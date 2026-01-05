VZP zvyšuje příspěvky z fondu prevence. Tady je přehled

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026
29. 12. 2025 | Petr Kučera
Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.
Na čerpání příspěvků z fondu prevence má Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v roce 2026 připravenou rekordní sumu 2,256 miliardy korun, což je o 126 milionů víc než loni.
Pojištěnci VZP mohou i v roce 2026 vybírat ze zhruba dvou desítek benefitů a různě je kombinovat. O příspěvek z fondu prevence lze požádat elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP od 1. února do 31. prosince 2026, ostatními způsoby (osobně na pobočce, poštou) od 1. ledna do 30. listopadu 2026.
Přehled novinek a navýšených příspěvků od ledna 2026:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR navýšila příspěvek na očkování proti chřipce pro dospělé osoby od 18 do dovršení 65 let na 300 Kč. „Očkování je nadále klíčovým nástrojem primární prevence a v řadě případů jedinou účinnou ochranou před mnoha nemocemi,“ připomíná mluvčí Viktorie Plívová.
Novinkou mezi benefity pro diabetiky je příspěvek ve výši 1500 Kč na edukační pobyty organizované pacientskými organizacemi uvedenými v seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR, které mají zároveň doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP.
Příspěvek je určen výhradně na vícedenní edukaci, nikoli na úhradu ubytování, stravy či doprovodných aktivit. Při podání žádosti je nutné doložit doklad o zaplacení pobytu, potvrzení o účasti na edukačním pobytu pro diabetiky a také doklad o diagnóze diabetes mellitus (pokud už nebyl dokládán v minulosti).
Zároveň se mění celkové složení příspěvku pro diabetiky. Nově bude možné využít příspěvek ve výši až 6000 Kč následovně:
Příspěvek 2000 Kč mohou čerpat onkologičtí pacienti, ale nově také pojištěnky po ablaci (odstranění) prsu z důvodu genetické zátěže a vysokého rizika onkologického onemocnění. V tomto případě není podmínkou léčba chemoterapií.
Kompletní přehled poskytovaných příspěvků z fondu prevence v roce 2026 a podmínky jejich čerpání jsou zveřejněny na webu VZP. Pojištěnci mohou také čerpat slevy u partnerů Klubu pevného zdraví.
Štěstí přeje připraveným! Pojistěte se.
Porovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a do minuty najdeme tu nejvýhodnější pojistku pro vás i celou rodinu.
Sdílejte článek, než ho smažem