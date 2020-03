Neparazitujte na strachu! Cenový strop očima expertů

Světová zdravotnická organizace už označila šíření nového koronaviru za pandemii. Nervozita roste. A jako vždycky v podobných chvílích chtějí situaci využít i obchodníci se strachem. Na přelomu února a března jste tak na internetu mohli běžně narazit na „neodolatelné“ nabídky na ochranné respirátory v ceně několika tisíc korun za kus. Ministerstvo financí se rozhodlo reagovat a cenu ochranných masek (třídy FFP3) zregulovat formou maximální ceny pro konečné spotřebitele. V případě respirátorů vyrobených v Evropské unii je maximální cena stanovena na 175 Kč bez DPH (212 Kč s DPH), zatímco u respirátorů vyrobených mimo EU je limit nastaven na 350 Kč bez DPH (424 Kč s DPH).

„Chceme zabránit obchodování se strachem. Aby byly tyto ochranné masky k dispozici právě tam, kde jsou nejvíce potřeba, a nedocházelo k nekontrolovatelnému růstu jejich cen, rozhodli jsme se po dohodě s ministrem zdravotnictví nastavit cenový strop. A budeme důsledně hlídat, aby obchodníci cenové předpisy dodržovali,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová. Zároveň došlo k zákazu vývozu respirátorů mimo Česko.

Koronavirus a peníze Ošetřovné při zavřených školách

Propady na finančních trzích

Odložené splátky úvěrů a hypoték

Odsunuté daně a kontroly EET

A další Sledujte s námi aktuální dění

Zásadní problém ale je, že se respirátory a ochranné pomůcky často nedostávají ani tam, „kde jsou nejvíc potřeba“. To je alarmující zejména vzhledem k situaci, ve které se nacházejí lékaři a zdravotnický personál. Podle včerejšího vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, jehož resort má na starosti centralizovaný nákup zdravotnických pomůcek, bude dnes dodáno a rozdistribuováno do krajů 60 tisíc respirátorů, dalších 290 tisíc má být dodáno příští týden. Kromě nich jsou objednané jednoduché roušky. „Získat bychom měli 20 milionů roušek,“ řekl Vojtěch. Směřovat prý budou v první řadě do zdravotnických zařízení.

Co si o regulaci ceny respirátorů, které slouží jako ochrana před koronavirem, myslí ekonomové a lidé ze zdravotnictví? Projeví se vládní opatření zásadnějším způsobem v praxi, nebo jde opravdu jen o krok, jak zamezit „obchodování se strachem“?

Milan Kubek

prezident České lékařské komory

0 + -

Cenová regulace je v tomto případě zcela namístě. Není možné, aby nejrůznější šmejdi vydělávali na lidském strachu. Samotná cenová regulace však problém nedostatku respirátorů, dalších ochranných pomůcek nebo dezinfekce samozřejmě nevyřeší. Poprvé jsem se oficiálně obrátil na paní hlavní hygieničku s dotazem, kde můžeme doporučované ochranné pomůcky sehnat, již 26. února. Poté jsem 3. března na problém upozornil předsedu vlády, ale navzdory opakovaným urgencím ani dnes (středa 11. 3.) nemá Česká lékařská komora z Ministerstva zdravotnictví žádné oficiální informace pro ambulantní lékaře, kteří pracují v první linii a nemají prostředky, jak chránit sebe a své zaměstnance. Potřebujeme vědět, kdy, jak a kolik respirátorů a roušek lékaři dostanou!

Roman Šmucler

prezident České stomatologické komory

0 + -

My ve stomatologii zatím žádné respirátory od ministerstva nemáme, tak výsledek neumím posoudit. V mimořádné situaci je ale podobné opatření mající za cíl zabezpečit klíčovou strategickou komoditu pro profesionály nutné. Je to něco, jako když se ve válce sbírají zvony nebo zabavují automobily. A toto je svého druhu válka – jde o životy a značné objemy možných ekonomických škod. Po zajištění minimálních objemů zásob asi bude možné trh opět deregulovat.

Tomáš Mertlík

generální ředitel BATIST Medical

0 + -

Cena respirátorů je v posledních týdnech velmi volatilní a mění se téměř každý den podle toho, jak vlády jednotlivých zemí omezují jejich exporty a nabídka na trhu klesá. Bohužel se u nás respirátory nevyrábějí a jsme závislí čistě na jejich importu. Cenovou regulaci respirátorů považuji za nepotřebnou, neboť respirátory třídy FFP3 nebyly v době jejího zavedení ve větším množství na českém trhu k dispozici.

Chválím naopak řešení vlády je centrálně nakoupit a strukturovaně je zdravotníkům rozdělit. Mám důvěru v to, že jich bude dostatek a ochráníme především ty, kteří jsou v první linii, tedy lékaře, hygieniky, složky záchranných systémů a policisty. Naše firma Batist Medical urychleně spouští výrobu roušek s nano filtrem, které jsou vhodnou alternativou k respirátorům. A to pro veřejnost i pro méně exponované zdravotní, preventivní či bezpečnostní úkony.

