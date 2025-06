Jak na to

| rubrika: Jak na to | 28. 6. 2025

V Česku působí sedm zdravotních pojišťoven. Mezi nejrůznějšími benefity, které nabízejí svým pojištěncům (nejčastěji jsou to příspěvky na zdravotní prevenci), najdeme i příspěvky na dětské tábory.

A protože letní prázdniny jsou tu, prošli jsme nabídku všech pojišťoven a našli příspěvky, které můžete čerpat na letní aktivity svých dětí. Můžou se hodit. Jak totiž upozorňuje Česká rada dětí a mládeže v posledních letech vzrostly ceny dětských táborů o několik tisíc korun. Ceny se běžně pohybují mezi 5 až 7 tisíci korun. U speciálních sportovních nebo jazykových táborů můžou být částky ještě vyšší.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) přispívá na letní tábory pro děti od 3 do 17 let včetně až 1500 korun. Příspěvek se vztahuje na letní tábory, příměstské tábory, letní školy/družiny a sportovní soustředění v průběhu letních prázdnin.

„Potvrzení musí být vystaveno organizátorem až po ukončení letního tábora, nejpozději však do jednoho měsíce po uskutečnění tábora. Takto vyplněný formulář musí následně splnit tříměsíční lhůtu pro předložení dokladů k čerpání,“ říká mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Doplňuje, že letní tábor musí trvat minimálně čtyři po sobě jdoucí kalendářní dny. Tábor musí být pořádaný v období letních prázdnin 2025, lze akceptovat i letní tábory konané na počátku září 2025. Příspěvek lze poskytnout jen na tábory konané v Česku.

K čerpání příspěvku na letní tábor je potřeba vyplnit formulář „Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu“, který je volně dostupný na webu pojišťovny.

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)

Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Průkaz pojištěnce-dítěte nebo rodný list

Vyplněný formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu

Případně lze doložit doklad o úhradě vystavený po uskutečnění pobytu, který musí obsahovat kromě obecných náležitostí dokladu také termín konání letního tábora

„V roce 2024 čerpalo příspěvek na letní tábor celkem 45 479 dětí, průměrná částka příspěvku činila 1313 korun. Dohromady loni pojišťovna na tábory poskytla téměř 60 milionů korun,“ dodává Mazurová.

Oborová zdravotní pojišťovna

Pojišťovna OZP nabízí v roce 2025 příspěvek až 10 000 Kč na ozdravné pobyty pro děti. Příspěvek je určen pro děti do 18 let s chronickými respiračními nebo dermatologickými onemocněními a pro děti s diagnózou obezity (E66). „Podporujeme lázeňské léčebně ozdravné pobyty a klimatické pobyty: přímořské nebo vysokohorské nad 800 metrů nad mořem,“ říká mluvčí pojišťovny František Tlapák.

Jaké diagnózy a na jaké pobyty:

alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené inhalačními alergeny, jež je objektivně laboratorně prokázané (J30) – vysokohorský/přímořský/lázeňský pobyt

astma bronchiale (J45) – vysokohorský/přímořský/lázeňský pobyt

chronická bronchitis (J40 nebo J42) – vysokohorský/přímořský/lázeňský pobyt

psoriáza všech forem (L40) – přímořský/lázeňský pobyt

atopický ekzém (L20) – přímořský/lázeňský pobyt

obezita (E66) – lázeňský pobyt

„Pobyty musí trvat minimálně 15 dní (14 nocí) a nesmí být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Organizátorem musí být cestovní kancelář nebo lázeňské zařízení a pobyt musí být definován jako léčebně ozdravný pobyt. Individuální rodinné dovolené nepodporujeme, byť jsou organizovány cestovní kanceláří,“ říká mluvčí pojišťovny František Tlapák.

Podmínkou pro získání příspěvku je, že pobyt dítěte musí doporučit praktický lékař pro děti a dorost jako léčebně ozdravný. Žádost je třeba podat minimálně 30 dní před zahájením pobytu. Formulář „Návrh na příspěvek na léčebně ozdravný pobyt“ je k dispozici na webu OZP.

