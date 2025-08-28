Měníte zdravotní pojišťovnu? Chyták v podmínkách vás připraví o bonusy

Zdravotní pojištění musí mít v Česku každý u jedné ze sedmi veřejných zdravotních pojišťoven. Změna zdravotní pojišťovny je možná dvakrát ročně, k 1. červenci a k 1. lednu. Žádat o ni je ale nutné aspoň tři měsíce předem.
Pokud se tedy chcete z nějakého důvodu stát pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, musíte změnu nyní ohlásit do 30. září 2025. Změna proběhne k 1. lednu 2026, a vy tedy aspoň tři měsíce ještě zůstanete u nynější pojišťovny. A ta vám odchod neodpustí.
Samozřejmě za vás zdravotní pojišťovna musí dál hradit základní péči. Jejím pojištěncem až do přestupu zůstáváte. Ale za svého zákazníka a pána už vás tak docela nepovažuje.
Pokud za ní přijdete, že chcete příspěvek na sportovní kroužek pro děti, na dentální hygienu nebo na potřeby pro cukrovkáře, nic už nedostanete.
Měníte zdravotní pojišťovnu? Prevence stop. Benefity stop
„Protože chci mít všechno v pořádku, zažádala jsem o změnu už teď a nenechávala to na konec září,“ píše se v jednom příspěvku, který jsme našli na LinkedIn. „Nemilé překvapení mě čekalo, když jsem chtěla zadat požadavek na proplacení očkování syna,“ pokračuje jeho autorka. U svojí pojišťovny sice bude až do konce roku, ale na očkování už jí nikdo nepřispěje. Pro pojišťovnu, u které bude ještě přes čtyři měsíce, už není perspektivní zákazník.
Není třeba psát, která zdravotní pojišťovna to v tomhle případě byla. Praxe je u všech sedmi stejná. Okamžikem podání přihlášky k jiné pojišťovně – a o tom se dozvědí ty ostatní prakticky okamžitě – vystavujou na výplatu nenárokových benefitů stopku. I když už očkování, vyšetření, letní tábor… dávno proběhly.
„Klient zaregistrováním registrační přihlášky k jiné zdravotní pojišťovně v centrální evidenci ztrácí nárok na čerpání nenárokových benefitů hrazených z Fondu prevence,“ popisuje třeba František Tlapák z OZP zdravotní pojišťovny. Dodává ovšem důrazně, že základní péči samozřejmě pojišťovna dál zajišťuje. A upozorňuje, že to není nijak utajovaná věc, pojišťovna to má ve svých základních podmínkách.
A má pravdu. Formulace jsou sice u jednotlivých zdravotních pojišťoven různé, ale smysl stejný: Kdo odchází, ať od nás nic nečeká. Ani do budoucna, ale ať zapomene i na to, že bychom mu proplatili i něco staršího. Za všechny citace z podmínek České podnikatelské zdravotní pojišťovny: „Kdo o příspěvek požádat nemůže? Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně. Toto opatření se týká všech předložených dokladů, z jakéhokoli období roku 2025.“
Ačkoli to tedy není naším zvykem, tentokrát výjimečně radíme: klidně nechejte změnu na poslední chvíli. Nejdřív si ověřte, jestli si nemůžete říct o něco z toho, na co vás pojišťovna lákala a co vám slibovala.
Proč vůbec měnit zdravotní pojišťovnu?
- Zdravotní pojišťovna nemá smlouvu s doktorem, kterého potřebujete
Všechny zdravotní pojišťovny by měly v zásadě hradit a zajistit dostupnou péči všem svým klientům. V praxi to ale může být tak, že to, jak ji zajistí, nemusí pojištěnci dokonale vyhovovat. Nemusí být zas až tak dostupná.
Pojišťovny uzavírají smlouvy s lékaři a lékařskými zařízeními na základě výběrových řízení a někdy se prostě stane, že třeba v některém městě nemají uzavřenou smlouvu s lékařem určitého zaměření. Ne že by byl úplně nedostupný, je dostupný – ale třeba v jiném městě. A přitom v tom vašem doktor právě toho zaměření je: jen nemá smlouvu s vaší pojišťovnou.
