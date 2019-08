Pojištění bez kliček

Ačkoliv má životní pojištění vnést klientům do života jistotu, často není jasné, co všechno kryje.

Po dlouhých letech, kdy se na životní pojištění pohlíželo spíš jako na druh spoření, jdou klienti konečně po jeho podstatě – ochraně sebe a svých blízkých před finančními následky úrazu nebo nemoci. Na trhu proto začínají dominovat produkty rizikového životního pojištění, které se zaměřují právě na zajištění příjmů.

Investiční životní pojištění se i přičiněním nedávných regulací postupně stahuje z trhu. Pojišťovny dnes investují do vývoje čistě rizikových produktů a investiční životní pojištění přestávají nabízet.

Půl výplaty pryč

Hlavní vadou současných produktů je jejich složitost a netransparentnost. Pojistné podmínky mají desítky až stovky obtížně srozumitelných stran. Lidé si pak často dělají velmi zavádějící představy o tom, co jejich pojistka kryje. Zde leží velký prostor pro inovace a zjednodušování.

Pojišťovny si některými výlukami usnadňují život. Například takzvaná výluka na zdravotní stav před počátkem pojištění, se kterou se bezvadné zdraví dokládá v případě problémů zpětně, znamená pro klienty třeba i třicet let nejistoty, jestli jsou, nebo nejsou pojištěni. Tuto výluku pojišťovny využívají především proto, aby si zjednodušily přijetí klientů. Že to je brutálně neférové, už ale neřeší.

Dobré pojištění by mělo krýt především tři základní rizika. Smrt, která u živitele rodiny představuje trvalý výpadek příjmu. Invaliditu, která kromě tohoto výpadku přináší i zvýšené náklady. A pracovní neschopnost, především pokud klient nesedí na dost velké rezervě. Podle její výše si může zvolit, jestli chce být krytý v případě pracovní neschopnosti delší než jeden, dva, nebo víc měsíců. Čím je člověk mladší, tím větší by měly být pojistné částky, a to především na invaliditu. Pokles příjmu je v případě invalidity 3. stupně výrazný. Pro člověka s průměrnou mzdou je to kolem 50 procent, takže invalidní důchod bude mít na polovině dosavadní čisté mzdy.

Martin Švec Předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Simplea

Svoboda odejít

Založení nové pojišťovny nám dávalo smysl z několika důvodů. Jeden z hlavních je, že tu vidíme příležitost posunout pojišťovnictví dopředu. Pro mě jako lídra celé pojišťovny bylo důležité, že jsem dostal prostor udělat produkt životního pojištění bez kliček a háčků. Produkt, který pochopí všichni klienti. Produkt, jehož podmínky budou každému jasné.

Vytvořili jsme pojištění, které je opravdovou službou. A to i při ukončení smlouvy. Pokud ji člověk nechce, může ji hned ukončit. Nečeká se na žádná výročí, jak je na trhu obvyklé. Prostě kliknete a od zítřka pojistné neplatí. To všechno nám umožňuje nově postavený administrativní systém pojišťovny. Na trhu je co zlepšovat a doufám, že se pojišťovnou Simplea budou inspirovat i jiní hráči. Ve finále na tom vydělají klienti.