Žádosti je možné podávat do 30. listopadu 2025 osobně nebo poštou na kterémkoli klientském centru OZP. A nebo prostřednictvím e-podatelny OZP.

Příspěvek je možné čerpat jednorázově v daném roce a nevztahuje se na doprovod dítěte.

Tato pojišťovna nabízí další příspěvky i na sportovní aktivity dětí, které jsou ale dlouhotrvající a konají se ve školním roce. Některé z nich pojišťovna podpoří jen v případě dostatečného množství našetřených kreditů. Ty se dají nasbírat například za pravidelné návštěvy lékaře či k určitým výročím.

Revírní bratrská pokladna

Zdravotní pojišťovna RBP je v nabídce letních benefitů pro děti velkorysá. Nabízí totiž 1500 Kč na letní pobytový nebo příměstský sportovní tábor. Nebo 1000 Kč na školku nebo školu v přírodě. Děti, které se léčí s kožním nebo respiračním onemocněním, pak můžou získat ještě příspěvek až 10 000 Kč na pobyt u moře.

Podle Iva Čelechovského z RBP je mezi rodiči dlouhodobě velký zájem právě o příspěvek na pobytový letní tábor. „V loňském roce o něj zažádalo 5054 rodičů, kterým jsme přispěli celkovou částkou téměř 8 milionů korun. O příspěvek na příměstský sportovní tábor pak loni požádalo 4152 rodičů a celková částka byla 6,2 milionu. Oproti roku 2023 vzrostl počet žádostí o příspěvek na příměstský sportovní tábor o 25 procent,“ upřesňuje Čelechovský.

Na příspěvek na letní pobytový tábor mají nárok děti od 3 let do ukončení povinné školní docházky. Musí jít o pobyt v období letních prázdnin trvající nepřetržitě alespoň sedm dní a musí být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací.

U příměstského sportovního tábora je podmínkou, aby sport a sportovní aktivity byly většinovou náplní dne. Kromě cyklistických, atletických nebo plaveckých táborů uznává pojišťovna také jezdecký příměstský tábor v případě, že je organizován jezdeckým klubem a je primárně zaměřen na výuku jezdectví, tedy nikoliv na péči o koně.

Chcete šetřit a mít peníze po ruce? Poradíme! Se spořicím účtem s vyšším úročením budete mít rezervu kdykoliv k dispozici. Peníze ukládejte pravidelně nebo jednorázově. Chci spořit pro sebe

Chci spořit pro rodinu

Chci rezervu pro domácnost Chci si spořit

Příspěvky na oba tábory lze čerpat až po jejich absolvování. „Žádost je ale možné podat hned v den ukončení tábora a peníze přijdou rodičům na účet do dvou týdnů,“ pokračuje Čelechovský.

Každé dítě má nárok na proplacení jednoho příspěvku na tábor – buďto pobytový, nebo příměstský sportovní.

Až 10 tisíc Kč můžou rodiče od této pojišťovny získat na ozdravné pobyty dětí, které se léčí s atopickým ekzémem, lupénkou, astmatem, alergií způsobenou inhalačními alergeny nebo trpí opakovanými záněty dýchacích cest a spadají do věkové skupiny 6 až 15 let. Jde o příspěvek na individuální rodinnou dovolenou na horách nebo u moře.

„Rodiče nemocných dětí si můžou pořídit zájezd u libovolné cestovní kanceláře se sídlem v ČR nebo individuálně v termínu, který jim vyhovuje, a to i mimo prázdninovou sezónu. Zpětně nám pak doloží fakturu, ze které bude zřejmá cena za pobyt pojištěnce, a my jim proplatíme částku až 10 tisíc Kč,“ vysvětluje Čelechovský.

