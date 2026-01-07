Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Zdravotnictví
>
Velká zdravotní pojišťovna má nové programy prevence, zvyšuje příspěvky

Další velká zdravotní pojišťovna má nové programy prevence, zvyšuje příspěvky

Gabriel Pleska | rubrika: Aktuality | 7. 1. 2026
Další velká zdravotní pojišťovna má nové programy prevence, zvyšuje příspěvky

Zdroj: Pleska / Midjourney

Třetí největší zdravotní pojišťovna v Česku, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), zavádí pro své klienty nové preventivní programy. Širší škála příspěvků je ale letos podmíněna absolvováním preventivní prohlídky. 

Novinkou mezi preventivními programy je program Porod+ s příspěvkem až 500 korun. Příspěvek je možné čerpat na nadstandardní služby související s porodem, například na nadstandardní pokoj při porodu, nadstandardní či individuální stravu na oddělení šestinedělí nebo úhradu poplatků souvisejících s pobytem doprovodu a další.

V programu Duševní zdraví letos pojišťovna poskytuje příspěvek až šest tisíc korun, což je dvojnásobek loňské maximální částky.

V programu Sportovní kroužky můžou rodiče dětí od tří roků využít příspěvek na sportovní aktivity ve výši 700 korun, tedy o 200 korun víc než v roce 2025.

Širší bude v roce 2026 škála možností na využití příspěvku získaného v doplňkovém programu Bonus Plus, kde pojišťovna odměňuje zákazníky za věrnost a za zdravotní prevenci částkou až 500 korun za rok. Účastníci programu nyní mohou čerpat příspěvky i na aktivity v programech Menopauza, Prostata, Sportovní ochranné pomůcky, Ochranná přilba (pro dospělé) a Trekové hole.

Dětem s celiakií můžou rodiče nyní z programu Celiakie, dědičné metabolické poruchy platit nově i bezlepkové obědy ve školní jídelně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna jim i v roce 2026 na bezlepkovou dietu přispěje částkou až čtyři tisíce korun.

Kdy změnit zdravotní pojišťovnu

Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou za dvanáct měsíců. Klientem nové pojišťovny se můžete stát vždy od 1. července nebo od 1. ledna. O změnu je třeba žádat nejpozději tři měsíce před datem změny. Pokud byste tedy chtěli měnit pojišťovnu k 1. červenci, musíte si zažádat do 31. března. Kdybyste chtěli k nové pojišťovně přestoupit od Nového roku, pak je potřeba žádost podat od 1. července do 30. září.

U řady vybraných preventivních programů bude kvůli změnám v zákonech ČPZP dospělým pojištěncům vyplácet příspěvky, jen pokud absolvují preventivní prohlídku u praktika. „Nová legislativa, v souladu se zájmem naší pojišťovny o zdraví našich klientů, vyžaduje u části čerpaných preventivních programů klientem předem absolvovanou preventivní prohlídku u registrujícího praktického lékaře,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Spadá sem i zmíněný nový program Porod+. Další programy, kde je čerpání příspěvku podmíněno preventivní prohlídkou, jsou Dentální hygiena, Diabetes, Pravidelný pohyb, Jedeme dál, program Těhotenství+ (což je část programu Manažerka mateřství) a také program Ortopedické vložky.

„Trvale se snažíme pojištěnce motivovat ke zdravému životnímu stylu, k pravidelným pohybovým aktivitám, k preventivním lékařským prohlídkám i screeningovým vyšetřením pro včasné odhalení závažných onemocnění. Klienti, kteří se starají o své zdraví, s námi mohou ušetřit stovky až tisíce korun ročně,“ konstatuje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má přes 1,3 milionu klientů. Na bonusech a příspěvcích v rámci preventivních programů letos plánuje vydat celkem 470 milionů korun. Kompletní nabídku preventivních programů zveřejní pojišťovna na svém webu.

Podobné novinky už ohlásila i největší česká zdravotní pojišťovna: VZP zvyšuje příspěvky z fondu prevence. Tady je přehled

Výhodnější životní pojištění? Jde to!

Srovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a najdeme vám výhodnější podmínky.

Chci zkontrolovat pojistku

Na zdraví!

Pleska/Gemini

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

benefity, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, prevence, preventivní zdravotní péče, zdraví, zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny, změny 2026

A tohle už jste četli?

VZP zvyšuje příspěvky z fondu prevence. Tady je přehled

5. 1. 2026 | Petr Kučera | 2 komentáře

VZP zvyšuje příspěvky z fondu prevence. Tady je přehled

Na čerpání příspěvků z fondu prevence má Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v roce 2026 připravenou rekordní sumu 2,256 miliardy korun, což je o 126 milionů víc než loni.

Bouračka vám rozhodila krk? Tady je návod, jak získat odškodnění

17. 12. 2025 | Zbyněk Drobiš

Bouračka vám rozhodila krk? Tady je návod, jak získat odškodnění

Utrpěli jste při dopravní nehodě, kterou jste nezpůsobili, poranění krční páteře a řešíte, jestli můžete získat odškodnění? V tomto článku vám poradíme, jak na to.

VZP navýší příspěvky z fondu prevence. Tady je přehled

15. 12. 2025 | Petr Kučera

VZP navýší příspěvky z fondu prevence. Tady je přehled

Všeobecná zdravotní pojišťovna zvýšila pro rok 2026 rozpočet fondu prevence o 5,9 % oproti letošnímu roku. Celkem tak může rozdělit mezi klienty 2,26 miliardy korun.

Domácí péče po porodu. Stát nabídne zdarma novinku všem maminkám

21. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Domácí péče po porodu. Stát nabídne zdarma novinku všem maminkám

Od ledna 2026 dostanou všechny ženy po porodu tři žádanky na domácí návštěvu porodní asistentky, plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Většina žen po návratu z porodnice dosud... celý článek

Preventivní prohlídky se brzy změní. Přehled, na co budete mít nově nárok

15. 10. 2025 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Preventivní prohlídky se brzy změní. Přehled, na co budete mít nově nárok

Od ledna 2026 se mění systém preventivních prohlídek. Přibudou nová vyšetření, některé testy se budou dělat častěji a část péče pokryje pojišťovna. V přehledu najdete, na co máte nárok... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh