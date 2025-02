Rekordní přeplatky za léky dorazí už brzy. Tentokrát naposledy

Ačkoliv od ledna 2025 platí nový systém evidence přeplatků za léky, stovky tisíc lidí dostanou do konce února od zdravotních pojišťoven peníze na účet nebo složenkou. Naposledy.

Jde totiž o přeplatky za minulý rok, konkrétně za čtvrté čtvrtletí 2024, kdy ještě platil starý systém. A vratky budou tentokrát rekordní.

„Částku 62 milionů korun vracíme více než 85 tisícům svých pojištěnců, kteří ve čtvrtém čtvrtletí 2024 překročili takzvaný ochranný limit u doplatků za léky,“ říká mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová.

Doplňuje, že přeplatky bude ČPZP svým klientům rozesílat na konci února. Lidé je dostanou na bankovní účet, nebo poštovní složenkou, aniž by si museli o vyplacení peněz žádat. „Průměrný přeplatek za loňské čtvrtletí je kolem 700 korun. Nejvyšší vrácený přeplatek se dotýká hranice 16 tisíc korun a souvisí s novými léky na diabetes,“ dodává Mazurová.

Za celý loňský rok vrátila tato pojišťovna klientům rekordní částku – přes 171 milionů korun k rukám 105 tisícům lidí. O rok dříve to bylo 132,8 milionu korun k téměř 88 tisícům pojištěnců.

Zdravotní pojišťovna RBP vrací za poslední čtvrtletí loňského roku 20,1 milionu korun, tyto peníze v nejbližších dnech získá 34 707 pojištěnců.

„Na základě pravidelného vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila naše pojišťovna za loňský rok 38 tisícům klientů 55,4 milionu korun. V porovnání s rokem 2023 se jedná o 20procentní nárůst počtu pojištěnců. Celkem vyplacená částka se pak zvýšila o 29 procent,“ vypočítává mluvčí pojišťovny Ivo Čelechovský.

Limity překračují hlavně penzisté

Také největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) poslala na přeplatcích za léky svým klientům za celý loňský rok mimořádnou sumu – víc než miliardu korun.

„Vloni vzrostl i celkový počet pojištěnců, kteří překročili takzvaný ochranný limit. Vloni jich bylo téměř o 15 % víc než v roce 2023, konkrétně 734 tisíc. Průměrná výše přeplatku u VZP v loňském roce činila 1369 Kč, což je o 113 Kč víc než v roce 2023,“ říká Jana Sixtová z tiskového oddělení VZP.

Dodává, že peníze – stejně jako ostatní pojišťovny – pošle do konce února převodem na bankovní účet klienta nebo poštovní poukázkou na adresu pojištěnce evidovanou u VZP. Ještě podle starých pravidel totiž musí pojišťovny vrátit přeplatky nejpozději do 60 dní od konce monitorovaného čtvrtletí. Tedy do 1. března 2025. V drtivé většině přeplatky dostanou pojištěnci starší 70 let. U VZP je to víc než 600 tisíc osob.

Nově sledují limity lékárníci

Nově už výši útraty sledují přímo lékárníci přes elektronický systém eRecept. Případné přeplatky nad zákonem stanovený limit promítnou do ceny léků, pro které si pacienti přijdou do lékáren. Pro pacienty je výhodou, že od okamžiku dosažení limitu nemusí za vyzvedávané léky už doplácet.

„Díky systému eRecept má farmaceut v lékárně možnost v reálném čase zjistit, zda pacient dosáhl ročního ochranného limitu. Za každý další lék vydaný nad tento limit pacient již nebude muset v lékárně doplácet část doplatku, který se započítává do ochranného limitu. Tato změna přináší významné výhody především pacientům,“ popsal prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

S novými pravidly se také výrazně snížila administrativní zátěž zdravotních pojišťoven, protože jim odpadla potřeba zpětného vyúčtování započitatelných doplatků v rámci agendy pojištěnců.

Neznamená to ale, že by lidé nic nedopláceli. Pouze neplatí tu část doplatků, kterou jim dosud čtvrtletně vracela zdravotní pojišťovna.

Pacienti tak i nadále platí:

doplatky za léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely vydané na recept do doby, než dosáhnou ochranného limitu,

celou cenu za léky předepsané na recept, které ale nehradí zdravotní pojišťovna,

celou cenu za léky vydávané bez receptu.

Pozor: do limitu se nesčítají všechny doplatky za léky na recept, které pacient v lékárně uhradí. Systém je komplikovanější, ale když to zjednodušíme, do limitu se započítá vždy cena nejlevnějšího léku na trhu s danou účinnou látkou a množstvím.

„Ceny léčiv se mohou v různých lékárnách lišit, protože si do nich mohou zahrnout svůj vlastní příplatek. Tento příplatek, který odpovídá obchodní přirážce stanovené legislativou: může být plná, částečná nebo nulová, se však do ochranného limitu nezapočítává. Kromě toho některé léky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění vůbec. Typicky se jedná o volně prodejné přípravky, jako jsou Paralen, Imodium nebo Lioton gel,“ vysvětluje Sixtová z VZP.

Roční limit na doplatky stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. V roce 2025 činí:

500 korun u lidí nad 70 let a u invalidů (na snížený limit mají nárok invalidé 2. a 3. stupně bez přiznaného důchodu, pokud doloží posudek o zdravotním stavu pojišťovně. Invalidé 3. stupně s přiznaným důchodem nic dokládat nemusí),

1000 korun u dětí mladších 18 let,

1000 korun u lidí nad 65 let,

5000 korun u dospělého člověka.

Kontrolujte na SÚKLu

Právě proto, že ne všechny léky mají do limitu započitatelný doplatek a výše doplatku může být v závislosti na ceně léku a úhradě ze zdravotního pojištění z měsíce na měsíc různá, doporučuje Elenka Mazurová aktuální maximální výši započitatelného doplatku za daný lék kontrolovat na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Svůj lékový záznam může pacient sledovat přes aplikaci či web Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pojišťovny také mohou klientům na žádost vystavit potvrzení o výši započitatelných doplatků za léky, případně je možné nahlédnout do svého účtu přes aplikace, které už všechny pojišťovny nabízejí.

Vratky z doplatků na léky na recept vyplácely pojišťovny od roku 2008. V posledních letech přitom upozorňovaly na vysoké náklady (miliony korun ročně), které s nimi mají. Řada přeplatků totiž mířila k lidem poštovní poukázkou, přitom služby České pošty jsou stále dražší. Proto pojišťovny poslední roky apelovaly na klienty, aby hlásili číslo bankovního účtu. Podobně jako nyní apeluje na penzisty Česká správa sociálního zabezpečení. Více jsme psali zde: Výplata důchodu na ruku citelně zdražila. Jak ušetřit tisícovku ročně?

