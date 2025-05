Snad pokaždé, když se ptáme odborníků na investování, do čeho vložit peníze, najde se mezi nimi aspoň jeden, který řekne, že máme investovat do svých vztahů, rodiny – a především do sebe a svého zdraví. A mají pravdu. K čemu je hrouda zlata, když se nemůžete pohnout?

Když se pak ptáte expertů, jak tedy investovat do svého zdraví, shodují se asi všichni: pohyb, spánek, dobré jídlo v dobré míře a – prevence. S každou chorobou se líp bojuje, když se na ni přijde včas.

Skvělá věc je, že jakožto plátci veřejného zdravotního pojištění máme v Česku předplacenou celou řadu preventivních prohlídek. Právo na ně máme zakotvené v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, ale jejich obsah stanovuje samostatná vyhláška o preventivních prohlídkách.

Kromě prohlídek sepsaných v téhle vyhlášce vyhlašuje ještě ministerstvo zdravotnictví několik screeningových programů, které nám přidávají pár dalších prohlídek k dobru. Jsou to zejména vyšetření, která můžou vést k odhalení onkologických onemocnění.

Pokud chcete jenom rychlý přehled, bez omáčky okolo (je ale dobrá), klidně přeskočte přes další odstavce rovnou na seznam preventivních prohlídek. Rozdělili jsme je na prohlídky pro děti, pro ženy a pro muže a seřadili chronologicky, podle věku, kdy se na ně chodí. Zorientujete se snadno.

Pokud máte dobrého praktického lékaře, zubaře či gynekologa – to jsou odborníci, kteří pravidelné prohlídky zajišťují – pravděpodobně vás na všechna tato vyšetření pozvou, doporučí, nabídnou vám je. Nebojte se po nich ale sami ptát a chtějte, aby vám je provedli. Některá vyšetření můžou být nepříjemná, ale vždycky se vyplatí. Ostatně už jste si je zaplatili, i když se o nich mluví jako o bezplatných.

Když vás doktor pošle na jakoukoli jinou prohlídku či vyšetření, platit za to nebudete. Rozdíl je v tom, že prohlídky, jejichž seznam tu přinášíme, už jsou předepsané, pravidelné, dané. Na ostatní vás doktor pošle, když bude potřeba – a na to právě může přijít při některé z těchto rutinních kontrol.

Nezapomeňte taky, že spoustu vyšetření (a nejen vyšetření) je za vás ochotná zaplatit vaše zdravotní pojišťovna navíc, k tomu minimu garantovanému státem. Projděte si náš seznam bonusů a benefitů zdravotních pojišťoven.

Bezplatné preventivní prohlídky pro děti

Lékařská péče o dítě je z valné většiny na jeho pediatrovi, dětský lékař vás s potomkem bude na všechny předepsané prohlídky zvát, případně odesílat, pokud jde o vyšetření speciální.

Věk Vyšetření Do jednoho roku V průběhu prvního roku mají děti absolvovat 9× preventivní prohlídku u pediatra (včetně screeningů novorozenců – např. sluch, kyčle, metabolické vady). 18 měsíců Preventivní prohlídka u pediatra. 3 roky Preventivní prohlídka u pediatra. Od 3 let do 18 let Preventivní prohlídka u pediatra každé dva roky (minimální odstup 18 měsíců). Až vylezou zoubky 2× ročně stomatologická preventivní prohlídka, na první prohlídku by se s miminkem mělo k zubaři už někdy mezi 6 a 12 měsícem. Cca 15 let, dívky První gynekologická prohlídka u registrujícího gynekologa při ukončení povinné školní docházky. Součástí je poučení o reprodukčním zdraví a preventivní screening děložního hrdla (cervikální screening čili Pap test). Od 15 let, dívky Každý rok preventivní gynekologická prohlídka. Její součástí je i screening nádorů děložního hrdla.

Bezplatné preventivní prohlídky pro dospělé

Po osmnáctém roce přecházíme z péče pediatra do péče praktického lékaře pro dospělé. Všichni máme nárok na preventivní všeobecnou prohlídku jednou za dva roky. V rámci téhle prohlídky pak probíhají podle předem daného harmonogramu i některá další vyšetření.

Na všeobecné prohlídce by doktor měl prošetřit nejenom vás, ale taky by měl zjistit co nejvíc o tom, jak vypadalo a vypadá zdraví vašich pokrevních příbuzných (rodinná anamnéza). Zejména se bude ptát, jestli někdo v rodině netrpěl srdečními a plicními chorobami, vysokým tlakem, cukrovkou, poruchami metabolismu tuků a onkologickými onemocněními. Obeznámit by se měl také s tím, jak jste na tom s očkováními.

Na prohlídku se nosí ranní moč, do které by v ordinaci měli namočit diagnostický papírek a z výsledků můžou vyčíst nutnost dalších vyšetření.

Doktor by měl taky vědět, kde a jak pracujete a jaká zdravotní rizika s sebou vaše práce nese. A vůbec jak se v životě máte, protože stav duše ovlivňuje i stav těla.

Pokud na základě rizikových faktorů – výskytu onkologických chorob v rodině, práce v zatíženém prostředí a podobně – lékař usoudí, že je u vás riziko některého onemocnění zvýšení, provádí se některá další vyšetření (vyšetření kůže, vyšetření konečníku, vyšetření varlat, případně vyšetření prsů).

Vlastní vyšetření by mělo být komplexní fyzikální vyšetření. Při něm by vám měli změřit tlak, zjistit index tělesné hmotnost (BMI) a orientačně vyšetřit zrak a sluch; součástí všeobecné preventivní prohlídky je taky případné posouzení výsledků vyšetření a testů z jiných pracovišť.

Zubař se se vstupem do dospělého života neměnívá nebo měnit nemusí. Každý má z veřejného zdravotního pojištění hrazenou jednu prohlídku do roka.

Ženy navíc mají hrazenou jednou ročně gynekologickou prohlídku.

Další vyšetření jsou vázaná na věk a případně také na stav, tedy na jiný stav. Jinými slovy nárok na některá vyšetření přichází s těhotenstvím.

Většina dalších prohlídek je pro obě pohlaví stejná, nicméně odlišnosti jsou, proto zpracováváme tabulku preventivních vyšetření zdarma pro každé pohlaví zvlášť.

Bezplatné preventivní prohlídky pro ženy

Věk Vyšetření Pravidelně Jednou za dva roky všeobecná preventivní prohlídka. Pravidelně Jednou ročně preventivní prohlídka u zubaře. Pravidelně Jednou ročně preventivní gynekologická prohlídka. Těhotné ženy Dvě stomatologické prohlídky navíc během těhotenství (zpravidla v 1. a 3. trimestru). 18 roků Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky (na totéž pak máte nárok ve 30, 40, 50 a 60 letech). 18 roků Měření glykemie, tedy hladiny cukru v krvi, v rámci všeobecné preventivní prohlídky (na další vyšetření pak máte nárok ve 30 letech, od 40 let včetně pak každé dva roky). do 25 let Pokud se v rodině vyskytl zhoubný nádor prsu nebo se vyskytují jiné rizikové faktory, při každé pravidelné gynekologické prohlídce se provádí klinické vyšetření prsů. 30 let Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky (na totéž pak máte nárok ještě v 40, 50 a 60 letech). 30 let Měření glykemie, tedy hladiny cukru v krvi, v rámci všeobecné preventivní prohlídky (na další vyšetření pak máte nárok od 40 let každé dva roky). 35 let Bezplatné vyšetření na přítomnost infekce HPV (lidský papilomavirus) v těle, během pravidelné prohlídky by ho měl nabídnout váš gynekolog. Znovu máte na totéž vyšetření nárok v 45 a 55 letech. 40 let Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky (na totéž pak máte nárok ještě v 50 a 60 letech). 40 let Měření glykemie, tedy hladiny cukru v krvi, v rámci všeobecné preventivní prohlídky (na další vyšetření pak máte nárok každé dva roky). 40 let Ve 40 letech a pak každé čtyři roky by vám měl praktik v rámci preventivní prohlídky natočit elektrokardiogram (EKG). 45 let Bezplatné vyšetření na přítomnost infekce HPV (lidský papilomavirus) v těle, během pravidelné prohlídky by ho měl nabídnout váš gynekolog. Znovu máte na totéž vyšetření nárok v 55 letech. Od 45 let Orientační vyšetření očí je součástí každé preventivní prohlídky u praktika, ale ve věku 45–61 let má navíc každý nárok jednou za čtyři roky na komplexní oční vyšetření u očního lékaře (oftalmologa): provádí se screening zeleného zákalu (glaukomu), katarakty a další. Od 45 let Screening karcinomu prsu: praktik nebo gynekolog vás jedenkrát za dva roky může doporučit na mamografické vyšetření na akreditovaném pracovišti. 50 let Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky (na totéž pak máte nárok v 60 letech). Od 50 let Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Může se dělat buď test okultního krvácení do stolice (TOKS), nebo kolonoskopie. Na test okultního krvácení má žena nárok buď při pravidelných gynekologických prohlídkách (od 50 do 54 let každý rok, od 55 let co dva roky) nebo ob rok při prohlídce u praktika. Alternativou je preventivní kolonoskopické vyšetření, na které vás lékař – praktik nebo gynekolog může jednou za deset let odeslat na odborné pracoviště. 55 let Bezplatné vyšetření na přítomnost infekce HPV (lidský papilomavirus) v těle, během pravidelné prohlídky by ho měl nabídnout váš gynekolog. 55–74 roků Pro těžké kuřačky: screening karcinomu plic: nízkodávkové CT hrudníku – u dlouhodobých silných kuřáků jednou ročně, na doporučení praktika nebo plicního lékaře. 60 let Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky.

