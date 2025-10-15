Od ledna 2026 se mění systém preventivních prohlídek, poprvé po víc než deseti letech. Příslušná vládní vyhláška vyšla ve sbírce zákonů 13. října. Ministerstvo zdravotnictví mluví o „největší modernizaci prevence od devadesátých let“. Cílem je zachytit vážné nemoci dřív – třeba demenci, osteoporózu, onemocnění jater nebo ledvin – a víc využít roli praktických lékařů, kteří podle ministerstva „nejlépe znají své pacienty“.
„Hlavními principy změn jsou větší individualizace prohlídek, důslednější prevence přes očkování a screeningy a rozšíření laboratorních vyšetření i anamnézy pacienta,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek: „Smysl všech změn je jednoduchý: zachytit onemocnění dříve, než způsobí vážné komplikace.“
Reforma vznikla ve spolupráci s praktickými lékaři a reaguje i na data o nízké účasti na preventivních programech. Nově má každá prohlídka pokrývat víc oblastí – od jater a ledvin až po paměť a psychický stav – a praktici mají mít lepší přehled o tom, které pacienty k prevenci aktivně zvát, protože prevenci zanedbávají.
Změny se týkají všech – dětí, žen i mužů. Přehledně shrnujeme, na co budete mít od ledna nárok.
Bezplatné preventivní prohlídky pro děti
Lékařská péče o dítě je z valné většiny na jeho pediatrovi, dětský lékař vás s potomkem bude na všechny předepsané prohlídky zvát, případně odesílat, pokud jde o vyšetření speciální.
Věk
Vyšetření
Do 1 roku
Devět preventivních prohlídek u pediatra – kontrola růstu a vývoje, kyčlí, zraku a sluchu, očkovací plán, podávání vitaminu D, edukace rodičů; nově se přidává screening zraku v 6–12 měsících.
Až vylezou zoubky a pak 2× ročně
Stomatologická preventivní prohlídka, na první prohlídku by se s miminkem mělo k zubaři už někdy mezi 6 a 12 měsícem.
18 měsíců
Preventivní prohlídka u pediatra: fontanela, zuby, zrak/sluch, vývoj a chování, nově screening autismu
3 roky
Preventivní prohlídka u pediatra: růst, pohyb, řeč, zrak, tlak a tep…
Od 3 let do 18 let
Preventivní prohlídka u pediatra každé dva roky (minimální odstup 18 měsíců). Kontroluje se růst a BMI, pohybové schopnosti, kontrola štítné žlázy, zraku, sluchu a řeči, měření tlaku a tepu.
Cca 15 let, dívky
První gynekologická prohlídka u registrujícího gynekologa při ukončení povinné školní docházky. Součástí je poučení o reprodukčním zdraví a preventivní screening děložního hrdla (cervikální screening čili Pap test).
Bezplatné preventivní prohlídky pro dospělé: co je pro všechny stejné
Po osmnáctém roce přecházíme z péče pediatra do péče praktického lékaře pro dospělé. Všichni máme nárok na preventivní všeobecnou prohlídku jednou za dva roky. V rámci téhle prohlídky pak probíhají podle předem daného harmonogramu i některá další vyšetření.
Na všeobecné prohlídce by doktor měl prošetřit nejenom vás, ale taky by měl zjistit co nejvíc o tom, jak vypadalo a vypadá zdraví vašich pokrevních příbuzných (rodinná anamnéza). Zejména se bude ptát, jestli někdo v rodině netrpěl srdečními a plicními chorobami, vysokým tlakem, cukrovkou, poruchami metabolismu tuků a onkologickými onemocněními. Obeznámit by se měl také s tím, jak jste na tom s očkováními.
Na prohlídku se nosí ranní moč, do které by v ordinaci měli namočit diagnostický papírek a z výsledků můžou vyčíst nutnost dalších vyšetření.
Doktor by měl taky vědět, kde a jak pracujete a jaká zdravotní rizika s sebou vaše práce nese. A vůbec jak se v životě máte, protože stav duše ovlivňuje i stav těla.
Pokud na základě rizikových faktorů – výskytu onkologických chorob v rodině, práce v zatíženém prostředí a podobně – lékař usoudí, že je u vás riziko některého onemocnění zvýšení, provádí se některá další vyšetření (vyšetření kůže, vyšetření konečníku, vyšetření varlat, případně vyšetření prsů).
Vlastní vyšetření by mělo být komplexní fyzikální vyšetření. Při něm by vám měli změřit tlak, zjistit index tělesné hmotnost (BMI) a orientačně vyšetřit zrak a sluch; součástí všeobecné preventivní prohlídky je taky případné posouzení výsledků vyšetření a testů z jiných pracovišť.
Zubař se se vstupem do dospělého života neměnívá nebo měnit nemusí. Každý má z veřejného zdravotního pojištění hrazenou jednu prohlídku do roka.
Ženy navíc mají hrazenou jednou ročně gynekologickou prohlídku.
Další vyšetření jsou vázaná na věk a případně také na stav, tedy na jiný stav. Jinými slovy nárok na některá vyšetření přichází s těhotenstvím.
Většina dalších prohlídek je pro obě pohlaví stejná, nicméně odlišnosti jsou, proto zpracováváme tabulku preventivních vyšetření zdarma pro každé pohlaví zvlášť.
Bezplatné preventivní prohlídky pro ženy
Věk
Vyšetření
Jednou za dva roky
Všeobecná preventivní prohlídka u praktika: měření tlaku, hmotnosti, laboratorní vyšetření moči a krve, nově i jaterní testy, měření glykemie (nově při každé prohlídce), funkce ledvin, lipidový profil, orientační vyšetření zraku.
Jednou za dva roky
Jednou za dva roky vyšetření u zubaře: kontrola chrupu, dásní, sliznic, prevence kazů a zánětů.
Každý rok
Každý rok preventivní prohlídka u gynekologa – včetně cytologie (stěru z čípku) a kontroly prsů. Ve věku 35, 45 a 55 let se místo cytologie provádí vyšetření na přítomnost DNA lidského papilomaviru (HPV).
Jednou za čtyři roky
Jednou za čtyři roky vám nově praktik při pravidelné prohlídce natočí EKG (elektrokardiogram), dřív se to dělalo až od 40 roků.
Jednou za čtyři roky
Nově vám ob preventivní prohlídku praktik proměří hladinu cholesterolu a tukových látek v krvi, dřív se to dělalo až od 30 let v desetiletých intervalech.
Těhotné ženy
Dvě stomatologické prohlídky navíc během těhotenství (zpravidla v 1. a 3. trimestru).
Do 25 let
Pokud se v rodině vyskytl zhoubný nádor prsu nebo se vyskytují jiné rizikové faktory, při každé pravidelné gynekologické prohlídce se provádí klinické vyšetření prsů.
35 let
Bezplatné vyšetření na přítomnost infekce HPV (lidský papilomavirus) v těle, během pravidelné prohlídky by ho měl nabídnout váš gynekolog. Znovu máte na totéž vyšetření nárok v 45 a 55 letech.
45 let
Bezplatné vyšetření na přítomnost infekce HPV (lidský papilomavirus) v těle, během pravidelné prohlídky by ho měl nabídnout váš gynekolog. Znovu máte na totéž vyšetření nárok v 55 letech.
Od 45 let jednou za čtyři roky
Orientační vyšetření očí je součástí každé preventivní prohlídky u praktika, ale ve věku 45–61 let má navíc každý nárok jednou za čtyři roky na komplexní oční vyšetření u očního lékaře (oftalmologa): provádí se screening zeleného zákalu (glaukomu), katarakty a další.
Od 45 let
Screening karcinomu prsu: praktik nebo gynekolog vás jedenkrát za dva roky může doporučit na mamografické vyšetření na akreditovaném pracovišti.
Od 50 let
Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Může se dělat buď test okultního krvácení do stolice (TOKS), nebo kolonoskopie. Na test okultního krvácení má žena nárok buď při pravidelných gynekologických prohlídkách (od 50 do 54 let každý rok, od 55 let co dva roky) nebo ob rok při prohlídce u praktika. Alternativou je preventivní kolonoskopické vyšetření, na které vás lékař – praktik nebo gynekolog může jednou za deset let odeslat na odborné pracoviště.
55 let
Bezplatné vyšetření na přítomnost infekce HPV (lidský papilomavirus) v těle, během pravidelné prohlídky by ho měl nabídnout váš gynekolog.
55–74 roků
Pro těžké kuřačky: screening karcinomu plic: nízkodávkové CT hrudníku – u dlouhodobých silných kuřáků jednou ročně, na doporučení praktika nebo plicního lékaře.
