Co čekat od pojištění hypotéky?

Takzvané bankopojištění – tedy kombinace bankovního produktu a pojištění – u bankovních úvěrů je záludná věc. Významně sice zvyšuje náklady na úvěry, ale klient je i tak většinou spokojen. Dobrý pocit má z toho, že dosáhl na atraktivní úrokovou sazbu, a přitom je i pojištěn proti neschopnosti splácet úvěr. Problémy u tohoto pojištění ale někdy vyvstanou ve chvíli, kdy se něco stane a má dojít k pojistnému plnění. Až tehdy klient většinou zjišťuje, že je jen objektem pojištění, ne smluvní stranou, těmi jsou banka a pojišťovna.

Jaké má parametry

Pojištění proti riziku neschopností splácet hypoteční úvěr banky poskytují nejčastěji ve dvou variantách. V té základní pojišťovna kryje riziko úmrtí, invalidity třetího stupně a pracovní neschopnosti od 30. nebo 60. dne. V rozšířené variantě pojišťovna kryje stejná rizika plus riziko ztráty zaměstnání. „Podmínky plnění jsou u tohoto bonusového připojištění nastaveny vůči pojištěnci velice přísně. Což v praxi značí, že pojišťovny toto prakticky neplní. A jsou tu i další podmínky, které stojí za pozornost, například pojišťovna většinou hradí měsíční splátku hypotečního úvěru maximálně dvanáct měsíců. Což platí u plnění pojištění rizika pracovní neschopnosti od 30. nebo 60. dne,“ říká finanční poradce Vladimír Weiss.

Ten upozorňuje i na to, že pojištění není možné sjednat pro případ rizika invalidity prvního a druhého stupně, která se ale statisticky týká mnohem většího počtu lidí. Nabídka, která zdůrazňuje, že toto pojištění „řeší invaliditu“, je tedy zavádějící.

Dalším typickým prvkem bankopojištění je to, že u rizika úmrtí se plnění vztahuje pouze na jistinu hypotečního úvěru. To znamená, že při úmrtí živitele rodiny, má rodina sice splacenou hypotéku, ale jinak zůstává bez prostředků. To je zásadní rozdíl proti klasickému (a dobře nastavenému) životnímu pojištění, které dokáže krýt i další náklady domácnosti. Ve srovnání s obyčejným životním pojištěním si u bankopojištění pojištěnec nemůže stanovit výši pojistného krytí a nemůže ani pojištění po dobu jeho trvání jakkoli významně upravovat. Pokud tedy chce být opravdu pojištěný, musí mít ještě jinou pojistku.

Kolik stojí

„Cena měsíčního pojistného se u základní varianty pojištění proti neschopnosti splácet hypotéku nejčastěji pohybuje zhruba mezi pěti a sedmi procenty z celkové měsíční hypoteční splátky. Varianta rozšířená o připojištění proti ztrátě zaměstnání vychází zhruba na sedm až devět procent měsíční hypoteční splátky,“ říká Marek Pavlík z portálu Hypotecnikalkulacka.cz.

Vyjádřeno v penězích: u dvoumilionové hypotéky se splatností 25 let a úrokem 2,49 procenta to znamená, že základní varianta bankopojištění zvýší hypoteční splátku ve výši 8963 korun o 627 korun. Rozšířená varianta pak o 807 korun.

„Na trhu jsou k dispozici i jednorázová pojištění za tři až čtyři procenta z celkové výše hypotečního úvěru. Což je u dvoumilionové hypotéky 60 až 80 tisíc korun,“ dodává Marek Pavlík.

Připraveno ve spolupráci s portálem Hypotecnikalkulacka.cz.

Vyplatí se?

Odpověď na otázku, jestli se pojištění hypotečního úvěru vyplatí, zní ano. Pokud je toto pojištění podmínkou pro získání lepší úrokové sazby. Může přitom i dobře posloužit jako doplňující pojištění ke správně sjednanému životnímu pojištění. A vyplatit se může i starším lidem, kteří si sjednávají hypoteční úvěr a nemají vůbec žádné životní pojištění, protože potřeba pojištění s rostoucím věkem klesá. V takových případech by je pojištění úvěru mělo vyjít vždy levněji než klasické životní pojištění, protože při jeho sjednávání vyšší věk nehraje roli.