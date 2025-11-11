Konec hotovosti. Zdravotní pojišťovny zruší pokladny, přikázal jim to stát

Od 1. ledna 2026 skončí možnost platit zdravotní pojištění v hotovosti. Pojistné, penále i pokuty bude možné hradit jen bezhotovostně. V těchto dnech o tom zdravotní pojišťovny informují své klienty.
Novoroční změna se týká všech sedmi zdravotních pojišťoven. Nařizuje ji novela, kterou prosadila vláda vedená Petrem Fialou a letos na jaře ji schválili poslanci.
Zdravotní pojišťovny proto zruší dosavadní hotovostní pokladny. „Na všech našich pobočkách, expoziturách a přepážkových pracovištích budou od 1. ledna 2026 zrušené pokladny a hotovostní platba nebude možná,“ upozorňuje například Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP).
„Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) budou moci na pobočkách i nadále využívat platebních terminálů a transakce hradit platební kartou. Stále mohou pochopitelně využívat všechny další způsoby bezhotovostní transakce jako je platba převodem či poštovní poukázkou. Připravujeme také možnost úhrady prostřednictvím QR kódu,“ řekla webu Peníze.cz mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Několik možností bezhotovostních plateb budou mít i klienti dalších zdravotních pojišťoven. Třeba v OZP to lze online přes aplikaci Vitakarta (kartou, převodem, QR kódem), bankovním převodem, poštovní složenkou nebo platební kartou na pobočkách v krajských městech a v Praze 1, Praze 7 a sídle OZP v Praze 4. A například Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabídne úhradu QR kódem na přepážce, bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou typu A.
„Naprostá většina plateb už probíhá bezhotovostně. Hotovostí je dnes na pobočkách VZP hrazeno pouze půl procenta z celkových plateb,“ upřesňuje Plívová. „VZP chce vystupovat vůči svým klientům s maximální vstřícností a komfortem, na druhou stranu se pochopitelně musí řídit platnou legislativou,“ dodává.
Hotovostní platby mají malý podíl také v OZP. „V roce 2024 jsme zaevidovali celkem 14 157 plateb v hotovosti, letos jich máme prozatím 11 256. Na bankovní účet přitom přijímáme každý rok kolem 1,645 milionu plateb pojistného – bez pokut a penále,“ říká mluvčí OZP František Tlapák. Ve finančním vyjádření dosáhly hotovostní platby loni 81,1 milionu korun, letos zatím 70,2 milionu. „Jen pro hrubou orientaci: základní fond OZP v roce 2024 pracoval s částkou více 33 miliard korun,“ dodává mluvčí.
„Úhrada pojistného a dalších plateb v hotovosti na přepážkových pracovištích zdravotních pojišťoven přináší poměrně vysoké administrativní, finanční a zejména bezpečnostní nároky spojené se zpracováním, uchováním a odvodem vybrané hotovosti do banky,“ vysvětlilo ministerstvo zdravotnictví vedené Vlastimilem Válkem, proč navrhlo zákaz hotovostních plateb.
V systému sociálního pojištění, o jehož organizaci se stará jediná státní organizace (Česká správa sociálního zabezpečení), jsou bezhotovostní platby povinné už od června 2020. Ke stejnému datu byly trvale uzavřeny pokladny jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení.
„Sjednocení zákonné úpravy u plateb pojistného na sociální i zdravotní pojištění povede k úspoře nákladů, zjednodušení postupu pro zdravotní pojišťovny i plátce pojistného, a v neposlední řadě k zajištění vyšší transparentnosti u plateb pojistného,“ argumentuje ministerstvo zdravotnictví.
Daně lze vedle bezhotovostních způsobů i nadále platit také v hotovosti na pokladnách finančních úřadů. Jsou dostupné v krajských městech v pondělí a středu od osmi do dvanácti hodin dopoledne a od půl jedné do půl čtvrté odpoledne. Součet plateb za všechny druhy daně nesmí přesáhnout půl milionu korun denně na osobu.
Když poslanci opoziční SPD v roce 2023 navrhovali zavést „právo na platbu v hotovosti“ na ústavní úrovni jako součást Listiny základních práv a svobod, odmítla to vláda Petra Fialy jako nadbytečný a věcně neopodstatněný návrh. „Možnost provádění hotovostních plateb je dostatečně upravena již v platném právním řádu,“ reagovala tehdejší vláda.
„Zákon o oběhu bankovek a mincí stanoví, že pokud bankovka nebo mince není nestandardně poškozená, má každý povinnost ji přijmout bez omezení. Její příjem je možné odmítnout pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů. V trestním zákoníku je navíc zakotvena skutková podstata trestného činu ohrožování oběhu tuzemských peněz a tedy i hrozba trestní sankcí tomu, kdo bez zákonného důvodu odmítne přijmout tuzemské peníze,“ napsala vláda Petra Fialy ve svém stanovisku k návrhu SPD.
Nově vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má „právo na hotovost“ dokonce ve svém programovém prohlášení. „Navrhneme parlamentu ukotvit v Ústavě ČR právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo,“ uvádí.