Od 60 let každí dva roky
Při každé preventivní prohlídce byste nově s praktikem měli absolvovat krátký rozhovor – o paměti a vašem psychickém stavu, aby se případně včas zachytil nástup demence.
65 let
Nově vám při první prohlídce po 65 letech má praktik vyšetřit hustotu kostí, kvůli osteoporóze, a funkce ledvin. Samozřejmě pokud uzná, vyšetření se dá udělat i dřív. A podle výsledků pak taky kdykoli potom.
70 let
Geriatrické zhodnocení – lékař posoudí pohyb, rovnováhu, riziko pádů, orientaci, samostatnost a schopnost postarat se o sebe.
Bezplatné preventivní prohlídky pro muže
Věk
Vyšetření
Jednou za dva roky
Všeobecná preventivní prohlídka u praktika: měření tlaku, hmotnosti, laboratorní vyšetření moči a krve, nově i jaterní testy, měření glykemie (nově při každé prohlídce), funkce ledvin, lipidový profil, orientační vyšetření zraku.
Jednou za dva roky
Vyšetření u zubaře: kontrola chrupu, dásní, sliznic, prevence kazů a zánětů.
Jednou za čtyři roky
Jednou za čtyři roky vám nově praktik při pravidelné prohlídce natočí EKG (elektrokardiogram), dřív se to dělalo až od 40 roků.
Jednou za čtyři roky
Nově vám ob preventivní prohlídku praktik proměří hladinu cholesterolu a tukových látek v krvi, dřív se to dělalo až od 30 let v desetiletých intervalech.
Od 45 let
Screening karcinomu prostaty (PSA test): při preventivní prohlídce může nově praktik nabídnout odběr krve na stanovení PSA; při zvýšené hodnotě odešle muže k urologovi.
Od 45 let jednou za čtyři roky
Orientační vyšetření očí je součástí každé preventivní prohlídky u praktika, ale ve věku 45–61 let má navíc každý nárok jednou za čtyři roky na komplexní oční vyšetření u oftalmologa: screening zeleného zákalu, katarakty a dalších onemocnění.
Od 50 let
Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Může se dělat buď test okultního krvácení do stolice (TOKS), nebo kolonoskopie. Na test okultního krvácení má muž nárok ob rok při prohlídce u praktika. Alternativou je preventivní kolonoskopické vyšetření, na které vás praktik může jednou za deset let odeslat na odborné pracoviště. Nově praktik musí aktivně test nabídnout.
55–74 roků
Pro těžké kuřáky: screening karcinomu plic – nízkodávkové CT hrudníku u dlouhodobých silných kuřáků jednou ročně, na doporučení praktika nebo plicního lékaře.
Od 60 let každé dva roky
Při každé preventivní prohlídce byste nově s praktikem měli absolvovat krátký rozhovor – o paměti a vašem psychickém stavu, aby se případně včas zachytil nástup demence.
65 let
Nově vám při první prohlídce po 65 letech má praktik vyšetřit hustotu kostí, kvůli osteoporóze, a funkce ledvin. Samozřejmě pokud uzná, vyšetření se dá udělat i dřív. A podle výsledků pak taky kdykoli potom.
70 let
Geriatrické zhodnocení – lékař posoudí pohyb, rovnováhu, riziko pádů, orientaci, samostatnost a schopnost postarat se o sebe.
Platím za jiné prohlídky?
Pokud máte dobrého praktického lékaře, zubaře či gynekologa – to jsou odborníci, kteří pravidelné prohlídky zajišťují – pravděpodobně vás na všechna tato vyšetření pozvou, doporučí, nabídnou vám je. Nebojte se ale po nich sami ptát a chtějte, aby vám je provedli. Některá vyšetření můžou být nepříjemná, ale vždycky se vyplatí. Ostatně už jste si je zaplatili, i když se o nich mluví jako o bezplatných.
Když vás doktor pošle na jakoukoli jinou prohlídku či vyšetření, platit za to nebudete. Rozdíl je v tom, že prohlídky, jejichž seznam tu přinášíme, už jsou předepsané, pravidelné, dané. Na ostatní vás doktor pošle, když bude potřeba – a na to právě může přijít při některé z těchto rutinních kontrol.
Nezapomeňte taky, že spoustu vyšetření (a nejen vyšetření) je za vás ochotná zaplatit vaše zdravotní pojišťovna navíc, k tomu minimu garantovanému státem. Projděte si náš seznam bonusů a benefitů zdravotních pojišťoven
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem