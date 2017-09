Na změnu zdravotní pojišťovny je už jen pár dní

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit maximálně jednou za dvanáct měsíců. A formality je třeba vyřídit v předstihu. K nové pojišťovně můžete přejít od prvního ledna nebo od prvního července, změnu ale musíte nahlásit alespoň tři měsíce dopředu. Takže jestli chcete být u nové pojišťovny od ledna 2018, musíte podat žádost do posledního září. Kdo požádá prvního října a později, k nové pojišťovně přejde až v červenci 2018.

V Česku funguje celkem sedm zdravotních pojišťoven, každá klienty láká na řadu výhod a benefitů, přehled těch nejzajímavějších jsme na Peníze.cz přinesli nedávno:

Skladba bonusů zdravotních pojišťoven se každý rok trochu mění. Je škoda výhody neužít, při výběru pojišťovny byste se ale neměli rozhodovat jen podle nich. Ověřte si hlavně, se kterými zdravotnickými zařízeními a lékaři má pojišťovna smlouvu, ať to k doktorovi nemáte daleko a můžete si vybírat:

Jak se mění zdravotní pojišťovna

Přestup k jiné pojišťovně není složitý. Stačí vyplnit a podat přihlášku k nové pojišťovně (v té původní nic oznamovat nemusíte). Udělat to můžete na libovolné pobočce, u většiny pojišťoven i online nebo písemně. Formuláře jsou k mání na pobočkách nebo na webech pojišťoven.

Až půjdete do pojišťovny, vezměte s sebou občanku, u dítěte do patnácti let rodný list, případně jiný doklad totožnosti. Osoby samostatně výdělečně činné budou potřebovat také kopii živnostenského listu a přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu za předchozí rok nebo jiný doklad o výši placených záloh. Student potvrzení o studiu, penzista potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce potvrzení z pracáku.

Žádný poplatek se za změnu zdravotní pojišťovny neplatí. A odmítnout vás zdravotní pojišťovna jako klienta nesmí. Stejně jako vás nemůže vyloučit, a to ani kvůli dluhům na pojistném (které ale samozřejmě vymáhá).

Komu ještě změnu pojišťovny hlásit

Když nastoupíte do nového zaměstnání, máte povinnost nahlásit svému zaměstnavateli, jakou máte zdravotní pojišťovnu. A stejnou povinnost máte, když pojišťovnu změníte. Zaměstnavateli byste to měli sdělit do osmi dnů od přestupu, tedy do osmi dnů od prvního ledna, a on vám musí písemně potvrdit, že jste mu zprávu předali.

Kdyby totiž zaměstnavatel nezačal platby na vaše zdravotní pojištění včas posílat do nové pojišťovny, mohl by vzniknout nedoplatek a naskakovat penále, které dělá 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení – jeho úhradu může zaměstnavatel požadovat po vás, když ho neinformujete o změně pojišťovny včas.

O výměně pojišťovny byste samozřejmě měli říct také svému lékaři nebo lékařům, pokud jich pravidelně navštěvujete víc.

U novorozence není na výběr

Novorozenci pojišťovnu volit nemůžete, automaticky se stává pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny jako jeho matka. Narození dítěte byste měli pojišťovně oznámit do osmi dnů. Když se opozdíte, můžete dostat pokutu, pojišťovny ji ale většinou nedávají.

Když budete chtít svému dítěti zdravotní pojišťovnu změnit, samozřejmě můžete, podle stejných pravidel, která jsme výš popsali pro dospělé – přestup za nezletilého pochopitelně vyřizuje jeho zákonný zástupce.