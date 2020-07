Lékařská péče je jen jedna. Ta prémiová je ale bez čekání a prostojů

Kliniky Canadian Medical nabízejí v Česku prémiovou lékařskou péči už od devadesátých let. Ze začátku výhradně expatům, postupem času se přidala i česká klientela. A rozhodně nejde jen o „horních deset tisíc“.

Nečekanou výzvu přinesla v posledních třech měsících koronavirová pandemie. „Zájem o naše služby výrazně vzrostl, což znamenalo obrovskou zátěž pro personál. Jsem nadšená z toho, jak se všichni semkli. Něco podobného jsem naposledy zažila při revoluci,“ vypráví s úsměvem Markéta Billová.

Markéta Billová Foto: Dan Hamerník Narodila se v roce 1971. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně. Ve zdravotnické skupině EUC působí už od roku 2003, postupně na pozicích manažerky klinik v Brně a v Olomouci. Od ledna 2019 byla generální ředitelkou EUC Premium. Od dubna 2020, po sjednocení EUC Premium a Canadian Medical, zastává pozici CEO Canadian Medical.

Co si mám vlastně pod prémiovou lékařskou péčí představit?

Lékařská péče je jen jedna. Je jasně daná legislativou a v České republice je na velmi dobré úrovni. Není to tak, že by vás někde automaticky ošetřili hůř a jinde lépe. Naše prémiovost spočívá v celkové organizaci péče o pacienta – přes dostupnost lékařů a čas, který s vámi stráví, počet specializací na jednom místě až po následnou péči, pokud je nutná. Zároveň neplatí představa, že prémiová péče je jen pro vybranou skupinu lidí. Vyhledávají nás všichni, kteří chtějí větší komfort a ušetřit čas.

Kolik máte klientů?

V současné době máme dvacet sedm tisíc klientů, kteří využívají některý ze tří členských programů plus jeden specializovaný pro nastávající maminky. O zaměstnance téměř 900 firem se pak staráme v rámci pracovnělékařských služeb.

Kvůli čemu se k vám pacienti přihlásí nejčastěji?

Kvůli organizaci péče a úspoře času. Zkusím vám to popsat na příkladu. Delší dobu jste nebyl u praktika a teď se od něj dozvíte, že musíte do laboratoře na odběry a na další specializovaná vyšetření. Naše klientská linka nebo přímo koordinátor vám „na klíč“ najde vyhovující termín, specializaci a pokud možno i konkrétní kliniku. Pak se o vás postaráme od hlavy až k patě, aby na sebe všechno navazovalo a abyste tu strávili čas co nejefektivněji.

Kolik máte dohromady klinik, ze kterých si můžou klienti vybírat?

V Praze osm a v Brně jednu. K tomu poskytujeme prémiovou péči také v Nemocnici Na Homolce.

Dá se srovnávat prémiová lékařská péče v Česku a na Západě?

V Česku máme výhodu, že základní lékařská péče, na kterou má nárok každý, je na velmi vysoké úrovni. Na Západě je samozřejmě prémiová péče mnohem dražší a v celém systému existuje mnohem větší míra spoluúčasti pacientů. Tady jsme zvyklí, že se všechno řeší přes zdravotní pojišťovny. Zdravotnictví by podle mě prospělo, kdyby se zvýšila spoluúčast pacienta, aby si mohl zvolit z většího množství služeb nebo třeba materiálů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Věřím, že se to brzy zlomí. Kupní síla i poptávka tu jsou. Není dlouhodobě udržitelné, aby všechno hradil stát a úroveň zdravotnictví zůstala takhle vysoko.

Platí, že čím víc to hoří v systému veřejného zdravotnictví, tím víc lidí vyhledává prémiovou péči?

Samozřejmě, že nám to určitým způsobem nahrává, ale veřejné zdravotnictví má v České republice své nezastupitelné místo. Například při nedávné koronavirové pandemii mnohé nemocnice a polikliniky řešily jen akutní případy a bylo velmi obtížné dostat se k praktikovi nebo zubaři. Pro nás to znamenalo nárůst poptávky. Díky svým zdravotníkům jsme dokázali tento výpadek částečně suplovat, navíc se vším komfortem a bezpečím pro klienty.

Jak vypadá váš typický klient?

Je to hodně pestré. Kdybych to ale měla shrnout, tak v individuálních členských programech jsou velmi často lidé od pětatřiceti let výše, kteří pracují v IT sektoru, bankovnictví, poradenských společnostech. Velkou část klientely tvoří také rodiny s dětmi. Spousta klientů je s námi i deset a víc let, a jak zakládají rodiny, přihlašují k nám i partnery, děti nebo třeba rodiče.

Máte víc českých, nebo zahraničních klientů?

V současné době je to tak půl na půl.

V čem se jednotlivé členské programy liší?

Všechny nabízejí shodný rozsah základní péče a více než 30 specializací, rozdíl je v počtu dostupných klinik, v rozšíření preventivní péče, v garanci termínu vyšetření, možnosti návštěvy lékaře doma nebo v doručení léků až ke dveřím. Další přidanou hodnotou je možnost využít služeb osobního koordinátora.

Kolik vaše programy stojí?

Základní program Premium stojí dva a půl tisíce korun měsíčně.

Jakou má v Česku prémiová lékařská péče budoucnost jako zaměstnanecký benefit?

Jsem přesvědčená, že obrovskou. V mnoha firmách je to už naprostý standard a další budou přibývat. Zásadní roli tohoto zaměstnaneckého benefitu ukazují i trendy v zahraničí.

Na čem teď chcete v Canadian Medical nejvíc zapracovat?

Velké ambice máme například v oblasti telemedicíny. Rozjeli jsme projekt Virtuální klinika, který lidem umožňuje kontakt s lékařem na dálku. Možnost chatovat s lékařem nebo využívat ke konzultacím videohovory je z mého pohledu naprosto zásadní a pandemie to jen potvrdila.