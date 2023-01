Prevence je základ, říká gynekoložka

Víc než dva roky jsme žili v pandemii. Pozorujete nárůst nějakých diagnóz kvůli zanedbání prevence, jak se předpovídalo?

Zaznamenali jsme prodloužení intervalů preventivních prohlídek – některé ženy na vyšetření nepřišly dva tři roky –, výrazný nárůst patologií ale v ambulanci naštěstí nepozoruji. Všechno se vrací do starých kolejí a ženy na pravidelné prohlídky zase docházejí. Pořád je ovšem v Česku velké procento žen, které na ně nejdou, a s covidem to vůbec nesouvisí. Ráda bych na ně apelovala, že gynekologické prohlídky mají velký význam i ve věku, kdy se dostávají do menopauzy. V tomto období narůstá řada zejména onkologických rizik a bez pravidelných prohlídek ztrácíme možnost odhalit případné onemocnění včas, v počátečním stadiu.

Zabýváte se prevencí a léčbou přednádorových změn děložního čípku. Čím se přednádorový stav vyznačuje?

Jako přednádorový stav nebo také prekancerózu děložního čípku nazýváme změny v tkáni děložního čípku, které mohou předcházet nádorovým onemocněním. Dělí se do několika kategorií a platí, že u závažnějších změn je riziko přechodu do nádorového onemocnění vyšší.

Jak dlouho trvá, než se z normálního stavu vyvine prekanceróza? Jak se odhalí?

Vývoj je postupný a trvá většinou několik let. Tyto změny jsou způsobené převážně infekcí HPV (lidským papilomavirem, pozn. red.) a bohužel jsou většinou bezpříznakové. V souvislosti s infekcí HPV můžeme někdy pozorovat svědění či vaginální diskomfort. U pokročilých nálezů na čípku pak například i abnormální krvácení. Základem je prevence, tedy každoroční gynekologické prohlídky s odběrem cytologie z děložního čípku v rámci screeningu rakoviny děložního čípku. Ženám v 35. a 45. roce života nabízíme od roku 2021 vyšetření na přítomnost HPV viru hrazené ze zdravotního pojištění. V rámci prevence bych také ráda upozornila na možnost vakcinace proti HPV. Ta je pro dívky a chlapce ve věku 13 let hrazena zdravotní pojišťovnou a vhodná je i ve starším věku. Zde je ale třeba počítat s přímou úhradou.

MUDr. Tereza Čeledová Foto: MUDr. Tereza Čeledová Od roku 2010 pracuje v oboru gynekologie a porodnictví, aktuálně na klinice Canadian Medical. V rámci své specializace se zaměřuje na kolposkopii – prevenci, diagnostiku a léčbu přednádorových stavů děložního čípku. Věnuje se gynekologické operativě, zejména zákrokům na zevním genitálu, konizaci nebo hysteroskopii. Zabývá se také problematikou vulvovaginálního diskomfortu a poruchami poševního prostředí.

Co se stane, když se prekanceróza prokáže?

Pokud preventivní cytologické vyšetření či HPV test odhalí nějakou abnormalitu, doporučujeme vyšetření cestou expertní kolposkopie. Na toto vyšetření jsme na rozdíl od jiných pracovišť schopni pacientky objednat obratem a ihned jejich obtíže řešit. Forma léčby je pak závislá na stupni přednádorových změn. Pokud to situace dovoluje a jedná se jen o mírné změny, dáváme přednost konzervativním, tedy nechirurgickým metodám v podobě lokálních nebo na celé tělo působících léků a intenzivnějšímu sledování. U závažných změn je nejčastějším léčebným zákrokem konizace (malý operační výkon, kterým se odstraní postižená tkáň z děložního čípku – pozn. red.).

Dá se nějak kategorizovat, kdo je k těmto obtížím náchylnější?

Definujeme některé faktory, které riziko vzniku prekancerózy výrazně zvyšují. Patří mezi ně zmiňovaný virus HPV a zejména jeho vysoce rizikové typy. Dále kouření, vyšší počet sexuálních partnerů, nákazy sexuálně přenosnými onemocněními (například chlamydie) a nízký věk při prvním pohlavním styku – ve zkratce rizikovější sexuální chování. Vliv má ale i dědičnost a imunitní systém.

Zaměřujete se taky na gynekologickou operativu. O jaké zákroky se jedná?

Provádíme celou škálu gynekologických výkonů, od jednoduchých ambulantních až po laparoskopie. Nejčastěji se věnujeme menším zákrokům na děložním čípku a odstraňování benigních (nezhoubných) polypů nebo předrakovinných lézí. Mezi zákroky, které provádíme, patří také hysteroskopie, odstraňování hypertrofické sliznice nebo polypů dutiny děložní. Zároveň se věnujeme i méně příjemným výkonům, jako jsou interrupce či revize po spontánních potratech. I takové výkony do našeho spektra musí patřit. Dále jsme schopni provádět laparoskopické výkony, ať už diagnostické, nebo operační. Řešíme tak například cysty na vaječnících nebo provádíme laparoskopickou sterilizaci.

Jak dlouho pak trvá hospitalizace?

Velkou výhodou je, že s výjimkou některých laparoskopií provádíme všechny zákroky v režimu jednodenní chirurgie. Pacientku po dvou až čtyřech hodinách po výkonu propouštíme do domácího režimu. Podle typu zákroku je však nutné dodržovat klidový režim, obvykle v řádu několika dní.

Jak vypadá pooperační péče v režimu jednodenní chirurgie?

Po výkonu se vždy domluvíme na ambulantních kontrolách. Hojení a pooperační průběh samozřejmě sleduje lékař, který operaci provádí. Pacientky se proto nemusí obávat, že budou pokaždé v rukou jiného lékaře. Veškerou péči nabízíme v nadstandardním prostředí. Pokud je pacientka cizinka, po operačním výkonu dostane zprávu a veškerá doporučení automaticky i v angličtině.

Řada žen se v dnešní době potýká s poruchami poševního prostředí. Jak se projevují?

Ve většině případů se jedná o nevyvážený poměr laktobacilů a ostatních bakterií. Velmi časté bývá také přemnožení anaerobních bakterií jako Gardnerella vaginalis, které způsobují opakující se, někdy až chronický diskomfort. Dál se mohou objevovat jiné bakteriální nebo kvasinkové infekce, sexuálně přenosná onemocnění či infekce virem HPV. Ne vždy se ale při problémech v oblasti zevního genitálu musí jednat o zánět či infekci. Na vině mohou být i neinfekční kožní onemocnění, vliv léků, menopauzy či jiných závažnějších příčin, jež je třeba řešit individuálně. V ambulanci také vídám pacientky, které mají chronické potíže. V těchto případech se bohužel může jednat i o následek nesprávné léčby. Řada pacientek považuje každý výtok či svědění za „mykózu“ a zkouší je léčit volně prodejnými léky – antimykotiky, které ale z dlouhodobého hlediska často napáchají víc škody než užitku.

Je možné zmíněným obtížím předcházet?

Základem jsou pravidelné kontroly na gynekologii. Má-li pacientka akutní potíže jen jednou za rok, třeba na dovolené, doporučila bych vaginální probiotika neboli laktobacily, které jsou volně dostupné v lékárnách. Pokud se však potíže opakují pravidelně a neustupují, je vhodné navštívit gynekologa, který by měl provést vyšetření a stanovit správnou diagnózu. Obecně je třeba zdůraznit, že nadbytečná hygiena či preventivní výplachy mnohdy pouze narušují přirozenou obranyschopnost pochvy. Intimní mycí gely, které mají zajistit vyrovnanost pH, je třeba používat opatrně. Lepší je dát přednost probiotickým vaginálním přípravkům.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Lucie Weissová Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem