Pár tipů, jak ušetřit za léky. Od roku 2018 se má platit míň

Výdaje za léky se dají snížit, chce to ale obejít víc lékáren, porovnat ceny a zajímat se, jestli nemá medikament, který vám lékař předepsal, levnější generikum. Když ročně doplácíte za léky hodně, zdravotní pojišťovna vám část peněz vrátí. Senioři a nemocné děti by od příštího roku za léky měli platit míň, podrobnosti se dočtete níž.

Ceny léků se můžou měnit, a to i v průběhu jednoho měsíce. Ovlivňují je nová rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o cenách a úhradách, doprodeje i úpravy cen ze strany výrobce, který reaguje na konkurenci. Důležitým hráčem jsou i lékárny – ceny i doplatky za léky se v nich liší, někdy i o desítky korun. Kdo chce ušetřit, měl by lékáren obejít víc a ptát se. Když vám lékař na jeden recept předepíše několik léků, nic vás nenutí koupit všechny v jedné lékárně, může se vyplatit vyzvednout každý jinde.

Žádný ucelený online srovnávač cen léků k dispozici není, ale mrkněte alespoň na vyhledavač Ministerstva zdravotnictví, kde se dozvíte, jaká je průměrná cena léku v lékárnách a jaký je nejvyšší možný (a průměrný) doplatek pacienta.

Ceny léků, které si můžete koupit bez receptu, nejsou regulované – výrobci si tedy můžou cenu určovat zcela podle svého, rozdíly jsou ještě větší než u léků na předpis.

Ptejte se

Jestli berete léky dlouhodobě, vyplatí se kupovat velká balení. Do lékárny nebudete muset tak často, navíc vetší balení vychází téměř vždy výhodněji. Zkuste se zeptat lékárníka.

Ptát byste se měli i na to, jestli lék, který vám lékař předepsal nebo doporučil, nemá levnější generikum. Tedy jestli se nedá za míň peněz koupit lék, který obsahuje stejnou účinnou látku, ale jmenuje se jinak. Záměna není možná jedině v případě, že lékař na receptu vyznačí Nezaměňovat; když to neudělá, můžete si nechat poradit od lékárníka.

Ušetřit můžete také díky věrnostním kartičkám, které některé lékárny nabízejí, a není nic proti ničemu mít ji ve více lékárnách. Nedejte ale na reklamu. Zejména u volně prodejných léků a doplňků stravy bývají medikamenty známé z reklam o dost dražší než jejich méně známá generika se stejnými účinky; ptejte se u doktora i v lékárně.

V lékárně, která má i e-shop, se někdy může vyplatit volně prodejný lék předem objednat a pak vyzvednout v kamenné prodejně. Můžete tak dosáhnout na nižší cenu, případně získat bonusové body, za které později získáte slevu.

Když platíte moc, pojišťovna peníze vrátí

Vysoké výdaje za léky dokážou pěkně otřást rozpočtem, ale když ročně platíte moc, zdravotní pojišťovna vám část peněz vrátí. Pro dospělého člověka je roční ochranný limit doplatků za léky stanovený na pět tisíc korun, u dětí a seniorů od 65 let platí poloviční hranice, tedy dva a půl tisíce ročně. Peníze nad tuto hranici dostanete zpět.

Od příštího roku by se měl limit seniorům a dětem snížit, zdravotní pojišťovny by tedy pacientům vracely víc peněz. Podle novely, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví a kterou už schválila Poslanecká sněmovna (senátoři o ní budou jednat tento týden), mají od roku 2018 limity vypadat následovně:

pro děti do 18 let a seniory nad 65 let klesne roční limit na 1000 korun,

pro seniory nad 70 let na 500 korun,

pro ostatní se nic nezmění.

Novelu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident.

Jen pozor na to, že do ochranných limitů se nepočítají všechny doplatky. Zahrnují se jen doplatky za částečně hrazené léky, a to ve výši doplatku za nejlevnější lék, který obsahuje stejnou léčivou látku se stejným způsobem podání. Pokud k vašemu léku existuje generikum se stejnými účinky, které je plně hrazené ze zdravotního pojištění, rovná se započtený doplatek nule, bez ohledu na to, kolik jste v lékárně dopláceli – i proto se vyplatí dotazovat na levnější alternativy.

Výjimkou je situace, kdy lékař trvá na předepsaném léku a na receptu vyznačí Nezaměňovat. Pak se vám do ochranného limitu započte uhrazený doplatek v plné výši, i když je dostupná levnější alternativa.

Doplatky za léčivé podpůrné a doplňkové přípravky se do ochranného limitu počítají jen seniorům nad 65 let.

Jako pacient se v tomto ohledu nemusíte o nic starat, vaše zdravotní pojišťovna má ze zákona povinnost evidovat, kolik jste za předepsané léky dopláceli. Sami nic hlásit ani dokládat nemusíte. Když v daném roce přesáhnete ochranný limit, pošle vám pojišťovna v následujícím čtvrtletí peníze, které jste přeplatili, zpět – buď na účet (když na vás má bankovní spojení), nebo poštovní poukázkou.

Za rok 2016 vracely zdravotní pojišťovny klientům dohromady desítky milionů korun. Jen největší tuzemská pojišťovna VZP loni vracela asi šedesát milionů, ochranný limit překročilo téměř padesát tisíc pojištěnců z její stáje. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR poslala svým klientům necelých jedenáct milionů korun, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna přes osm milionů.

Pokud se ochranné limity dětem a seniorům sníží, jak navrhuje novela zmiňovaná výš, stoupnou zdravotním pojišťovnám podle odhadů Ministerstva zdravotnictví výdaje zhruba o 440 milionů korun ročně.