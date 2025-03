Kdo vám předepíše lázně a jak se schvalují? Návod od VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) sestavila přehled, jak je to s nárokem na lázně. Takzvaná lázeňská léčebně rehabilitační péče se hradí z veřejného zdravotního pojištění tehdy, když jde o nezbytnou součást léčebného procesu. Podmínky úhrady jsou pro všechny zdravotní pojišťovny stejné.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 24. 3. 2025

Aby mohla pojišťovna pobyt v lázních schválit, musí lékař napsat pacientovi návrh na základě jeho zdravotního stavu a ten pak zdravotní pojišťovně odeslat ke schválení.

Který lékař mi může lázně předepsat?

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči může předepsat ošetřující lékař. Tím může být všeobecný praktický lékař, ambulantní lékař příslušné odbornosti podle daného onemocnění pacienta (třeba ortoped, neurolog, onkolog) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci pacienta v nemocnici (ve zdravotnickém zařízení).

Co je součástí návrhu na lázeňskou péči?

Návrh musí obsahovat potřebné náležitosti – z návrhu musí být patrné, co pojištěnec požaduje. Je vyžadováno doporučení, lékařská zpráva, důležitá anamnestická data, aktuální zdravotní potíže a onemocnění, výsledky laboratorních a popřípadě dalších vyšetření, jiné informace související s lázeňskou péčí a podobně.

Doporučení je minimálně v rozsahu odborného nálezu, pro který se doporučuje lázeňská léčba. Může být uvedeno přímo v návrhu na lázeňskou péči nebo může být přiloženo jako lékařská zpráva.

Jak dlouho trvá schválení?

Zdravotní pojišťovna se k návrhu na lázeňskou péči vyjádří do 30 dnů od obdržení návrhu, u komplikovanějších případů může být lhůta prodloužena na 60 dnů.

Návrh a jeho úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění posuzuje dle zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) a jeho Přílohy č. 5 – Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. V této příloze jsou specifikovány jednotlivé indikace – tedy nemoci a stavy, při kterých lze poskytnout či hradit z veřejného zdravotního pojištění lázeňskou léčebně rehabilitační péči – délka léčebného pobytu, možnost jeho prodloužení, možnost opakování lázeňské léčby a jeho intervaly.

Co se děje po schválení pojišťovnou?

Schválený návrh zasílá příslušné regionální pracoviště pojišťovny přímo do lázeňského zařízení uvedeného v návrhu na prvním místě. Pokud tyto lázně mají volný termín, vyrozumí pacienta zasláním takzvaného „předvolání“, a to nejpozději do pěti dnů přede dnem určeného nástupu k lázeňskému léčení.

Štěstí přeje připraveným! Pojistěte se. Porovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a do minuty najdeme tu nejvýhodnější pojistku pro vás i celou rodinu. Chci se pojistit

Lázně současně pacienta informují o průběhu lázeňského léčení: kde se bude v lázních hlásit, co je třeba mít s sebou, že musí být na celou délku lázeňského léčení vybaven léky, které trvale užívá, připojí také informace o možnostech nadstandardních služeb s výší úhrady.

V případě, že lázně uvedené v návrhu na prvním místě pořadí nemají k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném platností návrhu, jsou povinny celý návrh odeslat do lázeňského zařízení uvedeného na místě druhém – a tak dále až po lázeňské zařízení uvedené jako poslední v pořadí.

Pokud by ani lázně uvedené jako poslední v pořadí neměly volné lůžko pro pacienta, mají povinnost odeslat návrh zpět na vysílající regionální pracoviště VZP, které danou situaci bude řešit.

Co je příspěvková lázeňská léčebné rehabilitační péče?

U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče zpravidla zasílá příslušná regionální pobočka pojišťovny schválený návrh přímo pacientovi spolu se seznamem lázní a ten si vybírá lázeňské zařízení sám. Pacient si domlouvá nástup přímo s vybraným lázeňským zařízením.

U příspěvkové lázeňské péče je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou.

Co když mi byly lázně zamítnuty?

Pokud zdravotní pojišťovna návrh na lázeňskou péči neschválí, tak odesílá pojištěnci a ošetřujícímu lékaři rozhodnutí se zdůvodněním zamítnutí návrhu. Zároveň také připojí poučení o možnosti podání odvolání do 15 dní od doručení tohoto rozhodnutí zdravotní pojišťovny pojištěnci.

Podat odvolání může i pojištěnec. Podá-li odvolání jiná osoba, musí být pojištěncem zplnomocněna.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Jakou cenu má vaše nemovitost? Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem