechno přinese. Pro pojištění automobilů půjde každopádně o zásadní zlom, spousta věcí se bude muset přehodnotit a přepočítat. Zároveň si myslím, že to velké haló kolem samořiditelných aut je zatím především mediální bublina.

Automobilky stojí před řadou dalších, v tuhle chvíli mnohem palčivějších otázek. Uvidíme, jak dlouho se v provozu udrží klasická naftová a benzinová auta a jestli nás skutečně čeká budoucnost s elektromobily. Samořiditelná auta zatím nemají prioritu.

Další novinky z pojišťoven První klubová pojišťovna mění po čtyřech letech existence svůj název, majitele a částečně i model fungování. Od úterý se jmenuje Pillow a vede ji Jakub Strnad, předtím dlouholetý šéf pojišťovny Allianz. První klubová pojišťovna se mění na Pillow „Připravujeme návrh na sloučení limitů pro odpočty příspěvků na penzijní spoření a pojistného na soukromé životní pojištění od základu daně z příjmů fyzických osob,“ potvrzuje Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí. Změny ve státní podpoře penzijka a životka Přes protesty opozice a výhrady České národní banky protlačila vláda zdanění technických rezerv pojišťoven. Podle odborníka bude český systém… unikátní. Vláda si jde pro peníze pojišťoven

Pokud byste si měl přesto tipnout: za jak dlouho budeme běžně jezdit auty, která už nebudeme při řízení vůbec ovládat?

V příštích deseti letech podle mě jen těžko. Technicky to sice už do značné míry vyřešené je, ale po legislativní stránce nás ještě čeká hodně dlouhá cesta. Mimochodem, na Slovensku už mají létající auto, píše se o něm řadu let. Ale doba, kdy budeme podobným dopravním prostředkem běžně cestovat, je daleko.

Zatím jsme se o technologiích bavili jako o dobrém pomocníkovi, zároveň roste počet nehod, které jsou způsobené tím, že se řidič za jízdy rozptyloval mobilem…

To je obrovský problém. Používání mobilu při řízení patří mezi nejčastější přestupky. Kvůli nepozornosti, která je ve velké míře způsobena právě používáním mobilů za volantem, se loni stalo 17 tisíc nehod. A tohle číslo pravděpodobně i nadále poroste. Je potřeba s tím něco dělat.

Ale co konkrétně? Pomůžou přísnější tresty, nebo technická omezení využití mobilu v autě?

Obojí. Co se týče technologických řešení, dokážu si představit, že se v budoucnu řidičům za jízdy v mobilu zablokují veškeré funkce kromě telefonování přes handsfree.

Budou pojišťovny prosazovat i nějaké další technologické prvky v automobilismu?

Obecně si myslím, že se u pojištění motorových vozidel bude rozšiřovat trend využití telematiky. Do auta se nainstaluje zařízení, které bude podle sofistikovaných algoritmů vyhodnocovat bezpečnost jízdy klienta. To se pak projeví v konečné kalkulaci ceny jeho pojištění.

Anketa Malé pivo a za volant? Nikdy! Nevím, je mi to jedno Jasně!

V loňském roce se v Poslanecké sněmovně řešila tolerance 0,5 promile alkoholu za volantem. Jak se na návrh ODS díváte z pozice zástupce pojišťovny?

Jsem principiálně proti. Alkohol za volant prostě nepatří.

Zastánci návrhu by vám určitě oponovali tím, že v řadě evropských zemí tolerance existuje a počet dopravních nehod spojených s alkoholem v nich není vyšší než u nás.

Každá strana si vždycky najde argumenty, kterých se bude držet. Já pracuji v pojišťovnictví třiadvacet let, při řešení pojistných událostí jsem viděl spisy spousty hrozných nehod, které způsobili přiopilí řidiči. Těžko budete pozůstalým vysvětlovat, že jste při zavádění tolerance alkoholu za volantem měli dobrý úmysl.

Foto: Daniel Hamerník