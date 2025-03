Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, kód 111) Pohyb Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá dětem do jednoho roku na organizované plavání a vaničkování. Dětem od roku do 18 let na sportovní kroužky, placenou sportovní prohlídku, školní lyžařský kurz. Mládež mezi 15 a 18 roky může příspěvek dostat i na permanentku třeba do fitka nebo na plavání, členské příspěvky do sportovních spolků nebo na startovné na závodech. Žádat lze dvakrát za rok, celková výše příspěvku je až 2000 korun. Žádat se dá jedině přes apku VZP, výjimkou je lyžařský kurz, u něj je potřeba formulář potvrzený školou. Dospělí od 18 roků si můžou říct o příspěvek 500 korun (loni byl 1000 korun) na dlouhodobou pohybovou aktivitu (předplatné, permanentka, členské příspěvky, kurzy…), případně na sportovní aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem. Podmínkou je ale absolvování preventivní prohlídky u praktika a žádost podaná přes apku. Limit pro příspěvky na pohyb má letos VZP společný s příspěvky na dentální hygienu. Pokud svoji pětistovku vyplýtváte na zuby, už vám nezbude na příspěvky do Sokola. A naopak. Dentální hygiena Na dentální hygienu přispívá VZP prakticky od prvních zubů, tedy od jednoho roku. Přispívá se těm, kdo v daném roce absolvovali preventivní prohlídku u praktika (pozor, ne u zubaře), žádat se dá jen přes aplikaci Moje VZP. Žádost lze podat dvakrát do roka, celková částka příspěvku je maximálně pět set korun pro dospělé, dva tisíce pro děti. Ale pozor: limit příspěvku na dentální hygienu je společný s limitem na pohybové aktivity. Očkování VZP přispívá na očkování, která nehradí veřejné zdravotní pojištění. Patří sem třeba očkování proti chřipce, proti encefalitidě, rotavirům nebo meningokokům, ale i cestovní očkování. Dětem se na jednotlivá očkování přispívá od 300 do 2000 korun, dospělým od 200 do 3000 korun. Onkologie, cukrovka, diety VZP přispívá lidem, kteří mají diabetes nebo onkologické onemocnění nebo potravinové omezení. Diabetici nad 18 roků můžou dostat až 3000 korun za rok na přístrojové ošetření nohou (jedno ošetření maximálně 500 korun). Bez věkového omezení se pak přispívá na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu až 2000 korun. Dalších 1000 korun je určeno na nákup pomůcek, jako je dezinfekce, glukometr, inzulinová pera, příslušenství inzulinové pumpy a podobně. Celiakové můžou dostat až 8000 korun na bezlepkovou dietu, ten, kdo potřebuje dietu nízkobílkovinnou, si může říct až o 12 000 korun. Lidem, kteří se léčí s rakovinou, přispěje VZP až 2000 korun na protetickou podprsenku po ablaci prsu a na využití chladicí čepice pro chemoterapii. Přispívá také na paruky, a to i lidem, kteří trpí běžnou alopecií, která není spojena s onkologickou léčbou. Podpora duševního zdraví a mozkový trénink Pojištěncům od sedmi let se přispívá až na deset sezení u terapeuta. Na jedno sezení lze čerpat maximálně 500 korun, celková částka za rok může být až 5000 korun. Seniorům nad 65 roků VZP přispívá na trénink hlavy. Aby líp vzdorovali Alzheimerovi a dalším nemocem, které postihují kognitivní funkce. Až 500 korun (loni 1000) lze dostat na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností nebo na testování paměti ve vybrané síti lékáren. Zdravotnické pomůcky Pro pojištěnce do 18 let věku má VZP připraveno až 1500 korun na odlehčené a lehké sádry z plastů, pryskyřice a karbonových vláken. Onkologická prevence Pojištěncům nad 35 let věku přispívá VZP až 3000 korun na prohlídku absolvovanou v jednom z českých komplexních onkologických center. Až 500 korun může pojištěnec dostat na vyšetření mateřských znamínek a na vyšetření prsou. Odvykání kouření Kuřákům přispěje VZP na odvykačku. Konkrétně na přípravek Champix, který je na recept, nebo i na volně prodejné přípravky z lékárny – nikotin v pastilkách, náplastech, žvýkačkách, ústním spreji… Dostat můžou až 2500 korun, ale upozornění pro ty, kteří přestávají dvanáctkrát do rok: přispívá se jen jednou za pět let. Rehabilitace Pojištěnci VZP můžou po absolvování preventivního screeningového vyšetření získat příspěvek na rehabilitace a rekondice lázeňského typu. Například masáže, saunu, plavání, jógu/pilates, zdravotní cvičení, solnou jeskyni, kryokomoru, otužování, hydroterapii (koupele, střiky), termoterapii, elektroterapii a další. Žádat lze dvakrát ročně, celková výše příspěvku je letos maximálně 1000 korun, žádat se dá jen přes aplikaci Moje VZP. Pro čerstvé i nastávající maminky Pro budoucí maminky a maminky do roku od porodu má VZP příspěvek až 5000 korun. Je určený na předporodní vyšetření – kombinovaný screening v 1. trimestru, hodnocení morfologie plodu ve 2. trimestru těhotenství, ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 3. trimestru nebo neinvazivní prenatální test. Žádat se dá dvakrát ročně, celkem může maminka dostat až 5000 korun, kromě neinvazivního prenatálního testu je pro jednotlivé screeningy stanovený strop ve výši 1500 korun. Jiná možnost je čerpat 5000 korun na podporu kojení, na pohybové aktivity, rehabilitace lázeňského typu, kurz přípravy k porodu pořádaný porodnicí nebo ve spolupráci s ní, služby laktačních poradkyň, pomůcky ke kojení, na koupi či pronájem monitoru dechu a monitoru spánku nebo na pomůcky přebalovací, kojicí a krmicí, dětskou kosmetiku, dětskou výživu a další. Speciální podpora je určena nedonošeným miminkům s porodní váhou do kila a půl. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR, kód 211) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR sice nemá aplikaci, ale elektronickou komunikaci taky preferuje. Níž najdete její program benefitů a bonusový program. Onkologická prevence Na preventivní prohlídku kvůli karcinomu kůže můžou děti do 18 let dostat 1500 korun a dospělí 500 korun.

