Změnit zdravotní pojišťovny můžete jednom jednou za rok, častěji to nejde. Navíc to můžete udělat jen k určitému datu. Právě teď se blíží termín, kdy lze podat přihlášku k nové pojišťovně. Jejím klientem pak budete od Nového roku.
Odejít od jedné zdravotní pojišťovny a přestoupit k totiž můžete vždy právě k 1. lednu a k 1. červenci. Jenže oznámit to a podat přihlášku k nové pojišťovně musíte aspoň tři měsíce před datem změny.
Pokud tedy chcete z nějakého důvodu měnit zdravotní pojišťovnu, musíte si zažádat do 30. září, aby ke změně od začátku roku 2026 opravdu došlo. Pokud to nestihnete, další přestupní termín je až 1. červenec. Z dobrých důvodů ale výjimečně doporučujeme změnu nechávat vždycky na poslední chvíli. Nemyslíme tím, že byste měli podcenit přípravu, to naopak, ale samotné podání přihlášky ko nové pojišťovně určitě neuspěchejte.
Přestup samotný je jednoduchý, stačí vyplnit přihlášku. Tu si najdete na webu své budoucí zdravotní pojišťovny nebo si pro ni můžete dojít na její pobočku. Dosavadní pojišťovně nic hlásit nemusíte, zdravotní pojišťovny už si pak všechno potřebné mezi sebou vyřídí samy.
Proč ale vlastně pojišťovnu měnit? Důvody můžou být dva: tím prvním je, když lékař, ke kterému chodíte nebo ještě spíš chcete nebo máte chodit, nemá s vaší stávající pojišťovnou smlouvu. Vždycky si ale před přestupem prověřte, jestli s danou pojišťovnou mají smlouvy všichni lékaři, ke kterým chodíte.
Můžete se na to doktora samozřejmě zeptat, osobně nebo telefonicky. Jednodušší ale bývá navštívit web pojišťovny, kde seznam smluvních lékařů najdete (může se jmenovat třeba seznam poskytovatelů smluvních služeb).
Druhým důvodem pro změnu pojišťovny můžou být benefity a bonusy, které jednotlivé zdravotní pojišťovny svým pojištěncům nabízejí. Jejich přehled jsme připravili zjara, většinou totiž pojišťovny svoje benefitní programy nově nastavují na začátku roku, v lednu nebo únoru: Přehled benefitů a bonusů zdravotních pojišťoven pro rok 2025.
K menším změnám může samozřejmě dojít i během roku, ale ty větší bývají na jeho začátku.
Pokud byste tedy přestupovali jenom kvůli některému benefitu nebo bonusu, raději opatrně, aby v nabídce zůstal i příští rok.
Všechny zdravotní pojišťovny mají benefity pro maminky a miminka, ale to je dost podobné. Zajímavější než tyhle jednorázové bonusy jsou dlouhodobé programy: příspěvky na speciální diety, bonusy za prevenci a podobně.
Pokud jste náchylnější k nemocem a fandíte i nepovinným očkováním, jistě vás bude zajímat, na jaká vám které zdravotní pojišťovna přispěje.
Některé zdravotní pojišťovny mají propracované podpůrné programy pro děti s různými specifickými potřebami.
A některé zase lákají na odměny za preventivní prohlídky nebo za pohybové aktivity.
Nezapomeňte, že každá pojišťovna má pravidla nastavená trochu jinak. Pozor i na to, že některé benefity mají speciální podmínky. Třeba, že o ně zažádáte jen přes speciální aplikaci: k jejich používání se obecně zdravotní pojišťovny snaží svoje zákazníky vést. Nebo že chodíte na preventivní prohlídky. A to třeba i na ty, které s předmětem vaší žádosti nesouvisí. Například populární příspěvek na dentální hygienu dostanete u VZP jenom tehdy, když za sebou máte v uplynulém roce míň populární preventivní prohlídku – ne u zubaře, ale u praktického lékaře.
A pokud se pro změnu pojišťovny rozhodnete uvažte ještě jednu věc: stará pojišťovna to bude tři měsíce, dokud změna neproběhne, vědět. A všechny v podmínkách mají, že jak si o přestup zažádáte, na benefity u nich už nemáte nárok.
Benefity jsou ale zároveň taky ten důvod, proč radíme přestup mezi zdravotními pojišťovnami neuspěchat a dobře se na něj připravit. Jakmile se totiž pojišťovna dozví, že máte podanou přihlášku k pojišťovně jiné, čerpání benefitů vám stopne. Minimálně tři měsíce – nyní tedy říjen, listopad a prosinec – budete bez nich. Je tedy rozumné si nejprve projít, co všechno by vám ještě mohla pojišťovna proplatit a přihlášku neuspěchat: Měníte zdravotní pojišťovnu? Chyták v podmínkách vás připraví o bonusy
Na Peníze.cz máme formuláře přihlášek ke zdravotním pojišťovnám. Formulář můžete stáhnout, vyplnit a poslat do pojišťovny doporučeně nebo zanést na pobočku. Ještě jednodušší je ale podat ji elektronicky, datovkou nebo jiným způsobem.
Tady jsou odkazy na weby pojišťoven a adresy jejich datových schránek:
Samotnou přeregistrací to pro vás ale nekončí. Zaměstnanci mají povinnost ohlásit změnu zdravotní pojišťovny zaměstnavateli do osmi dní ode dne změny (tedy od 1. ledna nebo července). Nechejte si na to vystavit potvrzení.
A samozřejmě: informace o změně pojišťovny musíte sdílet taky se všemi svými doktory a vůbec zdravotnickými pracovníky, kteří vás budou ošetřovat. Správně by si měli při každé návštěvě nechat ukázat kartičku, ale v praxi se to ne vždy dělá, všechny to spíš zdržuje. Tak abyste nezapomněli.
A když jsme u kartiček: tu starou byste měli do osmi dní od přestupu vrátit své staré pojišťovně. I když se poslední část společné cesty chovala, jako by ani nebyla vaše.
