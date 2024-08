Velká výměna. Skoro tři miliony klientů VZP dostanou nové průkazy

Všeobecná zdravotní pojišťovna provádí největší výměnu průkazů pojištěnců za posledních deset let. Nové kartičky posílá automaticky, není nutné o ně žádat. Co ale dělat, když nepřijde? Ošetří vás lékař?

| rubrika: Co se děje | 7. 8. 2024

Všeobecná zdravotní pojištovna (VZP) rozesílá skoro polovině klientů nové průkazy. Kartičku pojištěnce s platností na dalších deset let obdrží lidé, kterým v letošním roce vyprší platnost stávajícího průkazu. O průkaz není nutné žádat, VZP je posílá automaticky.

„Celkově se výměna týká 2,739 milionů pojištěnců. Doposud bylo odesláno 1,4 milionů nových průkazů,“ upřesňuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Nové průkazy přijdou lidem do poštovní schránky na doručovací adresu, kterou u nich pojišťovna eviduje. A to nejméně do 30 dní před uplynutím platnosti stávajícího průkazu. Datum platnosti je vyznačeno na jeho přední straně. Součástí zásilky je také průvodní dopis s vysvětlujícími informacemi.

Staré průkazy mohou lidé vrátit na kteroukoli pobočku VZP, není to ale povinné. „Průkaz může znehodnotit pojištěnec také sám, například rozstřihnutím,“ říká Plívová.

Mluvčí doporučuje lidem, kteří měnili adresu, aby si zkontrolovali, zda mají u VZP uvedenou tu aktuální. „Oznámení o změně doručovací adresy může klient provést osobně na kterékoli pobočce VZP, prostřednictvím Informačního centra, případně vyplněním a odevzdáním formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce. Změnu doručovací adresy je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,“ upozorňuje.

U většiny klientů je doručovací adresou jejich adresa trvalého pobytu. Korespondenční adresa však může být odlišná od adresy trvalého pobytu a je platná do odvolání.

„Pojištěncům také doporučujeme zkontrolovat jmenovku na poštovní schránce. Aby mohla být zásilka s průkazem pojištěnci správně doručena, musí být poštovní schránka označena celým jménem a příjmením,“ připomíná Plívová.

Pracovníci VZP nebudou pojištěnce nijak oslovovat, upozorňovat, obcházet nebo osobně kontrolovat například to, kdy jim průkaz končí. Pokud by pojištěnci byli někým v této souvislosti kontaktováni, jde podle VZP velmi pravděpodobně o podvodné jednání.

Pojištěnci, kterému skončila platnost průkazu a dosud neobdržel nový, například kvůli neaktuální doručovací adrese, by se měl obrátit na VZP a požádat o opětovné zaslání. Kromě poboček nebo informačního centra to lze udělat i prostřednictvím aplikace Moje VZP. Pracovníci pojišťovny problém prověří a zajistí náhradní doručení nového průkazu na aktuální doručovací adresu.

I s propadlým průkazem by ale lidé měli být ošetřeni. „Při návštěvě zdravotnického zařízení je pacient povinen se prokázat právě platným průkazem pojištěnce. Výjimkou jsou akutní stavy v případě nutnosti bezodkladné péče. Pokud platný průkaz nemá, protože mu ještě nedorazil, může zažádat o vystavení náhradního dokladu, kterým je Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Toto potvrzení má platnost tři měsíce od data vystavení,“ uklidňuje Plívová.

Plastový průkaz i papírový náhradní doklad jsou rovnocenné, tímto náhradním dokladem se tedy lze prokazovat u lékaře. Stejný postup platí i v případě nutného ošetření v zemích Evropské unie a ve Spojeném království.

Podobně velkou akci s rozesíláním nových průkazů měla VZP právě před deseti lety, kdy měnila kartičky skoro čtyřem milionům klientů. VZP má téměř šest milionů klientů a je největší ze sedmi zdravotních pojišťoven v Česku.

Kateřina Hovorková