Až 500 korun se jednou za dva roky přispívá na mamografické vyšetření ženám mezi 40 a 45 rokem, na ultrazvukové vyšetření ženám od 35 let, příspěvek se dá využít i na vyhodnocení mamografu umělou inteligencí.

Až 500 korun můžou dostat ženy na vyšetření pro včasné zachycení karcinomu děložního hrdla, pokud jim zrovna není 35, 45 nebo 55 let – tehdy totiž mají nárok na vyšetření hrazené z veřejného pojištění.

Prevence karcinomu tlustého střeva (test okultního krvácení do stolice) je sponzorována ve věku od 40 do 49 let (pak ji hradí veřejné pojištění) nebo bez omezení věku (vyšetření markerů v krvi) až 500 korunami ročně.

Až 2000 korun můžete dostat na preventivní onkologickou prohlídku v některém z komplexních onkologických center, Civilizační choroby Děti můžou dostat až 1500 a dospělí až 500 korun na prevenci civilizačních chorob. Pro děti to zahrnuje analýzu složení těla kvůli předcházení nadváze či obezitě, měření hladiny cukru v krvi kvůli cukrovce, sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, EKG vyšetření, podiatrické vyšetření, vyšetření u optometristy nebo genetické vyšetření při užívání hormonální antikoncepce. Dospělým se přispívá na měření hladiny glukózy kvůli cukrovce, vyšetření na EKG před 40. rokem, na genetické vyšetření při užívání hormonální substituce vyšetření kognitivních funkcí a pomůcky pro trénování paměti. Zažádat se dá i na kompresní punčochu jakožto prevenci trombózy. A pak se přispívá na stejná vyšetření a poradenství, na jaká se přispívá dětem. Diabetes Cukrovkářům přispívají v téhle pojišťovně zdravotní pomůcky, jako je glukometr, dezinfekce, diagnostické proužky, porty pro aplikaci inzulinu a další… až po speciální obuv, můžou děti dostat až 1500 a dospělí až 500 korun. Až 2000 korun se bez rozdílu věku přispívá na edukační pobyty, jak žít s diabetem, trvat musí aspoň tři dny. Zuby Dětem přispívá pojišťovna až 1500 korun na fixní i snímatelná rovnátka a na dentální hygienu. Dospělí můžou na dentální hygienu získat 500 korun, pokud byli v roce 2024 nebo 2025 na preventivní prohlídce u praktika nebo u zubaře. Rodiče kromě toho můžou 500 korun využít i na kurz péče o zuby potomků. Další prevence a sportovní vybavení Dětem se přispívá až 1500 korun, dospělým až 500 korun. Podporovaná jsou pro děti vyšetření: screeningové vyšetření tupozorakosti, sportovní preventivní prohlídka, preventivní prohlídka před studijním pobytem v cizině, vyšetření poruch imunity (třeba před očkováním). Dospělým pojišťovna přispěje na sportovní prohlídku, prohlídku před studijním pobytem v zahraničí, dopravně-psychologické vyšetření a po 65. roce na lékařskou prohlídku řidičů. Děti můžou dostat až 1500 korun na sportovní vybavení, konkrétně helmy, chrániče a chrániče páteře. Dospělí si pak můžou říct o 500 korun na hůlky na nordic walking nebo trekking. Očkování Pojišťovna přispívá až 2000 korun na očkování, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Všem pojištěncům přispěje na očkování proti encefalitidě, meningokokům skupiny B, A, C, W, Y, proti chřipce, pneumokokovi, papilomaviru, planým neštovicím, RS virům. Dál se hradí tuberkulinový test a test na protilátky proti tetanu. Děti mají navíc nárok na příspěvek na očkování proti rotavirům a žloutence typu A, dospělí proti černému kašli, tetanu, žloutenkám a hemofilu. Přispívá se taky na cestovní očkování. Hlava Až 4000 korun má pojišťovna připravené pro dospělé i dětské pojištěnce na psychoterapeuta, na psychologa pro děti s ADHD, dyslexií a dalšími potížemi, psychologa pro dospělé na párové konzultace, ale třeba i na nácvik asertivního chování, na logopeda dětského i pro dospělé. Maminky nastávající a čerstvé Pojištěnky, které jsou těhotné nebo porodily, si můžou zažádat až o 3000 korun na předporodní kurzy, cvičení pro těhotné, vitaminy a doplňky stravy, vyšetření v těhotenství, odběr pupečníkové krve, pomůcky při kojení, laktační poradenství, cvičení po porodu, masáž pro těhotné, dentální hygienu pro těhotné, stimulaci pánevního dna, nákup nebo analýzu mateřského mléka. Pokud se narodí víc dětí najednou, nabízí pojišťovna bonus 500 korun. Dárci krve, dřeně, orgánů Různé příspěvky má pojišťovna připravené pro dárce krve. Za první odběr nabízí 1000, dlouhodobí dárci můžou dostat až 5000 korun na lázně nebo 2000 korun na jinou rehabilitaci. Dárci kostní dřeně mají u pojišťovny až 7000 korun na lázně, 4000 korun na jinou rehabilitaci. Dárci orgánů můžou mít až 10 000 korun na lázně nebo 7000 korun na jinou rehabilitaci. A dárci všech skupin si navíc můžou zažádat o 250 korun na vitaminy a jiné suplementy. Sport a rehabilitace za vyšetření Když si pojištěnec Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dojde na některý z uvedených screeningů, může dostat až 500 (loni 1000) korun na sport a rehabilitaci včetně třeba sauny. Absolvovat je potřeba vyšetření tlustého střeva a konečníku kvůli karcinomům, vyšetření mamogramem, cytologické vyšetření jako prevenci proti karcinomu děložního hrdla, screening karcinomu prostaty. Diety Příspěvek až 2000 korun lze získat, pokud pojištěnec potřebuje některou ze speciálních diet, konkrétně na bezlepkovou dietu, nízkobílkovinnou dietu, dietu při alergii na bílkovinu kravského mléka, dietu při intoleranci laktózy. Dál se přispívá na výživu pro nedonošené děti a obecně na nutriční poradenství při některé ze zmíněných diet. Zdravotnické pomůcky Pojišťovna přispívá chronicky nemocným dětem až 1500 a dospělým až 500 korun na některé pomůcky při diabetu, chronickém onemocnění dýchacích cest, onemocněné trávicích a močových cest, roztroušené skleróze a svalové dystrofii, nemoci motýlích křídel a dalších chronických nemocech. Onkologičtí pacienti si můžou zažádat až do 2000 korun. Medicína na dálku Až 2000 korun lze u ministerské zdravotní pojišťovny dostat, pokud se nechávají sledovat a vyšetřovat na dálku. Přispívá se na vzdálený monitoring lidem s chronickým srdečním selháním, srdeční arytmií nebo podezřením na ni, pro lidi se spánkovou apnoe. Dál se přispívá na telemonitoring těhotenské cukrovky a online konzultace s logopedem, Odvykání kouření Kuřákům pojišťovna přispěje až 2000 korun na vareniclin, nikotinové žvýkačky, náplasti, cucavé pastilky, sprej nebo na cytisin. Proti obezitě Když má pojištěnec BMI (body mass index) přes 30 (dítě) nebo přes 27 (dospělý) a k tomu další komplikace, může – pokud podstoupí předepsaný program – dostat až 4000 korun (loni 2000) na léky, které mu dál pomůžou. Lázně a lepší vzduch pro chronicky nemocné děti Dětem s chronickými dýchacími potížemi nebo kožním onemocněném se přispívá až 10 000 korun na pobyt ve vysokých horách nebo u moře nebo až 20 000 korun na lázně. Pobyt musí zahrnout aspoň 14 nocí. Sport pro děti Až 1500 korun se dá získat na organizovaný sport a pohyb, sportovní kroužky a kurzy nebo cvičení dětí s rodiči. Podporují se i některé individuální sportovní aktivity včetně třeba skipasu na 4 a víc dní. Co konkrétně se podporuje a co ne, uvádí pojišťovna na svém webu. Kromě toho lze až 500 korun získat na prázdninový sportovně-pohybový pobyt. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP, kód 205) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna letos nově nabízí všem pojištěncům bez rozdílu například příspěvek až 1000 korun na odlehčenou sádru, 500 korun na dentální hygienu nebo ortopedické vložky a další Očkování Dětem přispívá pojišťovna až 1500 korun na očkování, která nejsou hrazena veřejným pojištěním, dospělým až 1000 korun. Jako u ostatních pojišťoven platí, že se dá proplatit i víc očkování najednou. Pohyb Oproti loňsku zmizela tisícikorunová podpora dětských plaveckých kurzů. Dál ale pojišťovna přispívá dětem až 500 korun na sportovní pohybové kroužky, sportovní kurzy a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti. Musí jít o aktivitu dlouhodobou, alespoň tříměsíční. Další pětistovku můžete získat na lyžařské kurzy. Unikátní je pětisetkorunový příspěvek na ochrannou sportovní přilbu. Dalších 500 korun můžou rodiče dostat na sportovní prohlídku u lékaře. Pětistovku můžete dostat na dětskou ochrannou helmu. Dospělým se na pravidelnou pohybovou aktivitu přispívá až 700 korun. Lidé do 65 roků za ni ale musí pro získání příspěvku vydat aspoň 1500 korun, starší aspoň tisícovku. Prázdninové tábory, školy a školky v přírodě Na tábor – včetně příměstského – přispěje pojišťovna až 1500 korun. Na školy a školky v přírodě se přispívá až 500 korun. Maminky a miminka Nastávající maminky můžou dostat až 2500 korun na screening v prvním trimestru, na epidurální analgezii, na kurzy a cvičení pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktickou přípravu těhotných k porodu. Po porodu až do jednoho roku dítěte můžou maminky dostat 1000 korun na pomůcky k péči o dítě – tedy pomůcky ke kojení a vyživování miminka, kojenecké váhy, teploměry – a na poporodní cvičení pro ženy. Přispívá se 500 korun na pořízení chůvičky k dětem do dvou roků. Pojištěnci s dítětem do dvou let si můžou říct až o 500 korun „na produkty pro zdravý rozvoj dítěte a cvičení pro děti“. Tím se myslí různá dětská kosmetika, odsávačka rýmy, dětské inhalátory, cvičení dětí nebo rodičů s dětmi, edukační kurzy pro matky s dětmi. Jiných 500 korun lze využít na nákup (ne pronájem) monitoru dechu a chůvičky. Zuby Dětem přispívá pojišťovna až 1000 korun na pevná i snímatelná rovnátka. Každý pojištěnec může dostat 500 korun na dentální hygienu: pokud ovšem absolvuje preventivní prohlídku u praktika. Oči Dětem pojišťovna přispívá 500 korun na vyšetření zraku přístrojem Plusoptix, dospělým až 300 korun na vyšetření GDx, HRT a OCT (analyzátor nervových vláken, Heidelberg Retina Tomograf, Optical Coherent Tomograf). Příspěvek 1000 korun je možné čerpat na laserovou operaci vedoucí k odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti, podmínkou je preventivní prohlídka u praktika v uplynulých dvou letech. Proti obezitě Pětisetkorunový příspěvek se dá vyžádat na prevenci obezity dětí i dospělých. Ta zahrnuje sestavení jídelníčku nebo konzultace u obezitologa, dietologa nebo nutričního terapeuta. Prevence rakoviny Odborné vyšetření znamínek u dětí i dospělých podpoří pojišťovna příspěvkem až 500 korun. Na preventivní vyšetření kvůli rakovině konečníku a tlustého střeva se přispívá 500 korunami.

