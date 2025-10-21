Peníze.cz
Domácí péče po porodu. Stát nabídne zdarma novinku všem maminkám

Gabriel Pleska | 21. 10. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Od ledna 2026 dostanou všechny ženy po porodu tři žádanky na domácí návštěvu porodní asistentky, plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Většina žen po návratu z porodnice dosud zůstávala bez odborné pomoci.

Taková možnost sice existuje i teď, jenže doteď bylo potřeba, aby ženě žádanku vypsal lékař a aby porodní asistentka měla smlouvu s její pojišťovnou, takových je ale málo. Proto se služba téměř nevyužívá.

Nově ale nebude aktivita lékaře nutná a zdravotní pojišťovny dostaly za úkol počet smluv s asistentkami navýšit.

Kdo dostane porodné a kolik? Pravidla pro rok 2025Kdo dostane porodné a kolik? Pravidla pro rok 2025

„Tato změna zásadně posiluje péči o ženy po porodu. Umožní jim získat odbornou podporu přímo v domácím prostředí a zajistí skutečnou kontinuitu mezi péčí v porodnici a následnou péčí,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s tím, že dostupnost domácích návštěv dosud komplikovaly systémové a administrativní překážky. Využívala je jen dvě procenta žen.

Novinka má pomoci zejména během šestinedělí – období, které je podle expertů zásadní jak pro zdraví matky, tak novorozence.

Porodní asistentka během návštěv může sledovat fyzické zotavení ženy, rozpoznat včas komplikace a především podpořit kojení. Podle dat z posledních let končí s kojením během šestinedělí sedmina žen, pokud nemají přístup k odborné podpoře.

„Ženy se potýkají s celou řadou obtíží – bolest při kojení, záněty prsu, nízká tvorba mléka. Přitom jde o problémy, které jsou často řešitelné, pokud se k nim dostane porodní asistentka včas,“ uvedla prezidentka Unie porodních asistentek (UNIPA) Magdaléna Ezrová.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky odchází z porodnice plně kojeno jen 75 procent dětí. V šesti měsících je výlučně kojeno už jen 16 procent dětí. „Péče porodní asistentky zvyšuje míru kojených dětí a snižuje poporodní deprese. Jde o podporu, která má přímý dopad na zdraví celé rodiny i budoucí náklady systému,“ doplňuje Ezrová.

Podle senátora a lékaře Ondřeje Šimetky může lepší dostupnost poporodní péče v dlouhodobém výhledu přispět i ke zvýšení porodnosti.

Ministerstvo zdravotnictví upraví pro zdar akce způsob úhrad: v nemocnicích bude péče porodní asistentky nově vyňata z paušálů a hrazena výkonově, u ambulantních poskytovatelů bude zbavena některých regulačních omezení. Zdravotní pojišťovny dostaly pokyn uzavírat víc smluv s komunitními porodními asistentkami, tedy s asistentkami pracujícími mimo nemocnice, aby byla péče dostupná napříč regiony.

Právě nedostatek smluvních porodních asistentek představoval asi největší překážku pro poporodní návštěvy maminek. „Věříme, že zmizí neochota zdravotních pojišťoven uzavírat smlouvy s komunitními porodními asistentkami. Jejich zapojení je pro pokrytí předpokládaného navýšení poptávky zcela zásadní,“ říká viceprezidentka UNIPA Martina Suchardová.

Mateřský servis

Nahrávka
Pleska/Midjourney

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

