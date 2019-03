Nová značka životního pojištění. Chce chránit, investicím se ale nebrání

Nový hráč začne od půlky května působit na trhu životního pojištění v Česku. Pojišťovna Youplus (vizuálně ztvárněno jako U+) chce uspět zaměřením na kvalitní pojištění takzvaných velkých rizik, tedy života, invalidity a vážných nemocí. Slibuje také minimální administrativu nebo plně digitalizovaný provoz. Nečekejte ale prodej na internetu. Nové pojištění budou nabízet jen zprostředkovatelé. Youplus nechystá ani vlastní pobočky.

Kdo za novou pojišťovnou stojí? Převážně švýcarský kapitál. Youplus patří do holdingu Insurevolution (ještě nedávno fungoval pod názvem Inlife), jeho vlastníky jsou s 85 procenty švýcarský finančník Klaus Mutschler a s 15 procenty čtvrtá největší zajišťovna na světě Hannover Re. Pojišťovna Youplus startuje jako obchodní značka životní pojišťovny Aspecta. Ta působí v Německu, Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Nová pojišťovna v Česku a na druhé letošní pololetí chystaná slovenská jsou sice zahraničními pobočkami lichtenštejnské Aspecty, marketingová stylizace ale z pochopitelných důvodů odkazuje raději na Švýcarsko. Značku Youplus si mají do konce letošního roku osvojit i pojišťovny Aspecta na Západě.

Nová pojišťovna získala licenci od České národní banky na konci minulého roku. Má ji i na neživotní pojištění, s ním ale počítá až v dalších letech. Ze začátku bude fungovat jako ryzí životní pojišťovna. Pojišťovat bude osm oblastí rizik se 41 připojištěními, na jednu smlouvu prý půjde pojistit až deset lidí.

Youplus Obchodním partnerům i klientům se pojišťovna Youplus bude chtít prezentovat především jako firma budoucnosti – důraz klade na moderní způsoby identifikace klientů, na jednoduché elektronické procesy. Zároveň si ale drží v marketingové komunikaci i jeden konzervativní prvek, odkazuje se na Švýcarsko, tradiční symbol kvality a preciznosti. V nadnárodní společnosti to může znít trochu legračně – ale u takové čokolády Milka to pořád funguje, i když se vyrábí všude možně jen ve Švýcarsku ne.

Místo dnů minuty

Slibuje, že na základě důkladného průzkumu trhu nabídne ty nejlepší podmínky životního pojištění v Česku. Co to znamená konkrétně? Třeba pojištění, u kterého pojistná částka kopíruje zbývající hodnotu hypotéky. Dále třeba méně výluk, než je běžné. „Velká část případů invalidity vzniká na základě psychických onemocnění. Mnohé pojišťovny ale v takovém případě neplní. My budeme,“ říká David Poes, který má v nové pojišťovně na starosti produktovou část.

Pojišťovna slibuje také rychlý proces sjednání smlouvy. Pomoci k tomu má elektronický medicínský dotazník z dílny Hannover Re. Ve většině případů tak bude pojišťovna schopna už při sjednávání smlouvy posoudit on-line zdravotní stav klienta, a díky tomu stanovit výslednou cenu a podmínky pojištění. „Z řádů dní se tak celý proces akceptace zkrátí na pouhé minuty,“ říká Kateřina Šťastníková, která má v Youplus na starosti IT systémy.

Hlavní cílovou skupinou nové pojišťovny budou rodiny a domácnosti žijící ve městech, primárně lidé ve věku 25 až 45 let. Distribuční strategie pak bude postavená výlučně na prodeji přes zprostředkovatele. „Jsme si vědomi faktu, že žijeme v době, kdy on-line distribuce získává v mnoha segmentech významné postavení. My jsme však přesvědčeni, že oblast životního pojištění je natolik komplexní, že úloha face to face distribuce, osobního kontaktu a poradenství, je nezastupitelná,“ říká Ľubor Vrlák, šéf české a slovenské Youplus.

S brokery nyní probíhají finální jednání. „Bude to do pěti makléřů, zaměřujeme se jen na ty velké,“ říká šéf obchodu a marketingu Filip Bartoš. Youplus podle něj nechce získat tržní podíl vysokými provizemi pro prodejce. „Provize po regulaci v roce 2016 jsou s minimálními rozdíly. Budeme se toho držet,“ říká. Zajímavá cena a vlastnosti produktu, takový je podle Bartoše recept na úspěch. „Můžeme uspět jednoduchými procesy. Například budou naši klienti moci provádět změny u smluv obratem,“ dodává.