Helena Horská

hlavní ekonomka Raiffeisenbank

-2 + -

Roušky a respirátory se zapíšou do ekonomické historie a učebnic ekonomie do kapitol Typy statků a Cenová regulace státu. Proč zrovna tam? Vývoj ceny tohoto zboží, jen zřídkakdy kupovaného běžnou českou domácností, zaznamenal raketový vzestup v okamžiku, kdy se šířila virová panika. Roušky či respirátory – běžně je nepotřebujeme, ale šílíme po nich v době rizika nákazy – jsou krásný příklad Giffenova statku, speciálního případu méněcenného statku (na rozdíl od luxusnější varianty čističky vzduchu), kterého v okamžiku široce sdílené paniky kupujeme stále víc, i když jeho cena roste. Může za to náš prapůvodní instinkt – strach – řízený částí mozku nazvanou amygdala, která se „spouští“ v případě (subjektivního) pocitu ohrožení. V kapitole Cenová regulace státu se zase možná za pár let dočteme o příkladu regulace cen a prodeje respirátorů v Česku, která vedla k jejich všeobecnému nedostatku, a ještě hůř ke zmatku v jejich distribuci na nejkritičtější místa, jakými jsou zdravotní zařízení.

Martin Pánek

ředitel Liberálního institutu

-1 + -

Cenový strop znamená nedostatek respirátorů. Kvůli zvýšené poptávce po respirátorech v důsledku šíření koronaviru zákonitě musí stoupat jejich cena. Nabídka respirátorů totiž není neomezená. Protože vyrobit respirátor něco stojí, a protože na jeho výrobu je nutné použít vzácné zdroje (materiály, čas a lidskou práci), nutně soutěží o tyto vzácné zdroje s jinými statky. Jak se zbytnými (např. s volnočasovou zábavou), tak s kritickými (např. s výrobou dalšího vybavení nemocnic).

Zvýšená cena pak signalizuje výrobcům respirátorů, že teď právě je čas, kdy poptávka po respirátorech narostla, což znamená, že si mimojiné mají prodloužit pracovní dny, nemají pouštět zaměstnance na dovolené, mají upřednostnit výrobu respirátorů před výrobou například prostěradel, mají dokoupit další výrobní stroje, objednat více zásobovacích kapacit atd. Toto všechno něco stojí, a aby si to mohl výrobce respirátorů dovolit zaplatit, potřebuje nutně zvýšenou cenu svého zboží.

Na druhé straně signalizuje vyšší cena zákazníkům, že nemají nákupem tohoto zboží plýtvat a mají se poohlídnout po substitutech. Pro někoho může tímto substitutem být raději zůstat na home office a nejít bez respirátoru do práce. Pro jiného může substitutem být pohledat již dříve koupený respirátor v šuplíku a neutrácet marnotratně za nový pouze z lenosti.

Pavel Malúš

tajemník Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

+2 + -

Necítím se být povolán k posuzování, jestli je vládní regulace cen a způsobu distribuce respirátorů třídy FFP3 správné nebo nesprávné opatření. V nejbližší době teprve uvidíme, zda a jak vláda zvládne nebo nezvládne nákup a distribuci těchto produktů zdravotníkům. Podle mého mínění je nemravné ve chvíli nouze předražovat produkty, které lidé akutně potřebují k ochraně svého zdraví a životů o násobky běžné ceny. Proto nesouhlasím s jednáním překupníků. Přestože jsou nanovlákenné respirátory Pardam BreaSAFE výrobky s vysokou přidanou hodnotou, čeští nanotechnologové je prodávali a prodávají za maloobchodní cenu nižší než regulovaných 175 korun + DPH.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

-1 + -

Anketa Dobře mluví! Milan Kubek Helena Horská Roman Šmucler Martin Pánek Tomáš Mertlík Pavel Malúš Lukáš Kovanda

Kšeftaři s respirátory na první pohled působí amorálně – jako lidé, kteří vydělávají na strachu jiných a na společenské panice. Druhý pohled je složitější. Kšeftaři svým jednáním, snahou o osobní profit, sehrávají společensky užitečnou roli. Jejich jednání je možné pouze z toho důvodu, že náhle nastal obrovský převis poptávky nad nabídkou. A čím vyšší bude cena respirátorů, tím rychlejší a výraznější bude navýšení jejich výroby. Nejprve vycítí možnost velkého zisku kšeftaři, ale díky nim vzápětí i výrobci. Budou chtít prodávat za dramaticky zvýšenou cenu, aby navýšili svůj zisk. To je přirozený instinkt podnikatele. Amorálně jednající kšeftaři tak vlastně vysílají výrobcům cenný signál, že pokud navýší výrobu nedostatkového zboží, rychleji a výrazněji vydělají. A veřejnost tím pádem bude rychleji dostatečně zásobena. Pokud jsou ceny regulovány, výrobci takový signál nezískají a nebudou tolik motivováni navyšovat výrobu.

Zkrátka a dobře, jestliže budou kšeftaři respirátory moci prodávat i za výrazně navýšenou cenu, rychleji se na trhu obnoví rovnováha. Rovnováha znamená, že respirátorů bude dostatek pro všechny zájemce, a že se zároveň tedy jejich cena přiblíží či zcela splyne s cenou původní, tedy s cenou před propuknutím paniky. Pochopitelně, chvíli to trvá, než se na trhu rovnováha ustaví. Než se tak stane, je třeba část respirátorů z trhu administrativním zásahem vyčlenit pro potřeby zdravotníků, dlouhodobě a těžce nemocných pacientů a dalších osob, pro něž je respirátor prakticky životní nutností.