- Jiná zdravotní pojišťovna nabízí lepší bonusy a příspěvky na prevenci
V základní péči si tedy pojišťovny moc konkurovat nemůžou. Pojištěnce proto lákají na bonusy a příspěvky, v širokém slova smyslu se zaměřujou hlavně na prevenci. Přispívají novopečeným rodičům, dávají peníze na sportovní aktivity dospělých i dětí, oblíbené jsou třeba příspěvky na letní tábory, proplatí řadu preventivních vyšetření, podporujou lidi v souboji s chorobami stáří, jako je Alzheimer. Některé příspěvky podmiňujou absolvováním některých prohlídek, časté to bývá třeba u velmi oblíbených příspěvků na zubní hygienu.
A protože je právě tohle to pole, kde se fakticky jedině může odehrát nějaký ten konkurenční boj, slibujou pojišťovny, zvlášť když se blíží hraniční datum podání žádostí o přeregistraci, modré z nebe: Přejděte k nám a využijte nejlepší preventivní programy. Získejte až 12 000 ročně. Příspěvky na sportovní kroužky, letní tábory, očkování, ochrannou přilbu.
- Nejste spokojeni s celkovým přístupem zdravotní pojišťovny
Velká část z nás ani neví, že nějakou zdravotní pojišťovnu má. Ale pokud s ní máte častěji něco do činění, oceníte takové věci, jako je milý styl komunikace. Jednoduchost nástrojů: typicky OSVČ ocení, když může pojišťovně podat přehled o příjmech a výdajích datovkou nebo jinak elektronicky. Někdo rád používá mobilní aplikaci ke sbírání bonusů – a pak je rád, když ji pojišťovna má srozumitelnou a přehlednou. Někdo je hravý a je rád, že ho pojišťovna odmění za každý krok, který pro své zdraví s mobilní apkou udělá… A někdo naopak chce, aby jeho pojišťovna měla blízko pobočku, kam si může zajít.
I tady mezi sebou pojišťovny můžou soutěžit a soutěží – ale ta hlavní konkurenční bitva se vede přes příspěvky.
Udělali jsme pro vás Přehled benefitů zdravotních pojišťoven pro rok 2025. Můžete si kliknout a projít si ho jako celek, nebo se můžete podívat, co nabízí konkrétní zdravotní pojišťovna, která vás právě zajímá. Třeba ta vaše.
Nezapomeňte taky na to, že existujou zdravotní vyšetření a programy, na které máte nárok zdarma, jednou za rok, za pár roků nebo po dosažení určitého věku: Tohle všechno můžete mít u doktora zadarmo. Seznam prohlídek, na které máte nárok.
Jak změnit zdravotní pojišťovnu
Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jednou do roka. A pouze k jednomu ze dvou termínů: buď změna proběhne 1. ledna, nebo 1. července. Registrovat se k nové pojišťovně ale musíte minimálně tři měsíce předem. Pokud tedy chcete stihnout přestup k 1. lednu 2026, přihlášku k nové pojišťovně je potřeba podat do 30. září.
Kdybyste ji podali později, platí taky – ale ke změně pak dojde až 1. července 2026.
Pro změnu zdravotní pojišťovny se stačí přihlásit ke zdravotní pojišťovně nové, s tou starou přeregistraci už vyřídí její zaměstnanci. Jen osoby samostatně výdělečně činné předkládají nové pojišťovně taky doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu.
Na Peníze.cz máme formuláře přihlášek ke zdravotním pojišťovnám. Formulář můžete stáhnout, vyplnit a poslat do pojišťovny doporučeně nebo zanést na pobočku. Ještě jednodušší je ale podat ji elektronicky, datovkou nebo jiným způsobem.
Tady jsou odkazy na weby pojišťoven a adresy jejich datových schránek:
Samotnou přeregistrací to pro vás ale nekončí. Zaměstnanci mají povinnost ohlásit změnu zdravotní pojišťovny zaměstnavateli do osmi dní ode dne změny (tedy od 1. ledna nebo července). Nechejte si na to vystavit potvrzení.
A samozřejmě: informace o změně pojišťovny musíte sdílet taky se všemi svými doktory a vůbec zdravotnickými pracovníky, kteří vás budou ošetřovat. Správně by si měli při každé návštěvě nechat ukázat kartičku, ale v praxi se to ne vždy dělá, všechny to spíš zdržuje. Tak abyste nezapomněli.
A když jsme u kartiček: tu starou byste měli do osmi dní od přestupu vrátit své staré pojišťovně. I když se poslední část společné cesty chovala, jako by ani nebyla vaše.