Cíl? První produkt pro makléře

Nová pojišťovna nechce říkat konkrétní číslo, jaký tržní podíl chce u životního pojištění získat. Loni měla se 7,5 miliardami korun předepsaného pojistného a procentním podílem ve výši 17,1 procenta největší podíl na trhu Česká pojišťovna. Druhá byla Pojišťovna České spořitelny (15,9 %) a třetí Kooperativa (15,1 %). Dvojka s trojkou se letos spojily (obě byly ze skupiny VIG) a jsou tak novou jedničkou.

Tak vysoko nová pojišťovna nemíří, chce být ale významným a spolehlivým partnerem pro klienty a obchodní partnery. „Nechceme říkat konkrétní čísla. Naše vize je být preferovaným pojištěním u obchodních partnerů. Když to bude platit, znamená to, že fungujeme dobře,“ říká Bartoš. Youplus ovšem nebude začínat úplně od nuly, má převzít do své správy české a slovenské klienty německé pojišťovny Basler, dohromady by mělo jít o asi padesát tisíc smluv.

Výzvou může být pro novou pojišťovnu Axa, která měla loni na trhu životního pojištění podíl 2,4 procenta a lehce přes miliardu předepsaného pojistného. Všichni čtyři dosud v textu jmenovaní představitelé Youplus mimochodem k nováčkovi přešli právě z Axy.

Česko podle Martina Vogla, předsedy správní rady pojišťovny Aspecta, stále nabízí prostor k růstu. Zástupci společnosti jsou o tom přesvědčeni i přesto, že trh životního pojištění posledních osm let klesal nebo stagnoval. Naposledy v roce 2018 rostl o 0,6 procenta na necelých 44 miliard korun předepsaného pojistného. „Trh životního pojištění prošel za poslední dobu výrazným vývojem a poslední roky se vrací ke svým základům. To je naše šance, chceme být ochranou pro naše klienty,“ říká Vrlák.

Investičko bude

Zatímco některé pojišťovny v minulých letech přestaly prodávat investiční životní pojištění, u kterého v minulosti často docházelo k problémovému přepojišťování, Youplus „investičko“ prodávat bude.

„Investiční životní pojištění samo o sobě není špatné. Historicky byly špatné a netransparentní podmínky. My budeme naprosto transparentní, nebudeme provazovat pojištění a investice. Bude jednoznačně vidět, jak se vyvíjí hodnota investice. I poplatky budou transparentní a výrazně nižší, než na co jsou lidé historicky zvyklí,“ říká Poes. Vstupní poplatek bude v prvních pěti letech smlouvy ve výši 15 až 20 procent z investovaných peněz, od šestého roku už ho pojišťovna vybírat nebude. Klienti budou platit také klasické poplatky za správu investice.

Životní pojištění v Česku momentálně nabízí 14 pojišťoven. Kromě už zmíněného spojení Kooperativy a Pojišťovny České spořitelny pod značku první jmenované letos dokončila převzetí pojišťovny Aegon v Česku a na Slovensku skupina NN.

„Vstup nové pojišťovny bude především přínosem pro české klienty, protože poslední dobou docházelo spíše ke konsolidaci trhu a pohlcováním dravých pojišťoven velkými hráči. Uvidíme, jak bude konkrétně vypadat jejich produkt a v čem bude oproti těm dnes již dostupným unikátní,“ komentuje příchod nového hráče na trh Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea ze skupiny Partners (do stejné skupiny patří i vydavatel serveru Peníze.cz).

Ta také chystá vstup na trh životního pojištění, a to na začátku druhého pololetí letošního roku. I ona slibuje jednoduchost a inovace. Bude prodávat jen rizikové životní pojištění. „Jsem přesvědčen, že Simplea bude v několika oblastech inovativnější a daleko více proklientsky zaměřená než kterákoli jiná pojišťovna na českém trhu,“ říká říká Švec.

Zpět k Youplus. Ta o sobě dá Česku vědět v květnu. Kromě prodeje zahájí i mediální kampaň s využitím outdoorových médií, sociálních sítí a velkým podílem elektronických medií. Tváří značky se stala česká golfistka Klára Spilková. „Klára je pro nás skvělým ambasadorem, protože ji vnímáme jako energickou, dravou, profesionální a vysoce talentovanou, což se k Youplus perfektně hodí,“ vysvětluje Bartoš.

Použité obrázky pocházejí z informačních materiálů U+.