Bezplatné preventivní prohlídky pro muže

Věk Vyšetření Pravidelně Jednou za dva roky všeobecná preventivní prohlídka. Pravidelně Jednou ročně preventivní prohlídka u zubaře. 18 roků Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky (na totéž pak máte nárok ve 30, 40, 50 a 60 letech) 18 roků Měření glykemie, tedy hladiny cukru v krvi, v rámci všeobecné preventivní prohlídky (na další vyšetření pak máte nárok ve 30 letech a pak od 40 let včetně každé dva roky). 30 let Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky (na totéž pak máte nárok ještě v 40, 50 a 60 letech). 30 let Měření glykemie, tedy hladiny cukru v krvi, v rámci všeobecné preventivní prohlídky (na další vyšetření pak máte nárok od 40 let každé dva roky). 40 let Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky (na totéž pak máte nárok ještě v 50 a 60 letech). 40 let Měření glykemie, tedy hladiny cukru v krvi, v rámci všeobecné preventivní prohlídky (na další vyšetření pak máte nárok každé dva roky). 40 let Ve 40 letech a pak každé čtyři roky by vám měl praktik v rámci preventivní prohlídky natočit elektrokardiogram (EKG). Od 45 let Orientační vyšetření očí je součástí každé preventivní prohlídky u praktika, ale ve věku 45–61 let má navíc každý nárok jednou za čtyři roky na komplexní oční vyšetření u očního lékaře (oftalmologa): provádí se screening zeleného základu (glaukomu), katarakty a další. 50 let Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky (na totéž pak máte nárok v 60 letech). Od 50 let Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Může se dělat buď test okultního krvácení do stolice (TOKS), nebo kolonoskopie. Na test okultního krvácení mají muži nárok jednou za dva roky při prohlídce u praktika. Alternativou je preventivní kolonoskopické vyšetření, na které vás lékař může jednou za deset let odeslat na odborné pracoviště. 50–69 roků Praktický lékař nebo urolog vám bezplatně provede test, který může včas zachytit karcinom (rakovinu) prostaty. Jednou za dva roky. 55–74 roků Pro těžké kuřáky: screening karcinomu (rakoviny) plic: nízkodávkové CT hrudníku – u dlouhodobých silných kuřáků jednou ročně na doporučení praktika nebo plicního lékaře. 60 let Proměření hladin cholesterolu a tukových látek v krvi v rámci preventivní prohlídky. 65–67 let Můžete se praktickým lékařem nechat vyslat na jednorázové ultrazvukové vyšetření břišní aorty. Při něm se dá včas zachytit nebezpečná výduť břišní aorty (aneuryzma).

Chystají se změny

Připravuje se revize vyhlášky o preventivních prohlídkách. Ministerstvo zdravotnictví by při jejím vypracování mělo podle odborného webu Medical Tribune vycházet z návrhu, který společně připravila Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR. V novém znění by prý vyhláška měla platit od ledna 2026.

Její novela ale zatím nebyla ani připravena do připomínkového řízení, natož aby se dostala na jednání vlády. Zatím víme, že pravidelné prohlídky u praktického lékaře jednou za dva roky by měly zůstat, mělo by se ale provádět víc vyšetření a řada z nich by také měla přijít na řadu dřív, tedy v nižším věku. Například cholesterol by se měl prvně měřit už při vstupní prohlídce (kolem 18 let) a znovu v 25 letech a pak častěji než dosud – ve 30 letech a pak každé čtyři roky, od 40 let dokonce co dva roky.

Systém prohlídek by se měl také víc přizpůsobovat individuálním potřebám pacienta a tomu, jaká rizika u něj jsou pravděpodobnější.

K návrhu nového znění vyhlášky se určitě vrátíme, až ho ministerstvo zdravotnictví zveřejní.

