Peníze.cz
>
Daně
>
Zdravotní pojištění
>
Na přechod mezi zdravotními pojišťovnami zbývají poslední dny

Na přechod mezi zdravotními pojišťovnami zbývají poslední dny

Gabriel Pleska | rubrika: Jak na to | 28. 9. 2025
Pokud chcete nebo dokonce potřebujte změnit zdravotní pojišťovnu, je nejvyšší čas. Poradíme ale jak na to. A prozradíme, že v tomhle případě je vlastně poslední chvíle ta správná chvíle.
Na přechod mezi zdravotními pojišťovnami zbývají poslední dny

Zdroj: Shutterstock

Změnit zdravotní pojišťovny můžete jednom jednou za rok, častěji to nejde. Navíc to můžete udělat jen k určitému datu. Právě teď se blíží termín, kdy lze podat přihlášku k nové pojišťovně. Jejím klientem pak budete od Nového roku.

Odejít od jedné zdravotní pojišťovny a přestoupit k totiž můžete vždy právě k 1. lednu a k 1. červenci. Jenže oznámit to a podat přihlášku k nové pojišťovně musíte aspoň tři měsíce před datem změny.

Pokud tedy chcete z nějakého důvodu měnit zdravotní pojišťovnu, musíte si zažádat do 30. září, aby ke změně od začátku roku 2026 opravdu došlo. Pokud to nestihnete, další přestupní termín je až 1. červenec. Z dobrých důvodů ale výjimečně doporučujeme změnu nechávat vždycky na poslední chvíli. Nemyslíme tím, že byste měli podcenit přípravu, to naopak, ale samotné podání přihlášky ko nové pojišťovně určitě neuspěchejte.

Přestup samotný je jednoduchý, stačí vyplnit přihlášku. Tu si najdete na webu své budoucí zdravotní pojišťovny nebo si pro ni můžete dojít na její pobočku. Dosavadní pojišťovně nic hlásit nemusíte, zdravotní pojišťovny už si pak všechno potřebné mezi sebou vyřídí samy.

Proč ale vlastně pojišťovnu měnit? Důvody můžou být dva: tím prvním je, když lékař, ke kterému chodíte nebo ještě spíš chcete nebo máte chodit, nemá s vaší stávající pojišťovnou smlouvu. Vždycky si ale před přestupem prověřte, jestli s danou pojišťovnou mají smlouvy všichni lékaři, ke kterým chodíte.

Můžete se na to doktora samozřejmě zeptat, osobně nebo telefonicky. Jednodušší ale bývá navštívit web pojišťovny, kde seznam smluvních lékařů najdete (může se jmenovat třeba seznam poskytovatelů smluvních služeb).

Anketa

Měnili jste někdy zdravotní pojišťovnu?

Druhým důvodem pro změnu pojišťovny můžou být benefity a bonusy, které jednotlivé zdravotní pojišťovny svým pojištěncům nabízejí. Jejich přehled jsme připravili zjara, většinou totiž pojišťovny svoje benefitní programy nově nastavují na začátku roku, v lednu nebo únoru: Přehled benefitů a bonusů zdravotních pojišťoven pro rok 2025.

K menším změnám může samozřejmě dojít i během roku, ale ty větší bývají na jeho začátku.

Pokud byste tedy přestupovali jenom kvůli některému benefitu nebo bonusu, raději opatrně, aby v nabídce zůstal i příští rok.

Všechny zdravotní pojišťovny mají benefity pro maminky a miminka, ale to je dost podobné. Zajímavější než tyhle jednorázové bonusy jsou dlouhodobé programy: příspěvky na speciální diety, bonusy za prevenci a podobně.

Štěstí přeje připraveným! Pojistěte se.

Porovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a do minuty najdeme tu nejvýhodnější pojistku pro vás i celou rodinu.

Chci se pojistit

Pokud jste náchylnější k nemocem a fandíte i nepovinným očkováním, jistě vás bude zajímat, na jaká vám které zdravotní pojišťovna přispěje.

Některé zdravotní pojišťovny mají propracované podpůrné programy pro děti s různými specifickými potřebami.

A některé zase lákají na odměny za preventivní prohlídky nebo za pohybové aktivity.

Nezapomeňte, že každá pojišťovna má pravidla nastavená trochu jinak. Pozor i na to, že některé benefity mají speciální podmínky. Třeba, že o ně zažádáte jen přes speciální aplikaci: k jejich používání se obecně zdravotní pojišťovny snaží svoje zákazníky vést. Nebo že chodíte na preventivní prohlídky. A to třeba i na ty, které s předmětem vaší žádosti nesouvisí. Například populární příspěvek na dentální hygienu dostanete u VZP jenom tehdy, když za sebou máte v uplynulém roce míň populární preventivní prohlídku – ne u zubaře, ale u praktického lékaře.

A pokud se pro změnu pojišťovny rozhodnete uvažte ještě jednu věc: stará pojišťovna to bude tři měsíce, dokud změna neproběhne, vědět. A všechny v podmínkách mají, že jak si o přestup zažádáte, na benefity u nich už nemáte nárok.

Benefity jsou ale zároveň taky ten důvod, proč radíme přestup mezi zdravotními pojišťovnami neuspěchat a dobře se na něj připravit. Jakmile se totiž pojišťovna dozví, že máte podanou přihlášku k pojišťovně jiné, čerpání benefitů vám stopne. Minimálně tři měsíce – nyní tedy říjen, listopad a prosinec – budete bez nich. Je tedy rozumné si nejprve projít, co všechno by vám ještě mohla pojišťovna proplatit a přihlášku neuspěchat: Měníte zdravotní pojišťovnu? Chyták v podmínkách vás připraví o bonusy

Co udělat před změnou zdravotní pojišťovny

Ukazováček
Zdroj: Shutterstock

Ověřte doktory. Zkontrolujte, jestli má vaše nová pojišťovna smlouvy s lékaři, které potřebujete. Pokud se k některým teprve chystáte hlásit, ověřte nejenom to, s kým mají smlouvu, ale taky jestli mají místo.

Vyčerpejte bonusy. Příspěvky na očkování, sport, zuby nebo tábory už po přihlášce k jiné pojišťovně nedostanete. Nechejte se očkovat, vyčistit si chrup. Tábor už asi nestihnete.

Nechejte si je proplatit. Když pojišťovna vystaví na proplácení stopku, už nedbá o to, kdy jste si nechali vynadat u dentální hygienistky. Jestli to bylo před podpisem přihlášky k jiné pojišťovně nebo až po něm.

Na Peníze.cz máme formuláře přihlášek ke zdravotním pojišťovnám. Formulář můžete stáhnout, vyplnit a poslat do pojišťovny doporučeně nebo zanést na pobočku. Ještě jednodušší je ale podat ji elektronicky, datovkou nebo jiným způsobem.

Tady jsou odkazy na weby pojišťoven a adresy jejich datových schránek:

Samotnou přeregistrací to pro vás ale nekončí. Zaměstnanci mají povinnost ohlásit změnu zdravotní pojišťovny zaměstnavateli do osmi dní ode dne změny (tedy od 1. ledna nebo července). Nechejte si na to vystavit potvrzení.

A samozřejmě: informace o změně pojišťovny musíte sdílet taky se všemi svými doktory a vůbec zdravotnickými pracovníky, kteří vás budou ošetřovat. Správně by si měli při každé návštěvě nechat ukázat kartičku, ale v praxi se to ne vždy dělá, všechny to spíš zdržuje. Tak abyste nezapomněli.

A když jsme u kartiček: tu starou byste měli do osmi dní od přestupu vrátit své staré pojišťovně. I když se poslední část společné cesty chovala, jako by ani nebyla vaše.

Čtení (pr)o zdraví

Řekněte UÁ
Zdroj: Pleska/OpenAI

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

lékaři, zdraví, zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovna, zdravotnictví, změna zdravotní pojišťovny

A tohle už jste četli?

Občanka, karta, řidičák. Jak postupovat, když přijdete o peněženku

18. 9. 2025 | Gabriel Pleska

Občanka, karta, řidičák. Jak postupovat, když přijdete o peněženku

Ztratit peněženku je otrava. Nejde ani tak o peníze, ale hlavně o všechny karty a doklady, které v ní nosíme. Sepsali jsme, jak postupovat, když přijdete o platební kartu, občanku,... celý článek

Měníte zdravotní pojišťovnu? Chyták v podmínkách vás připraví o bonusy

28. 8. 2025 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Měníte zdravotní pojišťovnu? Chyták v podmínkách vás připraví o bonusy

Chystáte se v září podat žádost o přestup k nové zdravotní pojišťovně? Radši to nechte na poslední chvíli. A projděte si nabídku příspěvků a bonusů u stávající pojišťovny, jestli ještě... celý článek

Zdravotní pojišťovny rozdávají příspěvky na tábory a dětské sportování. Řekněte si

28. 6. 2025 | Kateřina Hovorková

Zdravotní pojišťovny rozdávají příspěvky na tábory a dětské sportování. Řekněte si

Ceny dětských táborů vzrostly za poslední roky o tisíce korun. Hodit by se proto mohl příspěvek od zdravotní pojišťovny. Některé nabízejí na letní pobytový, dokonce i na příměstský... celý článek

Letní brigády, daně a další povinnosti. Návod pro studenty

23. 6. 2025 | Gabriel Pleska

Letní brigády, daně a další povinnosti. Návod pro studenty

Letní brigády jsou fajn způsob, jak si přivydělat. Ale pravidla nejsou pro všechny stejná. Jiná platí pro čtrnáctileté, jiná pro šestnáctileté, a ještě jiná pro dospělé. Liší se i daně... celý článek

Odkdy si musíte platit zdravotní a sociální pojištění: Návod pro ty, kterým končí škola

18. 6. 2025 | Petra Dlouhá, Gabriel Pleska

Odkdy si musíte platit zdravotní a sociální pojištění: Návod pro ty, kterým končí škola

Dokdy za studenta platí povinné pojištění stát, odkdy se musí začít starat sám? Máme pro vás přehled nejčastějších situací týkajících se konce školy, zdravotního pojištění a sociálního... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIP