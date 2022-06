Po covidu přibývá dětí s nadváhou a psychickými potížemi

Co všechno na oddělení pediatrie v Canadian Medical léčíte?

Veškeré nemoci, které lze léčit ambulantně, včetně jednodenní chirurgie. Nezasahujeme do dětské diabetologie, onkologie, biologické léčby. Na ty už jsou specializovaná centra.

Co u vás dětští pacienti a jejich rodiče získávají navíc proti státním zařízením?

Podařilo se nám vybudovat pediatrický tým, který pracuje v jednom systému a o dětské pacienty se stará komplexně. Máme společnou zdravotní dokumentaci, což nám umožňuje v případě potřeby pacienty sdílet, navázat na předchozí návštěvu a vyjít vstříc jejich časovým možnostem. Oporu máme i v dalších lékařích – ambulantních specialistech pro děti, jako jsou alergologové nebo dermatologové, máme i dětského kardiologa, endokrinologa, gynekoložku a další.

Naše sestry a lékaři na telefonu zajišťují i péči mimo ordinační hodiny a v případě potřeby může pediatr navštívit pacienty doma. Pro akutně nemocné děti máme ordinační hodiny i v sobotu, což je dost vítané, protože děti často onemocní o víkendu. Všechno funguje na objednání, takže umíme řídit toky pacientů, oddělovat zdravé od nemocných a podobně.

MUDr. Barbara Taušová Zdroj: Canadian Medical Je vedoucí lékařkou pediatrie a zdravotní ředitelkou Canadian Medical. Vystudovala medicínu na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala například v Ústavu pro péči o matku a dítě, stážovala v soukromé pediatrické ordinaci v Norimberku. V roce 1998 stála u zrodu kliniky Canadian Medical Care, která se tehdy soustředila zejména na péči o cizince dlouhodobě žijící v Praze. Je členkou české, americké a kanadské pediatrické společnosti.

Jak ovlivnila chod kliniky pandemie? Poklesl zájem o péči?

Ani ne tak zájem, jako počet návštěv. V lockdownu klienti chodit nechtěli, báli se. Hodně jsme se snažili udržet alespoň preventivní péči. Kde to bylo možné, řešila se péče o nemocné děti distančně. Vyvinuli jsme si aplikaci myCANADIAN, ve které mají lidé přístup ke své dokumentaci, ale také k dokumentaci svého dítěte a vidí tam úplně všechno – termíny, recepty, naše zápisy.

Covid bohužel ovlivnil naprosto všechno, tedy i nemocnost dětí. Vzhledem k izolaci a nošení roušek nedocházelo k přirozenému vývoji imunity. Řešíme dostatek pohybu a s tím související váhu, zdravou výživu, držení těla, ale i psychické potíže, které covid a společenská izolace přinesly.

U dětí má covid obvykle lehký průběh, u malého množství se ale po čase objeví navazující zdravotní komplikace. Jakou máte zkušenost?

U většiny dětí skutečně covid proběhne mírně, málokteré musí do nemocnice. V některých případech se ale můžou po nemoci nebo i jen pozitivním testu objevit obtíže, takzvaný postcovidový syndrom. Prozatím to není jasně stanovená diagnostická entita, projevuje se například únavou, nedostatkem energie, bolestí hlavy. V některých případech musíme vyloučit jiná onemocnění, která by mohla působit stejné obtíže. Pak se postupně snažíme dostat pacienta do normálního životního rytmu, do školy, k fyzické aktivitě. Zkoušíme společně s rodiči a našimi terapeuty různé postupy, které by mohly pomoci odstranit příznaky jako bolest hlavy, únavu, depresi a další psychické potíže.

Druhý soubor onemocnění, který u dětí může nastat, je PIMS. Jedná se o závažný akutní stav objevující se zhruba čtyři týdny po nákaze, kdy dojde k neadekvátní imunologické reakci organismu a vzniku těžké multisystémové zánětlivé reakce. Děti mívají horečky, vysoké zánětlivé parametry, může dojít k šoku organismu a často je nutná léčba na jednotkách intenzivní péče. Naštěstí jde o reakci velmi vzácnou.

Jaký je váš názor na očkování dětí proti covidu?

Většina lidí už do ordinace přichází s nějakým stanoviskem. Pokud si rodiče našli informace, mají určitou životní situaci a chtějí své dítě naočkovat, nic jim nevymlouvám a snažím se jim pomoci s organizací očkování na naší klinice AFI.

Když ale přijdou rodiče a nejsou si jistí, tak jim říkám, že pokud nemají závažný důvod, například těžké onemocnění v rodině, či velké cestování, tak si nemyslím, že je to nutné. Děti se v tomto případě očkují proto, aby covid dále neroznášely.

Není ale jen covid. Jak a proč jsou důležité preventivní prohlídky u dětí a mládeže, když třeba jako rodič nepozoruji žádné obtíže?

Preventivní prohlídky jsou základní kámen pediatrické péče všude v rozvinutém světě. V Česku jejich počet a doporučený věk stanovuje vyhláška. Prevence je klíčová, protože rodič má dítě před sebou každý den a může něco přehlédnout, případně není schopen vyhodnotit některé příznaky onemocnění.

Co při preventivních prohlídkách zjišťujete?

Sledujeme růst a rozvoj dítěte, mluvíme s rodiči o záležitostech, jako jsou denní režim, strava, kojení, péče o miminko. Mnoho rodičů si dnes vyhledá informace na internetu, tak je ideální, když mohou učinit takzvané informované rozhodnutí. To znamená, že své nabyté informace konfrontují s těmi našimi a z toho vzejde rozhodnutí, jak si dál přejí s dítětem pokračovat.

Součástí prohlídek je fyzikální vyšetření a všechny možné testy. Výstupem by měla být informace pro nás i rodiče, jak se dítěti daří, a návrh dalšího postupu.

Canadian Medical Soukromé zdravotnické zařízení, které přes dvacet let poskytuje prémiovou lékařskou péči na osmi klinikách v Praze a Brně. Vedle praktických lékařů a pediatrů nabízejí kliniky na čtyřicet specializací a také lůžkovou část se dvěma moderními operačními sály. Od roku 2012 jsou kliniky součástí české zdravotnické skupiny EUC.

Máte k ruce i nějaké speciální moderní přístroje?

Ano, snažíme se mít všechny dostupné přístroje. Inspirovali jsme se hlavně v Německu, kde má pediatr celé spektrum přístrojů na vyšetření zraku, sluchu, krevní testy, vyšetření POCT (point of care testing). Vše máme i tady. Chybí pouze ultrazvuk, protože u nás pediatr obvykle sonografická vyšetření nedělá. Je to škoda, doufám, že se mladí lékaři i v tomto budou vzdělávat.

Před 23 lety jste stála u zrodu Canadian Medical, jak na to vzpomínáte?

Z dnešního pohledu bylo vše krásné a jednoduché – potřebovala jsem další kolegy, kteří se se mnou budou starat o pacienty a jejich rodiče. Lékaři přicházeli na ústní doporučení svých kolegů a stejně tak pacienti, kteří u nás hledali jiný typ zařízení, odlišný přístup nebo jazykovou vybavenost. Nebyl potřeba žádný finanční ani byznys plán. Zdravotní část firmy předbíhala tu ekonomicko-administrativní. Jak firma rostla, dotahovali jsme i tu administrativu.

Nyní jste zdravotní ředitelkou kliniky. Co si pod tím představit? Ordinujete ještě?

Asi polovinu pracovní doby. Pediatrii mám velmi ráda a praxe je důležitá, abych věděla, v čem se kolegové pohybují, s čím zápasí. Potřebuji náhled nejen managementu, ale i zaměstnaného lékaře. Ve své pozici se snažím, aby si lékaři udržovali a rozšiřovali znalosti, dělala se medicína podle nejnovějších poznatků, abychom vytvářeli lékařské týmy a co nejlépe se starali o své pacienty.

