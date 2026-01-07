Další velká zdravotní pojišťovna má nové programy prevence, zvyšuje příspěvky

Třetí největší zdravotní pojišťovna v Česku, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), zavádí pro své klienty nové preventivní programy. Širší škála příspěvků je ale letos podmíněna absolvováním preventivní prohlídky.
Novinkou mezi preventivními programy je program Porod+ s příspěvkem až 500 korun. Příspěvek je možné čerpat na nadstandardní služby související s porodem, například na nadstandardní pokoj při porodu, nadstandardní či individuální stravu na oddělení šestinedělí nebo úhradu poplatků souvisejících s pobytem doprovodu a další.
V programu Duševní zdraví letos pojišťovna poskytuje příspěvek až šest tisíc korun, což je dvojnásobek loňské maximální částky.
V programu Sportovní kroužky můžou rodiče dětí od tří roků využít příspěvek na sportovní aktivity ve výši 700 korun, tedy o 200 korun víc než v roce 2025.
Širší bude v roce 2026 škála možností na využití příspěvku získaného v doplňkovém programu Bonus Plus, kde pojišťovna odměňuje zákazníky za věrnost a za zdravotní prevenci částkou až 500 korun za rok. Účastníci programu nyní mohou čerpat příspěvky i na aktivity v programech Menopauza, Prostata, Sportovní ochranné pomůcky, Ochranná přilba (pro dospělé) a Trekové hole.
Dětem s celiakií můžou rodiče nyní z programu Celiakie, dědičné metabolické poruchy platit nově i bezlepkové obědy ve školní jídelně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna jim i v roce 2026 na bezlepkovou dietu přispěje částkou až čtyři tisíce korun.
U řady vybraných preventivních programů bude kvůli změnám v zákonech ČPZP dospělým pojištěncům vyplácet příspěvky, jen pokud absolvují preventivní prohlídku u praktika. „Nová legislativa, v souladu se zájmem naší pojišťovny o zdraví našich klientů, vyžaduje u části čerpaných preventivních programů klientem předem absolvovanou preventivní prohlídku u registrujícího praktického lékaře,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.
Spadá sem i zmíněný nový program Porod+. Další programy, kde je čerpání příspěvku podmíněno preventivní prohlídkou, jsou Dentální hygiena, Diabetes, Pravidelný pohyb, Jedeme dál, program Těhotenství+ (což je část programu Manažerka mateřství) a také program Ortopedické vložky.
„Trvale se snažíme pojištěnce motivovat ke zdravému životnímu stylu, k pravidelným pohybovým aktivitám, k preventivním lékařským prohlídkám i screeningovým vyšetřením pro včasné odhalení závažných onemocnění. Klienti, kteří se starají o své zdraví, s námi mohou ušetřit stovky až tisíce korun ročně,“ konstatuje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má přes 1,3 milionu klientů. Na bonusech a příspěvcích v rámci preventivních programů letos plánuje vydat celkem 470 milionů korun. Kompletní nabídku preventivních programů zveřejní pojišťovna na svém webu.
