Pomůžu ti zažít slast

Když v Česku před třemi lety začalo pracovat pět sexuálních asistentek speciálně vyškolených pro práci s hendikepovanými, neváhal. Asistentka ho navštěvuje jednou měsíčně. „Umožňuje mi prožívat krásné chvíle a můžu si s ní taky o čemkoli popovídat. Přinesla mi aspoň trochu radosti. Nevěřil bych tomu, ale opravdu zlepšila kvalitu mého života. Cítím se fyzicky a hlavně psychicky mnohem líp.“

Boření hrází

O sexualitě lidí s hendikepem panuje spousta mýtů. „Buď že jsou úplně asexuální a sexuální prožitky nepotřebují, nebo že jsou naopak hypersexuální. Pravda není ani jedno,“ je přesvědčená terapeutka a spoluzakladatelka spolku Freya Lucie Šídová, která stála u zrodu sexuální asistence v Česku. Vedla organizaci Rozkoš bez rizika, která v roce 2015 v průlomovém projektu Právo na sex vyškolila prvních pět profesionálek. Zkušenosti čerpala hlavně z Německa a Švýcarska.

Každá z adeptek vyplnila dotazník a prošla podrobným pohovorem. „Podstatné bylo, aby je nemotivovaly jen peníze, aby pro ně ta práce měla přesah. A aby měly vyřešenou vlastní sexualitu. Vybírali jsme z žen, které jsme znali a věřili jim.“ Většina měla zkušenosti s poskytováním placeného sexu, další se věnovaly tantře a masážím. Všechny už někdy pracovaly s člověkem s hendikepem. Dnes v sexbyznysu nepůsobí ani jedna.

Začátky byly krušné. „Ta služba byla nová a kontroverzní. Čelili jsme tlaku společnosti, která čekala na každou chybu.“ Na podzim 2015 Ministerstvo vnitra konečně vydává posudek, že je projekt v souladu s trestním právem, sexuální asistentky můžou projít kurzem a pustit se do práce. Jen pozor na paragraf kuplířství.

Co se smí Jak může sexuální asistentku zprostředkovat organizace, která pomáhá lidem s hendikepem, aby se nedopustila kuplířství? Rozkoš bez rizika si správný postup nechala posvětit právníky. Sociální pracovník může klientovi říct, že na internetu je zveřejněný seznam vyškolených sexuálních asistentek a že si z něj může vybrat. Když si klient asistentku zvolí, může sociálního pracovníka požádat, aby s asistentkou určité záležitosti předem probral, případně ho doprovázel na prvním informativním setkání – vždycky podle přání klienta, rozsah služby si musí určovat sám. Nic mu ale nebrání se s kýmkoli poradit.

Asistentky pracují samy na sebe, na živnosťák. Know-how a rady jim poskytuje spolek Freya. Některé nabízejí jen poradenství, masáže, nácvik masturbace a společné používání erotických pomůcek, jiné neodmítnou ani pohlavní styk. Etický kodex, při zachování vzájemného respektu, žádnou praktiku nevylučuje.

Uspokojit na maximum

„Jsem blondýnka plných tvarů, s velkými prsy,“ představuje se klientům osmatřicetiletá Diana Lovecká. Pracuje u klientů doma, v ústavech i hotelech. Nejprve si s každým sedne a popovídá o jeho představách. „Nabízím společnou koupel, masáž, vzájemné doteky, použití sexuálních pomůcek a další příjemné zážitky, na kterých se shodneme. Mým cílem je vždy odcházet tak, aby byl klient maximálně spokojený a uspokojený.“

Každý měsíc tráví týden ve Velké Británii, kde pečuje o klienta po mrtvici. V Česku učí angličtinu. Zbytek času věnuje sexuální asistenci.

Vždycky se snaží nastudovat diagnózu, připravit se na každé setkání zvlášť. „Je snadné zajít za hranici. To musíme hlídat, asistence vždycky musí klientovi prospívat.“ S tělesně hendikepovaným nebývá složité se domluvit. „Popíše mi svou situaci, vysvětlí, co očekává.“ Třeba u Dianina nevidomého klienta probíhá všechno v jeho režii. Když je problém s řečí, pomáhají piktogramy a obrázky. „U klientů s mentálním postižením vedu asistenci já, snažím se z reakcí vypozorovat, co je jim příjemné, musím postupovat velmi pomalu, intuitivně.“ Největší výzvou pro Dianu zatím bylo posloužit muži, který nebyl schopný žádným způsobem komunikovat.

Kolik sexuálních asistencí tohoto druhu v Česku ročně proběhne? Kolik si asistentky účtují? Existuje služba i pro muže, i pro ženy? Co je na té práci nejtěžší?

Odpovědi najdete v druhé půli článku, který si celý můžete přečíst v jarním Finmagu. Ten najdete na stáncích anebo si ho můžete objednat přes web. Digitálně nebo v papíru. Jedno číslo nebo předplatné. A pozor: k digitálnímu předplatnému získáváte přístup ke kompletnímu archivu Finmagu. Zkratka k článku pro předplatitele vede tudy.