Přeplatky za léky už nepřijdou. Nový rok přinese změnu

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 28. 11. 2024

Do konce listopadu vrátí zdravotní pojišťovny lidem přeplatky za léky na recept, pokud při jejich úhradě překročili zákonem stanovený limit. Teď vyplácejí zrovna přeplatky za třetí čtvrtletí.

Peníze pojišťovny vrací každé tři měsíce, a to do 60 dní po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Nežádá se o ně, přijdou automaticky.

Lidé obdrží přeplatky na bankovní účet nebo formou poštovní poukázky ještě v únoru 2025, tedy za letošní čtvrté čtvrtletí.

A pak už nepřijde nic. Od ledna se totiž zásadně změní systém doplatků za léky.

Nově budou platby za léky hlídat přímo lékárníci přes elektronický systém eRecept. Případné přeplatky nad zákonem stanovený limit promítnou do ceny léků, pro které si pacienti přijdou do lékáren. Pro pacienty bude výhodou, že od okamžiku dosažení limitu nebudou muset za vyzvedávané léky doplácet.

„Díky systému eRecept bude mít farmaceut v lékárně možnost v reálném čase zjistit, zda pacient dosáhl ročního ochranného limitu. Za každý další lék vydaný nad tento limit pacient již nebude muset v lékárně doplácet část doplatku, který se započítává do ochranného limitu. Tato změna přinese významné výhody především pacientům,“ říká prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Zároveň se podle něj sníží administrativní zátěž zdravotních pojišťoven, protože odpadne potřeba zpětného vyúčtování započitatelných doplatků v rámci agendy pojištěnců. „Je však potřeba zdůraznit, že doplatky na léky od ledna neskončí, jak se někdy tvrdí. Pacienti již pouze nebudou platit tu část doplatků, kterou jim dosud čtvrtletně vracela zdravotní pojišťovna,“ upozorňuje Krebs.

Pacienti tak i nadále budou platit:

doplatky za léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely vydané na recept do doby, než dosáhnou ochranného limitu,

celou cenu za léky předepsané na recept, které ale nehradí zdravotní pojišťovna,

celou cenu za léky vydávané bez receptu.

Pozor: do limitu se nesčítají všechny doplatky za léky na recept, které pacient v lékárně uhradí. Systém je komplikovanější, ale když to zjednodušíme, do limitu se započítá vždy cena nejlevnějšího léku na trhu s danou účinnou látkou a množstvím.

Roční limit na doplatky stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. V roce 2025 se oproti letošku nezmění. Je to:

500 korun u lidí nad 70 let a u invalidů (II. a III. stupně po doložení potvrzení),

1000 korun u dětí mladších 18 let,

1000 korun u lidí nad 65 let,

5000 korun u dospělého člověka.

Podle šéfa lékárníků Aleše Krebse se státní instituce se na změnu připravují. „Poskytovatelé lékárenských informačních systémů na přípravě pracují od konce září, přičemž zbývá doladit různé technické detaily a řešení specifických situací,“ říká Krebs.

Komora ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi pracuje na informační kampani, která má širokou veřejnost na změnu upozornit. „Samostatně budeme informovat a edukovat také své členy,“ dodává Krebs.

Platíte hodně za elektřinu?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za elektřinu

Vratky z doplatků na léky na recept vyplácejí pojišťovny od roku 2008. V posledních letech upozorňují na vysoké náklady, které s nimi mají. Řada přeplatků totiž míří k lidem poštovní poukázkou, přitom služby České pošty jsou stále dražší. Proto pojišťovny poslední roky apelovaly na klienty, aby hlásili číslo bankovního účtu.

Každá z pojišťoven odhaduje náklady na zasílání přeplatků poštovní poukázkou na miliony korun ročně.

Také částka, kterou pojišťovny za léky vracejí svým klientům, se každým rokem zvyšuje. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), třetí největší pojišťovna na trhu, jen letos za tři čtvrtletí vrátila formou přeplatku 109 milionů korun téměř 83 tisícům pojištěnců. Za stejné období roku 2023 to bylo 83 milionů korun, které poslala 67 tisícům pojištěnců.

Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) svým klientům za první pololetí 2024 vrátila na přeplatcích 345 milionů korun. Oproti stejnému období loni vzrostla celková částka o 27 procent. Suma se rozdělila mezi více než 435 tisíc pojištěnců, což je o 18 procent pojištěnců více než za loňské první pololetí. Průměrná výše přeplatku u VZP za první pololetí činila 793 korun, což je o 56 korun víc než v roce 2023.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Kolik stojí fotovoltaika? Do 2 minut vám online srovnáme cenové nabídky fotovoltaik na míru od prověřených dodavatelů z vašeho okolí. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem