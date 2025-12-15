VZP navýší příspěvky z fondu prevence. Tady je přehled

Všeobecná zdravotní pojišťovna zvýšila pro rok 2026 rozpočet fondu prevence o 5,9 % oproti letošnímu roku. Celkem tak může rozdělit mezi klienty 2,26 miliardy korun.
Nově bude VZP přispívat 1500 korun lidem s onemocněním diabetes mellitus na edukační pobyty. Dospělým zvyšuje příspěvek na očkování proti chřipce na 300 korun. Částku 2000 korun na nákup pomůcek při onkologické léčbě včetně protetických podprsenek budou moci čerpat i ženy po preventivním odstranění prsu z důvodu vysokého rizika onemocnění.
„Struktura příspěvků a podmínky pro jejich čerpání zůstávají v roce 2026 stejné. Podrobné informace budou k dispozici od 1. ledna na webu VZP v sekci Výhody a příspěvky,“ říká mluvčí Viktorie Plívová. Od roku 2020 se rozpočet fondu prevence navýšil 3,5krát, dodává Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.
VZP zveřejnila stručný přehled příspěvků z fondu prevence a změn pro rok 2026. Tady je:
Odměna za prevenci
- Dospělí budou moci i nadále čerpat 500 korun na pohybové aktivity nebo dentální hygienu, pokud absolvují preventivní prohlídku u praktického lékaře během uplynulých 24 měsíců.
- Na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu pak mohou získat 1000 korun v případě, že se zúčastnili v uplynulých 24 měsících alespoň jednoho předepsaného screeningového programu onkologických onemocnění.
- Děti mohou čerpat 2000 korun na pohybové aktivity včetně lyžařského kurzu pořádaného školou nebo na dentální hygienu.
Očkování
- VZP přispívá dětem i dospělým na řadu očkování nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Dlouhodobě největší zájem je o očkování proti klíšťové encefalitidě nebo hepatitidě A.
- Dospělým nově přispívá 300 korun na očkování proti chřipce. Došlo k navýšení příspěvku o 100 korun oproti roku 2025.
- „VZP nemá stanovenou celkovou částku, kterou mohou klienti čerpat na očkování. Příspěvek se vztahuje vždy ke konkrétnímu očkování proti infekčnímu onemocnění, jeho výše může čítat několik set až několik tisíc korun,“ upřesňuje mluvčí.
Prevence onemocnění
- Příspěvek ve výši 500 korun na vyšetření kožních znamének pro všechny klienty zůstává zachován. Klienti starší 35 let mohou i nadále čerpat 3000 korun na komplexní onkologickou prohlídku či pojištěnci od 18 do 45 let 500 korun na ultrazvukové vyšetření prsu.
- V oblasti duševního zdraví a psychosociální podpory budou moct všichni klienti starší sedmi let čerpat 5000 korun na terapie – maximální výše příspěvku je 500 Kč na jedno sezení. Může jít o terapie poskytnuté online nebo prezenčně, pokud se terapeut účastní tohoto programu VZP.
- Částku 2500 korun mohou využít klienti starší 18 let na léčivé přípravky při odvykání kouření. Příspěvek je možné čerpat 1krát za pět let. Na testování paměti nebo nákup kognitivních pomůcek mohou požádat o příspěvek ve výši 500 korun klienti starší 65 let.
Podpora při nemoci
- Pro klienty s diagnózou diabetes mellitus nastala změna ve složení příspěvku. Nově mohou čerpat příspěvek 1500 Kč na edukační pobyty. Tyto pobyty musí být vícedenní a organizované pacientskou organizací ze seznamu ministerstva zdravotnictví a zároveň mít doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP. O příspěvek bude možné žádat jen na edukační část pobytu, nikoli na úhradu ubytování, stravy, doprovodných aktivit a podobně. Při žádosti bude třeba doložit doklad o zaplacení pobytu, potvrzení o účasti organizátorem akce a doklad o diagnóze (pokud nebyl dokládán v minulosti).
- I nadále budou moci diabetici žádat o příspěvek ve výši 1500 korun na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu uvedené na webu VZP:
- Naopak příspěvek na pomůcky pro diabetiky bude od roku 2026 zrušen.
- Klienti s diabetem starší 18 let budou moci i nadále čerpat 3000 Kč na přístrojové ošetření nohou.
- Nově mohou čerpat 2000 Kč na pomůcky při onkologické léčbě zahrnující nákup speciálních protetických podprsenek po ablaci prsu i klientky, které podstoupí preventivní odstranění prsu z důvodu vysokého rizika onemocnění. Podmínkou tedy není léčba chemoterapií.
- Příspěvek pro děti do 18 let a studenty do 26 let se statusem nezaopatřené dítě na bezlepkovou dietu (8000 Kč) a nízkobílkovinnou dietu (12 000 Kč) zůstává nezměněn. Stejně tak i příspěvek pro děti do 18 let na odlehčené sádry nebo fixace ve výši 1500 Kč.
Příspěvek k porodu a po porodu
- Až 5000 Kč mohou čerpat maminky v rámci jednoho těhotenství. Příspěvek je možné využít na nehrazená screeningová vyšetření, nákup pomůcek nebo vhodnou pohybovou aktivitu či vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu.
- Navíc mohou využít 3000 Kč na nákup umělé výživy, mateřského mléka z banky nebo rehabilitační péči poskytnutou předčasně narozeným miminkům v případě, že se miminko narodilo předčasně s porodní váhou do 1500 gramů.
- VZP přispívá 4500 Kč na nákup nostril v lékárně nebo nemocnici miminkům s rozštěpem rtu.
Dárci
- Bezpříspěvkoví dárci krve, plazmy, krevních destiček nebo kostní dřeně, kteří alespoň jednou ročně podstoupili bezplatný odběr, mohou čerpat 4000 Kč na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu a dentální hygienu.
- Neaktivní ocenění dárci krve mohou žádat o příspěvek 500 Kč na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu.
- Pro dárce orgánů je výše příspěvku na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu, sportovní vybavení a vitamíny stanovena na 10 000 Kč.
