Těhotenské balíčky. Neplaťte za to, co můžete mít zadarmo

V okamžiku, kdy se potvrdí těhotenství, začínají nejenom rodičovské radosti i starosti. Začíná taky běžet počitadlo, které zhruba jednou do roka vygeneruje pár novinových titulků jako Kolik stojí v Česku vychovat dítě? Možná vás to zruinuje. A často to počítadlo spustí přímo gynekolog, který jednou rukou vystavuje těhotenský průkaz a druhou nabízí těhotenský balíček s tou nejlepší péčí o vás i vaše děcko.

Kdo by nechtěl nejlepší péči? Než ale sáhnete pro peněženku – nezapomeňte, že platíte povinně veřejné zdravotní pojištění, že to není právě málo peněz a že za tyhle peníze máte ve zdravotním systému spoustu věcí už zaplacených. A platit jednu věc dvakrát je nerozum.

Za to, na co máte nárok zdarma, si od vás lékař nesmí nic účtovat. Nesmí ani provedení těchto vyšetření podmiňovat tím, že zároveň musíte podstoupit nějaký jiný, placený úkon. „Lékař nesmí vyšetření, které má jako poskytovatel zdravotních služeb nasmlouváno se zdravotní pojišťovnou, odmítnout provést ani je podmiňovat zaplacením jiných doplňujících nadstandardních služeb,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Klára Doláková.

A mám to zadarmo!

Co jste si tedy už zaplatili? „Do 14. týdne těhotenství má žena absolvovat komplexní prenatální vyšetření, včetně vyšetření laboratorního a ultrazvukového,“ uvádí nás do problematiky Jana Sixtová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. „Součástí tohoto vyšetření je i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče,“ říká Sixtová.

Pak se postup liší podle toho, jestli je těhotenství bez komplikací, nebo ho lékař uzná za rizikové. V prvním případě chodí budoucí maminka až do 34. týdne těhotenství na pravidelné kontroly jednou za čtyři až šest týdnů. Po 34. týdnu pak až do porodu absolvuje kontrolu jednou za jeden až dva týdny. U rizikového těhotenství jsou návštěvy lékaře samozřejmě častější, v závislosti na velikosti a povaze rizik.

Všechna tato vyšetření, jak pro těhotenství málo rizikové, tak rizikové, jsou placená z vašeho zdravotního pojištění. „V gynekologické péči se z veřejného zdravotního hradí veškerá zdravotní péče, jak pravidelná – tedy dispenzární, tak i péče nepravidelná vyvolaná změnou zdravotního stavu,“ potvrzuje Jan Mates, mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny ČR.

Těhotenství a doktoři

Kromě vyšetření z předchozího odstavce má v 18. až 20. týdnu těhotenství u každé těhotné proběhnout ultrasonografické vyšetření k zachycení případných patologií. V běžné řeči se místo tohohle dlouhého názvu říká, že se jde na „ultrazvuk“ nebo na „sono“ – všecko je to totéž. Ve 20.–22. týdnu je další ultrazvuk.

Ve 24.–28. týdnu se chodí na orální glukózový toleranční test – ten by měl včas odhalit těhotenskou cukrovku. Od 28. týdne prevence RhD aloimunizace, to ale jen u RhD negativních žen. Ve 28.–34. týdnu další laboratorní vyšetření, ve 30.–32. týdnu třetí ultrazvuk, ve 35.–37. týdnu vyšetření přítomnosti streptokoků B a ve 40. týdnu kardiotokografický non-stress test. Tohle všechno hradí zdravotní pojišťovna. I když je frekvence návštěv a rozsah vyšetření vyšší, protože těhotenství provázejí zvýšené komplikace a rizika, pořád jsou to výkony, které platí pojišťovna z pojistného, které všichni odvádíme.

Pokud se například prokážou nějaké nesrovnalosti, může lékař těhotnou poslat na takzvané superkonziliární ultrazvukové vyšetření. „Tento výkon je v zásadě výkonem nadstavbovým,“ říká Jan Mates z Vojenské zdravotní pojišťovny. „Slouží ke zpřesnění nebo dokončení diagnostiky, když se na základě provedených základních screeningových ultrazvukových vyšetření nebo na základě biochemického či kombinovaného screeningu zjistí podezření na patologii,“ dodává Mates. Když vás na takové vyšetření odešle lékař, jdou náklady za pojišťovnou. Pokud ho maminka chce preventivně podstoupit na vlastní žádost, musí si ho i zaplatit.

Rozbalujeme balíček

Kromě vyšetření, které jsou součástí standardní lékařské péče, doktoři nabízejí i vyšetření jiná. Nejčastěji je to prvotrimestriální screening zaměřený na odhalování vrozených vad. Jindy se mu říká taky kombinovaný test, NT screening nebo screening Downova syndromu. Je to komplexnější vyšetření, pro které se mezi 10. a 11. týdnem těhotenství odebírá krev těhotné k biochemickému rozboru a nejlépe mezi 12. a 14. týdnem se provádí komplexní ultrazvukové vyšetření plodu. Vyšetření, které má s 90procentní jistotou zjistit vady plodu, jako je třeba Downův syndrom, pojišťovny nehradí.

Ultrazvuk 3D a 4D Zdroj: Shutterstock Na obyčejné tiskárně vám snímek z ultrazvuku vyjede lékař asi zadarmo, za fotopapír a kvalitnější tisk si nejspíš připlatíte. Pro náročnější pak je 3D ultrazvuk – portrét děťátka modelovaný z několika snímků; působí to věrně i strašidelně, jak vidíte na obrázku. Pro nejnáročnější je varianta 4D, ve které se doplní čtvrtá dimenze – tedy čas. Můžete si pak doma pouštět filmy z bříška.

Prvotrimestriální vyšetření lékaři často doporučují a často ho také přibalují do balíčku nadstandardní péče, který nabízejí. Součástí takových balíčků bývá:

prvotrimestrální screening

vitaminy pro těhotné

vzdělávací letáky a brožury o prenatální péči

fotografii z ultrazvuku při každé návštěvě

flash disk s fotografiemi či krátkými videosekvencemi

3D fotka z ultravzuku

sdělení pohlaví miminka

přístup otce k vyšetření

objednání na přesný čas

možnost telefonické konzultace

sdělení výsledků vyšetření přes SMS

a další.

Tenhle výčet je jenom orientační, každý lékař, který takový balíček nabízí, si ho sestavuje podle svého. A různá bývá i cena – někde si za balíček řeknou 1500 korun, jinde 5000 a ještě jinde může být i za 8000 korun. A v jiné ordinaci vám většinu z něj poskytnou bez říkání i bez placení.

Je vidět pindík? Nepovím, kupte si balíček Zdroj: Shutterstock Některé ženy se bohužel setkaly s tím, že jim jejich doktor odmítl prozradit pohlaví miminka, protože si od něj nekoupily těhotenský balíček. Může to být dost nepříjemné, protože pohlaví miminka dneska chce znát většina maminek, a neposiluje to zrovna důvěru mezi pacientkou a jejím lékařem, ale moc se s tím dělat nedá. „Určení pohlaví miminka nepatří mezi povinnosti dané legislativou a jen těžko ho lze lékaři přikázat,“ říká Klára Doláková. V takovém případě nezbývá než se zkusit s doktorem domluvit, například na úhradě menší sumy jen za tohle tajemství. Ostatně velká část lékařů má určení pohlaví prostě v ceníku, většinou za několik málo stokorun. Jiná možnost je najít si jiného lékaře. Anebo prostě kupovat dupačky v neutrální barvě.

Předporodní kurzy a táta u porodu Zeptejte se v porodnici. Za předporodní kurzy můžete zaplatit pár stovek, ale taky pár tisíc. Anebo taky nic. V některých porodnicích se dělávají zdarma. Platí to, co platilo vždycky: Líná huba… A nezapomeňte se podívat taky na příspěvky od zdravotní pojišťovny: každá letos na předporodní kurzy přispívala. Za připuštění tatínka k porodu zaplatíte někde pár stovek. A někde i přes tisícovku. Anebo taky nic. V některých porodnicích je to prostě součástí nabídky. Mrkněte i do bonusů zdravotních pojišťoven, některé tatínkovi na celoživotní zážitek přispějou.

A neplatí to přece jenom taky pojišťovna? Prozkoumejte bonusy!

Než svému lékaři dáte několik tisíc za služby navíc, podívejte se, jestli pro vás nemá nějaké speciality vaše pojišťovna. Řada z nich těhotným pojištěnkám proplácí nadstandardní vyšetření nebo přispívá na doplňkové služby nebo třeba doplňky stravy.

Například Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá těhotným 1500 korun na prvotrimestrální screening, nebo kurz cvičení pro těhotné, nebo předporodní kurz a 200 korun na vitaminy, kyselinu listovou, železo, vlákninu, probiotika a podobné doplňky stravy.

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá na prvotrimestrální screening, nebo triple test a příspěvek nabízí taky na podrobné hodnocení morfologie plodu a screening růstové restrikce plodu.

Prozkoumejte tedy, na co je vám ochotná přispět zdravotní pojišťovna, a porovnejte to s nabídkou v balíčku. Pak si teprve dobře rozmyslete, co z jeho obsahu pro vás má skutečně nějakou hodnotu a jestli je cena za to přiměřená. Záleží jen na vás, jestli vám stojí za to platit třeba objednání na přesný čas (který vám stejně asi nikdo nemůže stoprocentně zaručit) nebo jestli si budete chtít schovávat x fotek z ultrazvuku nebo i videosekvenci.

Pokud by vás z balíčku zajímalo jenom něco, informujte se o příspěvcích své zdravotní pojišťovny. A pozor: některé nabízejí příspěvek „jednou za celé těhotenství“, ale u jiných se některé příspěvky dají čerpat jednou ročně, takže pokud vám těhotenství vychází přes Silvestra, o některé peníze si můžete říct dvakrát. Na asi nejžádanější prvotrimestrální vyšetření to nedává smysl, ale i pár stovek na vitaminy se může hodit. Zvlášť dneska.

Přehled příspěvků zdravotních pojišťoven těhotným a čerstvým maminkám

VZP Vojenská zdravotní pojišťovna RBP Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí celkem až 3000 korun během těhotenství a rok po porodu, přispívá na prvotrimestrální screening

podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství

neinvazivní prenatální test (např. TRISOMY test) Kromě toho lze získat peníze také na vhodnou pohybovou aktivitu v těhotenství

kurz přípravy k porodu pořádaný porodnicí

služby laktačních poradkyň

na pomůcky ke kojení

na zakoupení nebo zapůjčení monitoru dechu, včetně nákupu náhradní podložky k monitoru dechu

na dentální hygienu nebo balíček dentální hygieny Zdroj: VZP. Přesné podmínky zde Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí až 1500 korun na následující: prvotrimestrální screening

kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné

předporodní kurz Dále 200 korun ročně na doplňky stravy A po porodu až 1500 korun na pomůcky ke kojení a krmení dětí

nákup nebo půjčení monitoru dechu miminka

pomůcky k péči o novorozence a kojence (teploměr, chůvičku, polohovací polštář, váhu, odsávačku hlenů Zdroj VoZP, podrobnosti zde RBP, zdravotní pojišťovna, má pro budoucí a čerstvé maminky 1000 korun na kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, na nákup vitaminů v lékárnách v době těhotenství, porodnického gelu, na ultrazvukové vyšetření plodu v 1. trimestru včetně screeningu Downova syndromu nebo epidurální analgezii při porodu

po porodu 1000 korun na pomůcky ke kojení, na nákup hygienických vložek s obsahem nanostříbra nebo na cvičení pro ženy po porodu

500 korun na nákup monitoru dechu, na nákup chůviček, kojeneckých potřeb (odsávačky hlenů, sterilizátor lahví), mléčné výživy Zdroj: RBP, podrobnosti zde Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá v těhotenství 1200 korunna prvotrimestrální screening

2500 korun na neinvazivní prenatální testování doporučené lékařem

500 korunna pohybové aktivity, vitaminové prostředky, doplňky stravy, prostředky proti striím, masáže, prostředky dentální hygieny, na ošetření provedené dentální hygienistkou, sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky zakoupené v lékárně nebo prodejně zdrav. potřeb, opalovací krémy s UV filtrem, předporodní kurzy. Po porodu pak nabízí 1000 korun na pobyt v porodnici na nadstandardním pokoji, autosedačku, přítomnost blízké osoby u porodu, laktační poradenství, pleny, vlhčené ubrousky, umělá výživa včetně kaší a přesnídávek, kojenecké plavání, monitor dechu Zdroj: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, podrobnosti zde

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Pojišťovna Ministerstva vnitra ČR má pro maminky nastávající a právě nastalé 1500 korun na předporodní kurz pro těhotné odborně vedený zdravotnickým personálem

cvičení pro těhotné

vitaminy a doplňky stravy pro těhotné

vyšetření související s těhotenstvím nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, např. genetické nebo vyšetření štítné žlázy (UZ, hladina jódu)

vyšetření 3D nebo 4D ultrazvukové (vyšetření nebo kombinované vyšetření s ultrazvukem může být provedeno v 1. trimestru: prvotrimestrální screening)

odběr pupečníkové krve

pomůcky pro kojení

laktační poradenství

cvičení pro ženy po porodu

vitaminy a doplňky stravy po porodu Zdroj ZP MV. Přesné podmínky zde Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna má pro těhotné v nabídce 1500 korun na prvotrimestrální screening

epidurální analgezii (pokud není potřeba, ale stejně si ji přejete)

kurzy pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu Pro čerstvé maminky pak má až 1000 korun na pomůcky na kojení a krmení dětí nebo

cvičení pro ženy Zdroj ČPZP, podrobnosti zde a zde Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví má pro maminky tisíc korun, případně 1300 korun, pokud je u ní pojištěn i otec. Příspěek lze čerpat na následující: očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

vitaminy a doplňky stravy pro těhotné

ultrazvukové vyšetření plodu

prvotrimestrální screening

předporodní kurzy

náklady spojené s porodem

kurzy plavání a cvičení novorozenců s rodiči

digitální chůva, monitor dechu a další vybrané přístroje a pomůcky Zdroj OZP, podrobnosti zde