Na vyšetření prsou mamografem nebo ultrazvukem pojišťovna přispívá do 500 korun.

Pánové po čtyřicítce můžou žádat o příspěvek na preventivní vyšetření prostaty.

Až 2000 korun může pojišťovna přispět na vyšetření v některém z komplexních onkologických center. Prevence trombózy Až tisíc korun se přispívá dívkám od 12 let na genetické vyšetření DNA, které odhalí pravděpodobnost komplikací při užívání hormonální antikoncepce. Pro pány Až 500 korun lze získat na nákup léků, které pomáhají s poruchami erekce, konkrétně na Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil. Pomůcky Lidé po chemoterapii a s alopecií: Až 2000 korun se přispívá na paruku lidem, kteří podstupují chemoterapii, a lidem s alopecií.

Až 2000 korun se přispívá na paruku lidem, kteří podstupují chemoterapii, a lidem s alopecií. Diabetici: Až dva tisíce (loni tisíc) korun můžou cukrovkáři dostat na speciální obuv, na prostředky dezinfekční na příslušenství k inzulinové pumpě, jehly, měřič cukru a další. Nebo na přístrojovou pedikúru.

Až dva tisíce (loni tisíc) korun můžou cukrovkáři dostat na speciální obuv, na prostředky dezinfekční na příslušenství k inzulinové pumpě, jehly, měřič cukru a další. Nebo na přístrojovou pedikúru. Vysoký tlak: Pro lidi s vysokým krevním tlakem má pojišťovna vyšetřeno až 500 korun na tlakoměr. Diety Rodiče dětí s dědičnou metabolickou poruchou – bezlepkářů, fenylketonuriků a dalších, můžou pro své děti dostat až 4000 korun na speciální diety. Až tisícovku můžou pojištěnci získat na bezlepkovou dietu nebo řadu dalších diet fenylketonurií počínaje a glutarovou acidurií typu 1 konče. Vitaminy a doplňky stravy Cholesterol: Nárok na 200 korun na doplňky stravy mají lidé s problémy s cholesterolem (konkrétně s hyperlipidemií).

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ, kód 209) Maminky a miminka Zaměstnanecká pojišťovna Škoda budoucím maminkám přispěje až 500 korun na pohyb, vitaminy, doplňky stravy, prostředky proti striím, prostředky dentální hygieny nebo dentální hygienu, sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv, opalovací krémy s UV filtrem nebo předporodní kurzy. Pojišťovna také přispívá na screeningy plodu, vždy by ale takové vyšetření (respektive jeho proplacení) měl schválit revizní lékař pojišťovny. Až tisíc korun pak jde získat na podrobné morfologické vyšetření plodu ve 20.–22. týdnu těhotenství, až 1200 korun na screening v prvním trimestru a do 4000 korun na takzvané neinvazivní prenatální testování, to by měl doporučit gynekolog a genetik. Po porodu pojišťovna přispěje až 1600 korun na pobyt v porodnici na nadstandardním pokoji, autosedačku, na úhradu příspěvku za přítomnost blízké osoby u porodu, laktační poradenství a pomůcky, pleny, vlhčené ubrousky, kojenecké plavání, monitor dechu. Budoucím maminkám pojišťovna uhradí i vyšetření štítné žlázy, o příspěvek ale není potřeba ani možné žádat, peníze pojišťovna proplácí přímo zdravotnickému zařízení. Očkování Pojišťovna Škoda přispívá na různá očkování, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Meningokok: až 1200 korun na jednu dávku, maximálně 3600 Kč

Žloutenka: až 800 korun na dávku, maximálně 2400 korun

Encefalitida: až 700 korun na každou dávku, maximálně 2100 korun

Chřipka: do 400 korun

Pásový opar: až 2000 korun na každou dávku, celkem maximálně 4000 korun

HPV infekce: až 4000 se přispívá jednak ženám, u kterých bylo zahájeno očkování do 6 měsíců po konizaci děložního čípku pro prekancerózu, po ukončení očkovacího schématu v roce 2024, po schválení revizním lékařem pojišťovny; a jednak mládeži obojího pohlaví mezi 16. a 18. rokem

Rotaviry: dětem do jednoho roku přispěje pojišťovna až 1000 korun na očkovací dávku, nejvýš 3000 korun

Další očkování: maximálně tisíc korun Preventivní programy Pojišťovna proplácí přímo zdravotnickému zařízení několikero preventivních vyštřetní. Jednou ročně si na její účet můžou pojištěnci nechat udělat dermatologické vyšetření znamínek kvůli prevenci rakoviny kůže. Lidé, kteří měli v rodině onkologické onemocnění nebo mají podle lékaře zvýšenou šanci, že ho dostanou, můžou jít jednou za rok na ultrazvukové vyšetření břicha, jednou ročně na vyšetření ku prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku, pánové na vyšetření prostaty. Pojišťovna proplácí preventivní vyšetření štítné žlázy. Na ultrazvukové vyšetření prsou se přispívá do 800 korun za rok, na mamografické vyšetření do 1000 korun. Zuby Dětem se přispívá na fixní rovnátka. Do dvou tisíc korun na čelist, dohrormady tedy maximálně 4000 korun. Na dentální hygienu můžou děti dostat do 700 korun za rok, dospělí do 400 korun. Oči Pojištěnci pojišťovny Škoda můžou získat příspěvek až 200 korun na vyšetření zraku na přístroji Plusoptix. Na vyšetření přístrojem OTC si lze říct až o 800 korun. A 2000 ročně přispívá pojišťovna na laserovou operaci jednoho oka, pokud nejste Jan Žižka, můžete tedy dostat až 4000 korun. Nitrooční operace s použitím multifokální čočky, čočky s prodlouženým ohniskem, čočky pro korekci astigmatismu nebo nitrooční čočky jsou dotovány až 1000 korunami na oko. Diety a stravování Celiaci můžou dostat 5000 korun na bezlepkové potraviny, děti s celiakií 8000 korun. Lidé, kteří potřebují nízkobílkovinnou dietu, můžou dostat 12 000 (loni 10 000) korun. Lidé s vysokým nebo naopak nízkým BMI si můžou říct o příspěvek na sestavení jídelníčku, příspěvek je do 2000 korun ročně. Děti s diabetem Pro mladé cukrovkáře je určený příspěvek až 5000 korun za rok na dia dietu a na pomůcky pro diabetiky. Pohyb Na podporu pohybu má pojišťovna připraveno až 800 (loni 700) korun pro děti: na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, sportovní tábory, sportovní kroužky ve škole. Dospělí si můžou říct až o 500 korun na pravidelné sportovní aktivity, pokud mají aktivní účet Karta mého srdce, může to být až 700 korun). Senioři nad 65 roků můžou pětistovku (700 korun s Kartou mého srdce) čerpat na pohybové aktivity, přístrojovou pedikúru pro diabetiky, pomůcky pro prevenci úrazů při sportu, hole na nordic walking, ale také na pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimera. Podmínkou pro dospělé je absolvování preventivní prohlídky ve čtyřech letech před žádostí. Hlava Na psychologické poradenství nebo psychoterapeuta přispěje pojišťovna do 4000 korun ročně. Ozdravné pobyty Pojišťovna podpoří ozdravné pobyty dětem s chronickým onemocněním kůže nebo dýchacích cest příspěvkem do 1000 korun. Ozdravné pobyty dětem s neurologickým nebo onkologickým onemocněním nebo obezitou pak příspěvkem do 5000 korun. Moderní diagnostické i léčebné metody Pojišťovna přispěje až 2000 korun na následující vyšetření a ošetření: Operace varixů – laser, radiofrekvence, ClariVein

ORL operace metodou plazmové koblace, BiZact

Podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu

Použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii

Genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost

Endoskopická operace karpálního tunelu

Vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev

Vyšetření přístrojem BTL Emsella (zpevňování svalů pánevního dna, prevence, efektivní léčba inkontinence, poporodní dysfunkce svalů pánevního dna a sexuální dysfunkce)

Datové služby EKG přenosu

Přístrojové vyšetření suchého oka v ONMB

Logopedické pomůcky např. SMARTMOUTH

Oborová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna má aplikaci Vitakarta. A pojištěnci můžou za aktivity, které by měly chránit či vylepšovat jejich kondici a zdraví, získávat kredity – a ty pak proměnit za peněžní příspěvek. Kredity se získávají třeba za preventivní prohlídky, za kroky, když si k apce zapnete krokoměr, za doporučení aplikace druhému člověku… Vtip či složitost aplikace jsou v tom, že kredity se proměňují na peníze v různém kurzu, podle toho, co byste za ně rádi pořídili. Například na psychologa či psychoterapeuta, což je loňská novinka mezi benefity OZP, můžete dostat příspěvek až 10 000 korun. Pokud ho chcete získat za kredity, má v tomhle případě každý kredit hodnotu deset korun, takže stačí nasbírat tisíc kreditů… A na ty má nárok třeba pravidelný dárce krve. Kromě celé řady benefitů, které je možné čerpat za tyto kupony, jsou tu ještě programy určené všem. Zuby Kdo byl v roce 2024 u zubaře na prohlídce, může si nechat proplatit až polovinu účtu za dentální hygienu. Maximálně ale 1000 (loni 500) korun. Pohyb pro děti Na pravidelné sportování a cvičení Oborová zdravotní pojišťovna přispěje tak až 1000 korun. Pravidlo ale je, že platí maximálně půlku, takže pokud dáte za kroužek aerobiku 1500, příspěvek může být jen 750 korun. Vitaminy a suplementy pro seniory Až 500 korun může dostat na zobání člověk nad 70 roků. Dalších aspoň 500 korun ale musí zaplatit ze svého. A kromě toho musí mít za sebou v uplynulých dvou letech preventivní prohlídku. Očkování Na očkování proti chřipce přispívá OZP 500 korunami, ovšem až v období od září do prosince. Na jiná očkování přispěje až 1000 korunami. Vždy je potřeba mít za sebou v uplynulých dvou letech preventivní prohlídku. Preventivní vyšetření Na většinu preventivních programů pojišťovna přispívá dvojím způsobem. Buď si vyberete některé ze spolupracujících zdravotnických zařízení, kde se o nic nestaráte a vyúčtování mezi sebou provedou pojišťovna a doktor, nebo si vyberete jiné, zaplatíte a necháte si proplatit účtenku nebo její část. Na vyšetření znamínek a prevenci rakoviny kůže přispěje OZP do 800 korun ročně. Přisívá se nově i na speciální online vyšetření SkinVision.

Na vyšetření prsou pojišťovna přispěje ženám přes 40 až 1200 (loni 1000) korunami, další stokorunu je ochotna přidat, když budete chtít, aby na snímek mrkla svým okem taky umělá inteligence.

Muži přes 40 si můžou nechat přispět na vyšetření prostaty až 1200 korunami.

Na vyšetření břicha v rámci prevence rakovin ledvin a vnitřních orgánů můžete dostat až 1000 (loni 800) korun.

Vyšetření, které by mohlo včas pomoct odhalit rakovinu tlustého střeva a konečníku, je podpořeno příspěvkem až 433 korun.

Dospělí od 25 můžou dostat 700 korun v rámci prevence rakoviny ústní dutiny.

Na preventivní vyšetření, které odhalí riziko infarktu, pojišťovna přispěje až 1000 korun.

Po padesátce si můžete zajít na preventivní vyšetření kvůli osteoporóze, dotované pojišťovnou až 1200 (loni 1000) korun.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP, kód 201) Očkování Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá na jakékoli očkování, které není hrazeno z veřejného pojištění. Dospělým přispěje až 700 korun, dětem až 1500 korun za rok. Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) je podporováno pouze ve věku mezi 15 a 18 rokem, a to až 1500 korunami. Zuby Dětem přispěje pojišťovna na fixní rovnátka 1500 korun. Nikoli každý rok, ale jedinkrát. Rovněž dětem (ve věku 6–14 let) je určený příspěvek 300 korun na prevenci zubního kazu, konkrétně na pečetění frizury. Na dentální hygienu přispívá pojišťovna všem, dospělým 500 korunami, dětem taky tak. Maminky a miminka Těhotným ženám přispěje pojišťovna až 2000 korun na screening genetických vad plodu, který si pojištěnka hradí sama nebo na

3D nebo 4D ultrazvukové vyšetření plodu nebo na

kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné (včetně on-line kurzů) nebo na

předporodní kurz (včetně on-line kurzů) nebo na

dentální hygienu nebo na

služby laktační poradkyně (až 6 měsíců po porodu). Dále se těhotným přispívá 500 korun na doplňky stravy – vitaminy, kyselinu listová, železo, vlákninu nebo probiotika. Když se dítě narodí, můžou na něj rodiče zažádat až o 2000 (loni 2500) korun na pomůcky ke kojení a krmení dětí

monitor dechu miminka (na koupi i půjčení)

pomůcky k péči o novorozence a kojence: teploměr, chůvička, polohovací polštář, váha, odsávačka hlenů Oči Dětem od 6 do 16 roků přispívá pojišťovna jednou za dva roky až 500 korun na brýle – obroučky či skla. Diety Příspěvek 5000 korun můžou získat rodiče dětí s dědičnými poruchami metabolismu, tedy například děti, které potřebují bezlepkovou dietu, dietu s nízkým obsahem bílkovin a mnohé další Pohyb Dospělým přispívá pojišťovna do 500 korun ročně na pravidelné pohybové aktivity. Z nich v podstatě vylučuje kolektivní sporty a sporty se zvýšeným rizikem úrazu. Dětem na pravidelné sportování přispívá ročně až 1000 korunami. Zvláštní příspěvek pak dává na pravidelné plavání, dospělým i dětem maximálně 700 (loni 500) korun ročně. Dětem se pak přispívá 1000 korunami i na sportovní a ozdravné pobyty, 500 korunami na ochrannou sportovní přilbu a až 500 (loni 250) korunami na sportovní prohlídku. Seniorům nad 65 let přispěje pojišťovna až 300 korunami na kloubní výživu. Prevence Vyšetření prsou: až 800 korun jednou za dva roky, pro ženy od 30 do 40 let ultrazvukové, pro ženy po 40 letech na mamografické

Prevence karcinomu kůže – vyšetření znamínek: až 400 korun.

Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku: až 300 korun