Podmínkou je, že rodiče musejí zažádat o příspěvek do 31. července 2025 a pobyt musí trvat minimálně 15 dní. Zdravotní indikaci potvrdí lékař, ideálně alergolog, imunolog nebo dermatolog. Více informací na webu pojišťovny.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na dětské pobyty ve výši 1000 Kč. Zákonný zástupce o něj může žádat v létě na tábor v přírodě nebo příměstský tábor s pohybovým zaměřením. Zároveň je možné ho použít v průběhu školního roku třeba na školu v přírodě, lyžařský kurz nebo jiné sportovní soustředění. Příspěvek nelze čerpat na příměstské tábory bez sportovního zaměření, například na hudební, výtvarné, počítačové tábory.

„Žádost o příspěvek lze podat do 90 dnů ode dne následujícího po ukončení pobytu, škola nebo organizátor potvrzuje termín konání pobytu nebo příměstského tábora do formuláře žádosti," uvádí mluvčí pojišťovny Jan Mates.

Doplňuje, že pokud žádost podávají pojištěnci on-line přes webový klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, mají přiložit kopii potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), respektive potvrzení organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář potvrzení je možné stáhnout ZDE. Žádost je ale možné podat i osobně nebo poslat poštou.

Až 8000 korun je pak možné čerpat na letní individuální ozdravný pobyt u moře, který nepřetržitě trval nejméně 15 dní. Pobyt musí být pořádán cestovní kanceláří v termínu od 24. 6. do 30. 9. 2025 a je uhrazen v českých korunách.

Pobytu se můžou účastnit děti zdravotně pojištěné u VoZP ve věku 7 až 15 let s doprovodem rodičů/zákonných zástupců či jiné zmocněné dospělé osoby, která je vůči dítěti osobou blízkou. Příspěvek je určen dětem, které trpí na:

atopickou dermatitidu

seboroickou dermatitidu

alergickou kontaktní dermatitidu

neurčenou kontaktní dermatitidu

jinou dermatitidu

lupénku (psoriáza)

Co je třeba zaslat před pobytem do 30. 6. 2025:

Vyplněné formuláře „Žádost o příspěvek na letní individuální ozdravný pobyt dítěte u moře“.

„Potvrzení o zdravotním stavu dítěte“ doručit současně na VoZP poštou nebo osobně nejpozději 7 dní před odjezdem na pobyt.

Dále je nutné dodat potvrzení o zdravotním stavu dítěte, které vyplní odborný ošetřující kožní lékař dítěte (dermatolog) na základě zdravotních indikací pro přiznání příspěvku. Z potvrzení o zdravotním stavu musí být patrné, že se jedná o soustavné léčení onemocnění.

Po absolvování pobytu do 30. listopadu 2025 musí rodiče dodat pojišťovně ještě čestné prohlášení o absolvování individuálního pobytu dítěte u moře, kopii smlouvy s cestovní kanceláří, kopii faktury nebo jiného dokladu o úhradě pobytu. Z nich musí být jasné, za co byla úhrada provedena, jaká byla cena za dítě, identifikační údaje osob účastnících se pobytu a termín i místo přímořského pobytu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Největší pojišťovna v zemi na letní aktivity dětí do 18 let nepřispívá. Nabízí pouze příspěvek ve výši 2 tisíce korun na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru organizovanou v kroužcích, spolcích, klubech či domech dětí a mládeže.

Na kempy, sportovní nebo příměstské tábory příspěvek čerpat nelze, protože se nejedná o dlouhodobou aktivitu.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Pojištěncům do 18 let věku nabízí pojišťovna příspěvek „Sport Junior“ ve výši až 800 Kč. Je možné ho čerpat na sportovní tábory či sportovní kroužky ve škole. Kromě toho také na pohybové aktivity, ochranné pomůcky pro prevenci úrazů nebo sportovní prohlídky.

„Kromě toho nabízíme pojištěncům ve věku do 18 let ještě příspěvek do výše 1000 Kč na ozdravný pobyt, pokud trpí chronickým onemocněním kůže, dýchacích cest. Ten lze čerpat v případě, že se jedná o přímořský nebo vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v roce 2025, přičemž pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář a realizován na doporučení pediatra nebo specialisty,“ vysvětluje za pojišťovnu Petr Kvapil.

Podobně je koncipován příspěvek do výše 5000 Kč na ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním a obezitou. „Ten je určen rovněž pro pojištěnce ve věku do 18 let a lze jej čerpat na ozdravný pobyt uskutečněný v roce 2025, kdy pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem a rovněž realizován na doporučení pediatra nebo specialisty,“ dodává Kvapil.

K žádosti je nutné vyplnit formulář, který je ke stažení na stránkách pojišťovny. Doklady k proplacení nesmí být starší než tři měsíce od data vystavení a musí být z daného kalendářního roku.

Žádost s doklady lze poslat e-mailem, datovou schránkou nebo poštou. Peníze se posílají pouze bezhotovostně na bankovní účet. Příspěvky jsou jednorázové a musí se vyčerpat najednou.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Dětem na letní sportovně pohybový pobyt konaný v červenci a srpnu 2025 přispívá Zdravotní pojišťovna MV ČR až 500 korun, a to v délce minimálně pěti po sobě jdoucích dní (nocleh není podmínkou).

„Akceptujeme sportovní pohybové aktivity uvedené v Programu podpory zdravého životního stylu, tedy tábor, skautský tábor, junák, pionýr a příměstské tábory. Osoba, která potvrzuje náš formulář garantuje sportovně pohybové zaměření,“ uvádí mluvčí pojišťovny Jana Schillerová.

Příspěvek nelze použít na poznávací zájezd ani vědomostní, vzdělávací, jazykový nebo výtvarný tábor a podobné aktivity, které nemají sportovní charakter.

„Doporučujeme podávat žádost o příspěvek přednostně prostřednictvím e-komunikace. Návod si klienti můžou stáhnout v pravé části stránky. Při podání ostatními způsoby doporučujeme vyplnit formulář žádosti na počítači a potom případně vytisknout. Urychlí se tím zpracování a následné proplacení příspěvku,“ radí mluvčí.

Na sportovní soustředí pojišťovna poskytuje až 1500 korun. A to konkrétně na:

organizované cvičení pro děti

sportovní kroužky a kurzy

cvičení dětí s rodiči

individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti

„Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná,“ připomíná Schillerová a dodává, že stejně jako u příspěvku na letní tábor je třeba vyplnit formulář, který je ke stažení na webu pojišťovny.

Pojištění storna

Může se stát, že dítě nakonec nemůže na tábor odjet, třeba kvůli nemoci. Proti tomu je ale možné se pojistit, službu nabízí například ERV Evropská pojišťovna. V nabídce má pojištění storna v základní verzi, které vyjde na 4 procenta ceny tábora. Rozšířená varianta činí 7 procent z ceny. U zahraničních táborů vychází výhodněji jako doplněk k jednorázovému cestovnímu pojištění – základní varianta storna stojí 3 % a rozšířená 5 %. Základní kryje až 80 % stornopoplatků, zatímco rozšířená varianta vrací až 100 %.

Základní varianta se vztahuje především na zdravotní důvody dítěte. Rozšířená varianta pak zahrnuje i další situace, jako například hospitalizaci člena rodiny či poškození bydliště.

„Pojištění storna přináší rodičům jistotu, že pokud dítě na tábor nemůže odjet, peníze jim budou vráceny. Rozšířená varianta navíc umožňuje zrušit účast z téměř jakéhokoliv doložitelného důvodu, a to od zdravotních komplikací až po nenadálé životní situace,“ říká Vlastimil Divoký, manažer komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Pojištění storna je nutné zaplatit do tří dnů od objednání tábora. Pokud rodiče tábor hradí méně než 15 dní před jeho začátkem, musí být pojištění sjednáno ve stejný den jako úhrada.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem