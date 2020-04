Doktor na síti. Telemedicína může zabránit přetížení nemocnic

Konzultace s lékařem přes chat a videohovor místo nekonečného vysedávání v čekárnách zdravotnických zařízení? To se v Česku zatím moc nenosí. Možnosti tu přitom jsou. Většímu rozšíření telemedicíny prý brání legislativní překážky a nedostatečná informovanost veřejnosti. Odrazovým můstkem by se paradoxně mohla stát pandemie koronaviru. Rozhovor s Danielem Soukupem ze zdravotnické skupiny EUC, která už několik let připravuje projekt virtuálních návštěv u lékaře, proběhl – jak jinak – na dálku.

Daniel Soukup

Zdroj: EUC