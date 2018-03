Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Přehled příjmů a výdajů letos musí odevzdat zdravotní pojišťovně každý, kdo v roce 2017 na hlavní nebo vedlejší činnost podnikal – i když třeba podnikal jen část roku, měl příjmy do patnácti tisíc (a nemusel tudíž podávat daňové přiznání), dokonce i v případě, že se příjmy rovnaly nule.

Do kdy musíte přehled podat

Přehled zdravotní pojišťovně (respektive všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byli loni pojištění) se podává nejdéle měsíc po daňovém přiznání. Většina podnikatelů letos podává daňové přiznání nejpozději do třetího dubna, takže přehled zdravotní pojišťovně musí podat do třetího května.

Jestli jste letos neměli povinnost podávat daňové přiznání (třeba proto, že jste loni měli jako OSVČ jen velmi nízké příjmy), máte na podání přehledu zdravotní pojišťovně čas jen do pondělí devátého dubna.

Jestli vám daňové přiznání připravuje daňový poradce, přiznání podáváte nejpozději do druhého července a přehled pro zdravotní pojišťovnu do druhého srpna. Musíte o tom ale zdravotní pojišťovnu do posledního dubna vyrozumět – například kopií plné moci, kterou jste zmocnili daňového poradce ke zpracování daňového přiznání.

Jestli vám finanční úřad z nějakého důvodu lhůtu pro odevzdání daňového přiznání prodloužil, odevzdáváte přehled zdravotní pojišťovně nejpozději měsíc po uplynutí stanovené lhůty.

Za pozdní podání přehledu hrozí až padesátitisícová pokuta. Pojišťovny ale pokuty nerozdávají hned, nejdřív vyzvou k nápravě.

Jak a kde přehled podat

Čerstvé formuláře přehledů jednotlivých zdravotních pojišťoven (včetně pokynů k vyplnění) můžete stahovat v boxu, nabízíme je v interaktivních verzích, které částečně fungují jako kalkulačka, některé kolonky dopočítají za vás.

Formulář můžete doručit osobně na pobočku zdravotní pojišťovny nebo poslat poštou. Většina zdravotních pojišťoven umožňuje i elektronické podání. Přesnější informace a návod, jak postupovat, hledejte na webu své pojišťovny.

Před vyplňováním si k ruce nachystejte vyúčtování pojistného za loňský rok; zdravotní pojišťovny ho rozesílaly v lednu, najdete v něm přehled předepsaného pojistného i přehled zaplacených záloh za loňský rok. Hodit se bude také daňové přiznání, opíšete z něj údaje o loňských příjmech a výdajích.

Do kdy musíte zaplatit

Když se po vyplnění přehledu ukáže, že jste za zdravotní pojištění měli v roce 2017 zaplatit víc, než jste zaplatili, je třeba nedoplatek uhradit nejpozději do osmi dnů – po dni, ve kterém jste podali (nebo měli podat) přehled. Když přehled odevzdáte dřív než poslední možný den, datum platby počítejte vždy od data podání, máte na to osm dní. Za den platby se považuje den, kdy peníze přijdou na účet zdravotní pojišťovny, nikoli den odeslání.

Když dluh neuhradíte včas, začne nabíhat penále: 0,05 procenta z dlužné částky za každý kalendářní den. Když pokuta nepřesáhne sto korun, pojišťovna vám ji promine.

Pokud se v přehledu naopak dopočtete k tomu, že jste loni na zdravotním pojištění zaplatili víc, považuje se odevzdaný přehled automaticky za žádost o vrácení přeplatku. Pojišťovna na to má jeden měsíc. Nebo se můžete rozhodnout, že přeplatek z loňska využijete na úhradu záloh za další období, stačí ve formuláři tuto možnost zaškrtnout. Pokud máte k pojišťovně jiný dluh, využije přeplatek bez ptaní k jeho pokrytí.

Nová výše záloh

Od měsíce, ve kterém jste podali (případně měli podat) přehled, začínáte platit zálohy na zdravotní pojištění v nové výši – podle částky, která vám vyšla v přehledu. Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2018 je 2024 korun. Podrobnosti o výpočtu záloh najdete tady:

