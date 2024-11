VZP uzná občanku v mobilu. Má taky digitální průkaz pojištěnce

Všeobecná zdravotní pojišťovna má přes 170 poboček. Na každé z nich můžete dneska na výzvu, abyste se prokázali dokladem totožnosti, ukázat občanku v mobilu, tedy eDoklad.

Největší zdravotní pojišťovna tak o měsíc a kousek předběhla zákon, podle kterého musí být zdravotní pojišťovny spolu s mnoha jinými úřady schopny akceptovat eDoklady od 1. ledna roku 2025.

Kromě občanského průkazu patří k plastovým kartičkám, které většina z nás tahá v peněžence, taky takzvaná kartička pojištěnce. Tedy průkaz pojištěnce některé z českých veřejných zdravotních pojišťoven.

Všeobecná zdravotní pojišťovna teď uvádí do své mobilní aplikace Moje VZP digitální verzi průkazu pojištěnce. Vypadá úplně stejně jako rubová strana plastového průkazu, neobsahuje tedy žádné speciální funkcionality, třeba něco jako QR kód, jehož oskenováním by zdravotnické zařízení načetlo data o pacientovi do svých databází a podobně.

„Z našeho pohledu nic nebrání tomu, aby byla používána jako plnohodnotná alternativa při komunikace klienta se zdravotnickým zařízením.“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči. „V tomto duchu také budeme informovat naše smluvní partnery, konečné rozhodnutí, zda tuto formu budou akceptovat, je ale pochopitelně na nich,“ dodává ovšem Bodnár.

Plastová kartička by proto asi měla zůstat dál v peněžence. Kdybyste narazili na ordinaci, kde by náhodou digitální průkaz nechtěli uznat.

A pak také proto, že kartička pojištěnce je zároveň Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Máte s ní tedy nárok na úhradu nezbytné zdravotní péče během dočasného pobytu v zemích Evropské unie, Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku a na Islandu. Žádná mezinárodně uznávaná digitální verze Evropského průkazu zdravotního pojištění ale zatím neexistuje. Taže na cestách je plastová kartička zatím nenahraditelná, leda komerční pojistkou.

Levnější životní pojištění? Najdeme! Srovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a najdeme vám výhodnější podmínky. Chci zkontrolovat pojistku

Všeobecná zdravotní pojišťovna má přes šest milionů pojištěnců, počítačovou nebo mobilní verzi aplikace Moje VZP používá zhruba třetina z nich.

Aplikace slouží ke komunikaci s pojišťovnou. S její pomocí lze pojišťovně oznámit narození dítěte, odchod na mateřskou nebo do důchodu nebo změnu kontaktních údajů. Dají se přes ni podávat taky žádosti o různé benefity, některé dokonce nelze nárokovat jinak než prostřednictvím aplikace. A v neposlední řadě funguje Moje VZP i jako přehled vykázané zdravotní péče a přehled plateb na pojistné.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Kdo už musí uznávat eDoklady v roce 2024? V první vlně na začátku roku začaly občanku v mobilu akceptovat: Ministerstva, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky, Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní sportovní agentura, Digitální a informační agenturaV druhé vlně od července eDoklady akceputjí: kraje a obce s rozšířenou působností, Senát, Poslanecká sněmovna, policie, soudy, finanční úřady, úřady práce, ČSSZ, živnostenské úřady, katastrální úřady, kraje, obce s rozšířenou působností, organizační složky státu, různé inspekce (Česká obch. inspekce, Česká inspekce živ. prostředí atd.), Státní veterinární správa, Generální finanční ředitelství/Celní správa, krajské hygienické stanice, stavební úřady na krajské úrovni a úrovni obcí s rozšířenou působností, pobočky Czech POINT na obcích s rozšířenou působností, obecní policie obcí s rozšířenou působností a další.

Kdo začne eDoklady uznávat od roku 2025? Od začátku roku 2025 budou eDoklady uznávat: okrskové volební komise, školy, vysoké školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, exekutoři, obce I. a II. stupně, obecní policie obcí I. a II. stupně, pošta, státní podniky, zastupitelské úřady, příspěvkové organizace.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem