Absurdní tečka: OSVČ mají zaplatit dřív, než stačí podat přehled

Komplikace ohledně termínu pro podání přehledu zdravotním pojišťovnám mají další pokračování. Ministerstvo zdravotnictví mělo dva měsíce čas, aby problém vyřešilo. S částečným výsledkem přichází až teď – deset dnů po termínu. A některým opozdilcům stejně v praxi nepomůže.

Kvůli neschopnosti ministerstev domluvit se na jednotném postupu museli letos podnikatelé podat přehled zdravotním pojišťovnám za rok 2019 o čtrnáct dnů dřív, než skončila lhůta pro daňové přiznání.

Zájem vyřešit to včas nemělo ani ministerstvo, ani zdravotní pojišťovny. Podnikatelé tak podávali přehled do 3. srpna, zatímco daňové přiznání stačí do 18. srpna. A přehled pro Českou správu sociálního pojištění pak stačí v tradičním termínu – do měsíce po daních.

Deset dnů po termínu, který podle zdravotních pojišťoven nešlo nijak prominout, se teď ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pochlubil řešením: S řediteli všech zdravotních pojišťoven se domluvil, že nebudou uplatňovat sankce v podobě pokut za pozdní odevzdání přehledu za rok 2019.

Živnostníci a další podnikatelé (OSVČ) tak nakonec v praxi přece jen dostávají obvyklý měsíc navíc po datu podání daňového přiznání. Přehled zdravotním pojišťovnám mohou podat bez sankce do 18. září, stejně jako přehled sociálního pojištění. Podmínkou je, že OSVČ „jinak řádně plní své povinnosti“.

„Vstřícný postoj“ má ale další podstatný háček. Řeč je totiž jenom o samotném přehledu, ne o placení. „Akceptace pozdějšího termínu pro odevzdání přehledu nemá vliv na povinnost plátce uhradit pojistné v termínu stanoveném zákonem,“ říká Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

A protože v zákoně dál zůstane původní – jednou odložený – termín 3. srpna, musí podnikatelé uhradit nedoplatek pojistného za loňský rok nejpozději do osmi dnů po toto datu. Jestliže přehled podali dřív, tak se osm dnů počítá od data odevzdání. (Zákon mimochodem není v tomhle bodě úplně přesný a neříká jednoznačně, že při pozdním podání přehledu má přednost osmidenní lhůta počítaná od termínu v zákoně.)

„V případě, že by pojišťovna plátci vyměřila penále za pozdní úhradu pojistného, má plátce možnost pojišťovnu požádat o jeho odpuštění. Pojišťovna žádost plátce o prominutí penále individuálně posoudí. Přes vstřícnost zdravotních pojišťoven doporučuji plátcům nenechávat povinnosti na poslední chvíli,“ říká ministr Vojtěch. Šance tu tedy je, jistota ne.

O tom, že firmy, podnikatelé i běžní lidé letos mohou podat přiznání i zaplatit samotnou daň až do 18. srpna, rozhodla vláda začátkem června na návrh ministryně financí Aleny Schillerové.

I v tomto případě se však ukázal typický „resortismus“, tedy starost jednotlivých ministrů jenom o svou oblast bez logického provázání s ostatními. Schillerová při přípravě návrhu neřešila, jak to bude s odkladem přehledů OSVČ za sociální a zdravotní pojištění. Prakticky stejnou „daň“ přitom vybírají (a kontrolují) tři různé instituce na třech různých formulářích s třemi odlišnými pravidly.

U daní nejde o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. Rozdíl? Kdo to nestihne ani do 18. srpna, tomu se napočítají sankce hned od původního termínu.

Česká správa sociálního zabezpečení (spadající pod ministerstvo práce a sociálních věcí) včas oznámila, že zvolila stejný postup – odpuštění případných sankcí. V praxi tedy stačí podat přehled za rok 2019 do měsíce po skutečném podání daňového přiznání, nejpozději do 18. září. Ke stejnému datu musí uhradit i doplatek pojistného.

Naopak u přehledů pro zdravotní pojišťovny je sice letos lhůta pro podání prodloužená přímo ze zákona, ale jen do 3. srpna. Poslanci o tom rozhodli už v březnu, zhruba dva týdny poté, co ministerstvo financí přišlo s prvním odkladem daňového přiznání do 1. července.

Jenže o další odklad u zdravotního pojištění už pak ministerstvo zdravotnictví vůbec neusilovalo, proto dál zůstal 3. srpen. Tvrdilo, že by změnu zákona nestihlo prosadit – přestože ve skutečnosti by na to mělo několik týdnů a poslanci by v takovém případě podpořili i jednoduchý pozměňovací návrh k jinému, aktuálně schvalovanému zákonu. Stačila by prakticky jedna věta.

